Что купить за 1 000 000: выбираем премиальный кроссовер с пробегом
Вячеслав Залевский
Если раньше первой иномаркой часто становился компактный хэтчбек или седан, то теперь покупатели хотят сразу кроссовер. И желательно не Renault Duster или «китайца», а что-то комфортное и престижное. В условиях ограниченного бюджета за такими нужно идти на вторичный рынок. Но что можно купить, имея миллион рублей? Мы подобрали 9 премиум-кроссоверов, компактных или среднеразмерных, с момента выпуска которых на момент публикации прошло не больше 10 лет.
Самый маленький кроссовер Audi, по сути, премиальная версия Volkswagen Tiguan. Это комфортный, динамичный и манёвренный городской стиляга, радующий вменяемым расходом топлива. Жаль, что он не такой практичный, как Tiguan, — тесноватый и с небольшим багажником.
Audi Q3 в пределах миллиона рублей (или чуть больше) в продаже немало, хотя низ рынка — это 900–930 тыс. рублей. Средний пробег — в пределах 150 тыс. км. Много машин имеют не более двух владельцев. Чаще всего в продаже встречаются Q3 с двухлитровым турбомотором (170 л.с.) и «роботом». Кроссоверы мощностью 211 л.с. встречаются реже, а найти Q3 с базовым 1.4 TSI (150 л.с.) совсем сложно. Большинство Audi имеют биксеноновую оптику, бесключевой доступ, двухзонный климат, датчики света и дождя, базовый электропакет и парктроник.
Кузов хорошо сопротивляется коррозии даже у самых старых экземпляров, хотя слой ЛКП у Q3 относительно тонкий. Электрика довольно сложная, поэтому капризы неизбежны. Бензиновые двигатели объёмом 1,4 и 2 литра имеют проблемы с ТНВД и форсунками. Термостат может не дожить до 100 тыс. км. Часто выходят из строя вентиляторы охлаждения, иногда вместе с блоком управления, а также клапан управления наддувом. Распространённая неисправность трансмиссии — текущие сальники приводов. Дизельные Q3 отметились преждевременным выходом из строя подшипника промежуточной опоры кардана. Ходовая Q3 в целом довольно надёжна. Сайлентблоки передней подвески ходят по 60–70 тыс. км, амортизаторы служат в два раза дольше. Подводят только стойки стабилизаторов с ресурсом в 30–45 тыс. км.
Audi Q5 — один из долгожителей и бестселлеров класса. Возможно потому, что кроссовер I поколения вышел на редкость универсальным. Комфорт, управляемость, проходимость — всё при нём. Плюс премиальный шильдик и соответствующий имидж. Однако самым надёжным этот Audi назвать нельзя.
Выбор Q5 поменьше, чем маленьких Q3, но тоже неплох. Однако пробеги у них в среднем выше — 170–200 тыс. км. В основном представлены дорестайлинговые кроссоверы с двухлитровым турбомотором (211 л.с.) и «роботом», а типичный Q5 укомплектован внешним декором S‑line и имеет адаптивную оптику, беcключевой доступ, кожаный салон с электрорегулировками сидений, электропривод багажника и камеру заднего вида. Владельцев в ПТС — три и более.
В плане качества ЛКП и антикора у Q5 всё хорошо, лишь хромированная внешняя отделка не отличается стойкостью. Если у автомобиля есть панорамная крыша, то при осмотре обратите на неё особое внимание. Она может дать течь, начать скрипеть и заедать. Самый распространённый двигатель 2.0 TFSI страдает от масложора, быстро вытягивающейся цепи ГРМ и неисправности ТНВД. Также надо быть готовым поменять подтекающий водяной насос и заклинивающий термостат. Для роботизированной коробки S‑Tronic есть риск быстрого износа сцеплений и отказов мехатроника. Рулевое управление часто грешит отказами насоса гидроусилителя. Подвеска может похвастаться достойным ресурсом, за исключением передних ступичных подшипников, которые иногда не выдерживают и 30 тыс. км.
