Что купить за 1 000 000 рублей: престижные седаны

Для среднестатистического российского покупателя желаннее, чем кроссовер, может быть только... седан! Желательно премиального бренда. Ради престижа можно даже отказаться от покупки новой бюджетной машины в пользу подержанной. Например, когда бюджет ограничен всего миллионом рублей. Мы нашли 7 седанов уважаемых марок, которые можно купить за эти деньги, — и все не старше 10–11 лет.
Какой он? Самый спортивный седан в классе, который в свои лучшие времена покорял удовольствием от вождения. Ради чего придётся смириться с малым клиренсом и жестковатой подвеской. Интерьер «трёшки» парадоксален: при всём своём внешнем аскетизме он качественный и достаточно комфортный — но только для двоих: на заднем ряду в BMW тесно.
Что можно купить? За миллион можно рассчитывать на покупку рестайлингового седана поколения Е90 2010–2011 годов выпуска. Преобладают заднеприводные версии 318i c рядной «четвёркой» мощностью 136 л.с. и АКПП. Более мощные 2‑литровые седаны (156 л.с.) или шестицилиндровая 325i (218 л.с.) встречаются реже.
Оснащение большинства экземпляров особым богатством не блещет: двухзонный климат-контроль, базовые кресла, простая мультимедийка. Седан в приличном состоянии с заявленным пробегом до 180 тыс. км стоит примерно 800 тыс. рублей.
Чего ждать? Изначально «трёшка» качественно окрашена и хорошо защищена от коррозии. Но кузов всё равно нужно осматривать с пристрастием, поскольку небитых старых BMW, как известно, не бывает. Качество отделки салона очень высокое. Исключение – руль, где быстро стирается кожа и облезают кнопки. Немало проблем может доставить электрика. Всё потому, что аккумулятор находится в багажнике, а проводка к нему идёт по днищу, где она страдает от грязи и реагентов.
Рядные двухлитровые «четвёрки» склонны к повышенному масляному аппетиту. Причина обычно в «задубевших» маслосъёмных колпачках, редкой замене масла и экономии на расходниках. Модернизированная рядная «шестёрка» объёмом 2,5 литра на рестайлинговых седанах страдает «масложором» в меньшей степени, чем раньше, но имеет проблемы с плавающими оборотами. Обычно это связано с системой изменения подъёма клапанов (Valvetronic), расходомером либо клапанами системы VANOS. Редкий двухлитровый дизель N47 склонен к быстрому растяжению цепи ГРМ.
Шестиступенчатые «автоматы» от ZF и GM при регулярной замене масла долго не доставляют проблем. У крепкой подвески не так много слабых мест: алюминиевые рычаги и стойки стабилизатора в передней подвеске не любят ям, при езде по плохим дорогам быстро сдаются задние сайлентблоки, особенно так называемый плавающий.
Какой он? В отличие от «трёшки», C‑класс умело сочетает интересную управляемость и приемлемую плавность хода. С таким шасси лучше сочетаются рестайлинговая внешность и обновлённый салон в духе Е‑класса, где существенно подтянули качество материалов. Жаль, что задний диван у «цешки» тесноват. В плане динамики неплохи даже базовые турбомоторы.
Что можно купить? В критерии нашего поиска попадают и дорестайлинговые машины 2011 года, но в основном — седаны после рестайлинга. Больше всего распространены заднеприводные версии С180 (156 л.с.) и С200 (184 л.с.). Дорестайлинговый седан с пробегом до 200 тыс. км стоит в среднем 900 тыс. рублей. На обновлённую «цешку» при прочих равных нужен миллион. Комплектация в любом случае будет близка к базовой: двухзонный климат, обитые экокожей сиденья, отделка «под алюминий», простая мультимедийка, подогреваемые форсунки омывателя.
Чего ждать? Качественно окрашенный кузов C-класса не имеет проблем с коррозией. Но презентабельный внешний вид седана может быть подпорчен мутными фарами и потускневшим хромом. Салон тоже долго сохраняет приличный вид, особенно это касается рестайлинговых машин, в отделке которых стало меньше жёсткого пластика. С возрастом всё чаще случаются отказы электрики, среди проблемных узлов — блокиратор рулевой колонки, центральный замок и электростеклоподъёмники.
Бензиновые «четвёрки» M271 и M274 имеют склонность к износу фазовращателей и невысокий ресурс цепи ГРМ. На дорестайлинговом M271 цепь растягивается уже на пробеге 80 тыс. км. Также для этого двигателя характерна течь масла из маслофильтра из-за «уставшей» прокладки. У двигателя М274 ресурс цепи примерно в два раза больше.
Пятиступенчатая АКПП 722.6, распространённая на дорестайлинге, достаточно надёжна. Более современный «автомат» 7G‑Tronic 722.9 чувствителен к перегреву, а также требователен к качеству и регламенту замены масла — его желательно менять раз в 40 тыс. км.
