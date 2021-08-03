Что купить за 1 000 000: выбираем премиальный кроссовер с пробегом

Самый маленький кроссовер Audi, по сути, премиальная версия Volkswagen Tiguan. Это комфортный, динамичный и манёвренный городской стиляга, радующий вменяемым расходом топлива. Жаль, что он не такой практичный, как Tiguan, — тесноватый и с небольшим багажником.

Audi Q3 в пределах миллиона рублей (или чуть больше) в продаже немало, хотя низ рынка — это 900–930 тыс. рублей. Средний пробег — в пределах 150 тыс. км. Много машин имеют не более двух владельцев. Чаще всего в продаже встречаются Q3 с двухлитровым турбомотором (170 л.с.) и «роботом». Кроссоверы мощностью 211 л.с. встречаются реже, а найти Q3 с базовым 1.4 TSI (150 л.с.) совсем сложно. Большинство Audi имеют биксеноновую оптику, бесключевой доступ, двухзонный климат, датчики света и дождя, базовый электропакет и парктроник.