BMW Х1 — входной билет в мир баварских кроссоверов. Компактный живчик с классической компоновкой, хорошей эргономикой и азартной управляемостью. Из минусов — посредственная плавность хода и тесный, часто спартанский салон.
BMW, собиравшихся в России, на вторичном рынке очень много. Цены на десятилетние кроссоверы стартуют с 700 тыс. рублей. В имеющийся бюджет попадает больше дорестайлинговых машин, но переживших рестайлинг 2012 года тоже немало. Большинство «икс-первых» имеют трёх и более владельцев, а средний пробег машин составляет около 150 тыс. км. В основном представлены X1 18i (150 л.с.) с задним приводом. Чуть сложнее найти полноприводные 20i xDrive (184 л.с.) и дизельный 20d xDrive (177 л.с.). Типичный BMW X1 будет иметь биксенон, бесключевой доступ, двухзонный климат, базовый электропакет и парктроник.
Кузов Х1 сварен из хорошего металла, качественно покрашен и защищён. Жаль, что внешний декор и лобовое стекло не отличаются стойкостью, а фары — герметичностью. В салоне кроссовера иногда поселяются сверчки, но серьёзных претензий к качеству сборки и работоспособности опций нет. Неприятные сюрпризы электроники — это чаще всего следствие неквалифицированного «улучшайзинга».
Двухлитровый атмосферник N46 на 150 л.с. любит подъедать масло из-за задубевших маслосъёмных колпачков. У двухлитрового дизеля N47 (177 л.с.) есть склонность к быстрому растяжению цепи ГРМ. Турбомотор N20 (184 л.с.) отметился течами электрической помпы. Шестиступенчатый автомат ZF на более старых Х1 страдает преждевременным износом втулок барабанов, а у более свежей восьмиступенчатой АКПП слабый алюминиевый блок сателлитов. В довольно крепкой подвеске быстрее всего изнашиваются шаровые опоры спереди и гидроопора нижнего переднего рычага. Из-за слабых уплотнений и коррозии штока любит подтекать рулевая рейка. Тормозная система очень чувствительна к качеству тормозной жидкости.
Во втором поколении X3 привлекает солидным обликом в духе старшего Х5. А на ходу он — типичный BMW: мощный, с хорошей управляемостью, и даже довольно комфортный, если заменить штатные шины типа RunFlat на обычные. Но при этом кроссовер довольно экономичный. Жаль, что и в салоне машин калининградской сборки видны следы экономии на материалах.
Но купить Х3, имея миллион рублей, — большая удача. Лучше поискать машину, добавив 10–15 процентов к бюджету. Предложений мало, а выбирать придётся из кроссоверов с тремя и более владельцами и пробегом под 200 тыс. км. Дизельный BMW X3 20d мощностью 184 л.с. в данном бюджете редкость, половина автомобилей — с избыточно мощными трёхлитровыми «шестёрками» N52 (258 л.с.) и N55 (306 л.с.). Соответственно, комплектация будет очень богатой: внешний М‑пакет, кожаный салон с электроприводами и памятью, премиальная музыка, подогрев заднего дивана и прочее, но состояние всего этого может оказаться так себе.
У хорошо окрашенного и оцинкованного кузова X3 нет проблем с коррозией, на днище ржавчины тоже минимум. Хлопот может подкинуть оптика: в опциональных светодиодных задних фонарях с возрастом начинают гаснуть светодиоды. А через верхний стоп-сигнал вода способна попадать в салон. Интерьер у Х3 довольно крепкий, электрическая часть выполнена удачно и остаётся исправной, если её не пытались неумело дорабатывать с целью улучшения комплектации. Часть глюков лечится банальным перезапуском.
Атмосферная «шестёрка» N52 практически лишена серьёзных недостатков. У турбированного N55 недолговечные форсунки и есть склонность к масложору. Самая известная болезнь маленького дизеля N47 — быстрое растяжение цепей ГРМ. Неприятности с раздаткой полного привода xDrive чаще всего связаны с нерегулярной заменой масла. То же самое — с 8‑ступенчатым автоматом ZF 8HP70. Подвеска (McPherson спереди и многорычажка сзади) держится молодцом. Ресурс большинства деталей — более 150 тыс. км. Наиболее уязвимые узлы: стойки стабилизатора, сайлентблоки задних рычагов, ступичные подшипники, а также «плавающие» сайлентблоки поперечных рычагов в задней подвеске.
Infiniti EX I поколения — люксовый двойник праворульного Nissan Skyline Crossover. Очень самобытный автомобиль. Шикарно отделан, богато укомплектован, но тесен внутри и имеет скромный багажник. Слабых моторов не предусмотрено, управляемость близка к заднеприводной, а клиренс в 147 миллиметров слишком мал для кроссовера.
Предложения на вторичке по ЕХ единичны, особенно если ограничить себя строго миллионным бюджетом.
В основном представлены версии Infiniti ЕХ25, минимум с тремя владельцами и пробегом в районе 160 тыс. км. В плане оснащения кроссовер не разочарует, в нём точно будут бесключевой доступ, кожаный салон с электроприводами, адаптивный биксенон, премиальная музыка, парктроники по кругу и камеры кругового обзора.
Толстого и прочного ЛКП Infiniti не досталось, поэтому его кузов легко обрастает сколами. Быстро мутнеет хром. Салон, наоборот, медленно теряет товарный вид. V6 2.5 чувствителен к качеству масла, а ближе к 200 тыс. км может появиться масложор и начнёт растягиваться цепь ГРМ. Более мощный 3,7-литровый V6 имеет надёжный цепной ГРМ и потенциальный ресурс более 400 тыс. км. Среди типовых проблем: стравливающие давление прокладки маслоканалов, загрязнение крышек выпускных распредвалов и течь масла в свечные колодцы. Особое внимание нужно уделить состоянию катализатора и системы охлаждения. Двигатели и коробки очень чувствительны к перегреву. Семиступенчатой АКПП не помешает дополнительный радиатор и как можно более частая замена масла, иначе после 150 тыс. км могут начаться толчки и проблемы с переключениями. В целом крепкая и надёжная подвеска огорчает небольшим ресурсом стоек стабилизатора и передних ступичных подшипников.
LR Freelander — универсальный солдат. Он лучше других кроссоверов подготовлен к покорению бездорожья и очень удобен в городе. Не спасует Freelander и на скоростном шоссе, правда, на высокой скорости начинают досаждать аэродинамические шумы. На втором ряду тесновато, а багажник огорчает малым объёмом и большой погрузочной высотой. Найти сервис, который будет качественно и адекватно по цене обслуживать Land Rover, непросто.
Выбор Freelander за обозначенный бюджет не очень широк. Основная доля авто в продаже — дизельные 150- или 190-сильные кроссоверы с АКПП. Найти авто после двух владельцев несложно, но средний пробег приближается к 200 тыс. км. Среди опций будут кожаный салон, подогрев лобового стекла, электропакет, Webasto и камера заднего вида.
Главный недостаток кузова Freelander — отсутствие коррозионной защиты с внутренней стороны порогов. Материалы салона не отличаются высокой стойкостью к износу. Неприятности с электрикой в основном связаны с мультимедийной системой, системами безопасности и вспомогательным оборудованием, вроде камеры заднего вида. Турбодизель отметился малым ресурсом вкладышей коленвала, утечками масла из-под впускного коллектора и проблемным сажевым фильтром. Ресурс турбины около 200 тыс. км. Рядная 3,2-литровая бензиновая «шестёрка» от Volvo надёжна, но прожорлива. Шестиступенчатый «автомат» Aisin при регулярном обновлении масла хлопот не доставит, механическая коробка — тем более. Муфта Haldex четвёртого поколения при обслуживании раз в 60 тыс. км порадует надёжностью. Основные узлы подвески выхаживают до 150 тысяч километров.
«Мини-Гелик» привлекает в первую очередь брутальной внешностью. Но по характеру он больше похож на легковой Mercedes-Benz: идеальная курсовая устойчивость, неплохая шумоизоляция и лёгкая отстранённость рулевого управления. Плюс комфортный салон — жаль только, что тесноватый. Кроме того, GLK на ходу жестковат.
За миллион можно рассчитывать только на дорестайлинговый GLK. Цены начинаются с 900 тысяч. У большей части кроссоверов не менее трёх владельцев и 170–190 тыс. км пробега. Самая распространённая версия — дизельный GLK 220 CDI (170 л.с.) с двигателем ОМ651, реже встречается GLK 300 (231 л.с.) с бензиновой «шестёркой» М272. Оба мотора работают в паре с 7‑ступенчатой АКПП. Типичный набор опций включает биксенон, отделку кожей, электрорегулировки сидений с памятью и электропривод двери багажника.
В склонности к коррозии GLK не замечен, а вот салон мог бы быть и покрепче — со временем он наполняется посторонними звуками. В части электрики возможны проблемы с блоком силовых предохранителей, который находится под капотом, часто отказывают парктроники. Из других типичных «болячек» — протекающий бачок стеклоомывателя. Бензиновый V6 серии М272 страдает от масляных течей, износа звёздочек балансирного вала и задиров в цилиндрах. Турбодизель ОМ651, известный по коммерческим моделям Мерседес, надёжнее. АКПП 7G-Tronic уже на пробеге в 150 тыс. км может подкинуть проблем с блоком управления и электроникой, дальше последуют неисправности с гидроблоком и гидротрансформатором. Слабое место трансмиссии — подвесной подшипник приводного вала. Он находится в картере двигателя, ржавеет из-за попадания грязи, после чего заклинивает и проворачивается в корпусе. В подвеске чаще всего требуют замены сайлентблоки продольных рычагов и передней опоры балки.
Дизайн классического Mini, натянутый на более крупное шасси, хуже от этого не стал. Countryman вышел узнаваемым, ярким и позитивным. Салон под стать внешности, но узок в плечах. Стиль явно в приоритете у эргономики, хотя материалы отделки далеко не самые дорогие и шумоизоляция могла бы быть получше. Подобающей MINI динамикой и управляемостью обладает только турбированная версия с полным приводом. Но съезжать с асфальта противопоказано любому Кантримену. Слишком жёсткая у него подвеска и мал клиренс — всего 149 мм.
Mini-кроссоверов в продаже достаточно — это либо переднеприводный Cooper с атмосферником 1.6 (122 л.с.), либо полноприводный Cooper S с турбомотором на 184 л.с. Реже встречается базовый Country One (98 л.с.). Версии с МКПП или дизелем — совсем экзотика. У половины автомобилей в продаже не больше двух владельцев. Средний пробег — 120 тыс. км. Низ рынка — 760–800 тыс. рублей.
Переднеприводный Countryman обычно не блещет комплектацией: ксенон, тканевые кресла, простая музыка. С биксеноном, кожей и продвинутой мультимедийной системой лучше искать полноприводный Cooper S.
Красивый кузов Countryman легко покрывается сколами, но ржаветь не торопится. Быстро затирается нежное лобовое стекло, очень хрупкие передние «противотуманки». Двигатели Mini этого поколения — рядные «четвёрки» семейства Prince, которые известны своей склонностью к масложору и растяжению цепи ГРМ, в системе охлаждения может подвести термостат. У турбированных версий проблемный ТНВД. Шестиступенчатая АКПП Aisin в целом долговечна, но в жару есть опасность её перегрева. Подвеска достаточно живучая, только стойки и втулки стабилизатора можно отнести к расходникам.
Шведский XC60 сочетает в себе спокойный экстерьер, просторный салон в скандинавском стиле и солидный багажник. К тому же у него грамотно настроенный полный привод и обилие систем безопасности. Но управляется шведский кроссовер неинтересно — слишком велики крены, а рулю не хватает обратной связи. Странно, но при таких вводных подвеска не балует особой плавностью хода.
С миллионом на руках остаётся довольствоваться дорестайлинговым XC60 — скорее всего, с тремя и более владельцами по ПТС и пробегом около 180 тыс. км.
Выбирать придётся из двух версий: двухлитровый турбомотор (203–240 л.с.), передний привод и «робот» либо полный привод с дизелем 2.4 (163 л.с.) и АКПП. В перечне опций будут бесключевой доступ, биксенон, кожаный салон, двухзонный климат, обогрев лобового стекла, парктроники и камера заднего вида.
Найти коррозию на XC60 можно разве что снизу, где кузов плохо прикрыт от грязи. Но в основном это касается экземпляров, регулярно посещавших бездорожье. Оптика и лобовое стекло быстро затираются и трескаются, а вот салон и электрика держатся молодцом. Дизель — надёжный и проверенный временем агрегат серии Modular Engine, родом из девяностых годов. Двухлитровый турбомотор более сложный и капризный, и склонен к быстрому закоксовыванию клапанов. Плюс требователен к качеству масла и топлива. Одна из неприятных особенностей XC60: вместо масляного щупа тут стоит электронный датчик, который может привирать.
Механическая часть трансмиссий явных слабых мест не имеет. Шестиступенчатая АКПП Aisin порадует надёжной работой при смене масла раз в 30 тыс. км и установке дополнительных радиаторов охлаждения и внешних фильтров. Роботизированная коробка Getrag 6DCT450 с «мокрыми» сцеплениями любит чистое масло и спокойный стиль вождения. Подвеска без особых ремонтов может пройти около 150 тыс. км. Но для Volvo не всегда есть более дешёвые неоригинальные запчасти.
Что же выбрать?
Подобранные нами премиальные кроссоверы разнятся по конструкции и размерам, отличаются характерами и «целевой аудиторией». Но если отбросить привязанности к брендам, то получается, что для любителя небольших автомобилей, ценящих юркость и лёгкость парковки, всех обыгрывает Mini Countryman. Но его дизайн, особенно интерьерный, у кого-то вызывает умиление, а других, наоборот, однозначно отталкивает.
Альтернатива Mini — компактные Audi Q3 и BMW X1. Как остальные модели этих марок, кроссоверы привлекают управляемостью в сочетании с солидной внешностью и, главное, имиджем. Они не особо практичны и не блещут в плане комплектации. При этом по цене оба пересекаются со «старшими братьями», которые лучше почти во всём. А значит, выбор в пользу Q3 или Х1 — это, скорее, выбор сердца.
Члены конкурирующей между собой «немецкой тройки» — Q5, X3 и GLK — очень близки по характеристикам. При чисто городской эксплуатации разница только в имидже и конкретной комплектации. Но если использовать кроссовер по полной, то Q5 — самый универсальный. Он хорош на дороге и лучше остальных вне её. Mercedes-Benz более проходимый только с внедорожным пакетом, который ещё пойди найди. А BMW — чисто асфальтовый боец. С учётом распространённых в этом бюджете мощных трёхлитровых моторов его покупка — удел фанатов.
LR Freelander уедет по бездорожью дальше остальных кроссоверов, но если проходимость не главное, то плюсов у англичанина не так много. Техника чуть надёжнее, чем у конкурентов, но проблемы с электроникой и качественным сервисом могут свести это преимущество на нет.
Спокойный Volvo XC60 — практичная альтернатива «немцам», которая особенно интересна в подержанном виде. Недостаточно рафинированные ходовые качества Volvo компенсируются большей надёжностью, безопасностью и менее «горячими» бывшими владельцами.
Infiniti EX — вещь в себе. Мощный, богато упакованный и интересный в плане управляемости автомобиль, но вряд ли кроссовер. С таким маленьким клиренсом это скорее люксовый хэтчбек, к тому же ещё и тесный.