Ходовая часть у W204 довольно крепкая. Ресурс амортизаторов около 130 тыс. км. Шаровые опоры и стойки стабилизаторов ходят примерно 80 тыс. км. В рулевом управлении часто отказывает насос гидроусилителя.
Какой он? Классический седан от Audi с лаконичным дизайном кузова (неважно, рестайлинг или нет) и добротным интерьером, поражающий широчайшим выбором опций и отделки. Но удовольствие от вождения способен доставить только полноприводный А4, и то лишь зимой. Переднеприводная версия — просто комфортный седан.
Что можно купить? За миллион рублей с небольшим можно купить и дорест, и рестайлинговый седан поколения В8 2011–2013 годов выпуска. Пробег большинства машин — от 130 тыс. км и выше. В любом случае преобладают переднеприводные седаны с двигателем 1.8 (160–170 л.с.) и вариатором. Quattro-версии встречаются в единичных экземплярах. В основном А4 довольствуются двухзонным климатом, «электропакетом» и тканевым салоном.
Чего ждать? Благодаря качественному окрасу A4 долго сохраняет приличный внешний вид. Жаль, что быстро затирается внешний хромированный декор. Материалы отделки салона хороши в плане износостойкости. С возрастом возможны проблемы с климатической системой. Электрика, если она не подвергалась неквалифицированному вмешательству, хлопот обычно не доставляет.
Из рядных турбированных «четвёрок» объёмом 1,8 и 2,0 литра лучше предпочесть рестайлинговые варианты мощностью 170 и 225 л.с. соответственно, их ресурс достигает 250 тыс. км. Среди слабых мест — клапан управления фазорегуляторами, помпа и клапан вестгейта системы турбонаддува. Дорестайлинговые моторы того же объёма развивают 160 и 211 л.с. Они склонны к «масложору» и растяжению цепи ГРМ на малых пробегах. С другой стороны, немало этих двигателей уже прошли гарантийный ремонт с заменой поршневой. Редкий дизельный мотор — самый надёжный вариант силового агрегата.
Вариатор, который ставился на переднеприводные А4, при аккуратной эксплуатации способен пройти до 300 тыс. км. Семиступенчатый «робот» S‑tronic на полноприводных версиях более проблемный. У него непредсказуемый ресурс сцеплений, возможен отказ управляющей электроники.
Многорычажная подвеска у А4 достаточно крепкая. Ресурс основных элементов около 120–150 тыс. км. Раньше сдаются только ступичные подшипники и стойки стабилизатора. Дифференциал типа Torsen, который используется в системе полного привода, редко беспокоит до 200 тыс. км.
Какой он? Седан с длинным капотом и мощными моторами под ним. Премиальный двойник Nissan Skyline может похвастаться отличной динамикой (разгон до 100 км/ч у версии G37 занимает всего 6 секунд) и азартно настроенным шасси. Салон хорошо отделан и богат на оснащение даже в базовой комплектации. Наконец, Infiniti — это единственный подходящий вариант из Японии. Десятилетний Lexus IS за миллион не найти.
Что можно купить? Впрочем, и на Infiniti скорее всего уйдёт весь миллион без остатка. Предложений мало, пробеги — 130–200 тыс. км. Преобладают заднеприводные седаны в версии G25 (222 л.с.), но при желании найдётся и полноприводный G37 мощностью 333 л.с. По оснащению можно рассчитывать на кожаный салон c отделкой деревом или алюминием, парктроники по кругу и камеру заднего вида.
Чего ждать? ЛКП у Infiniti не самое прочное — чаще всего краска облезает в районе задних арок. Но коррозионная стойкость кузова довольно высокая. После 120 тыс. км из‑за изношенных петель в передних дверях появляется люфт. По причине неудачно проложенной проводки нередко отказывает задняя оптика. Материалы салона не отличаются высокой устойчивостью к износу — легко царапается пластик на центральном тоннеле, быстро затирается кожа на креслах. А вот электрика у Infiniti скорее беспроблемная.
Ниссановские «шестёрки» объёмом 2,5 и 3,7 литра относятся к серии VQ и отличаются хорошей надёжностью. Они оснащены распределённым впрыском и надёжным цепным ГРМ, который способен пройти более 400 тыс. км. Главное, использовать качественное масло, следить за системой охлаждения и катализаторами. С моторами сочетается 7‑ступенчатая АКПП от Jatco. Несмотря на чувствительность к чистоте и температуре масла, ресурс этой коробки около 300 тыс. км. Подвеска у Infiniti крепкая и не особо разорительная в содержании.
Какой он? Премиальный D-класс в шведском понимании. Благодаря жестковатой подвеске S60 не слишком кренится в поворотах, но ехать по-настоящему агрессивно мешает излишняя забота многочисленных электронных помощников. Широкие передние кресла далеки от спорта, зато Volvo с его просторным и мягким диваном комфортен для задних пассажиров.
Что можно купить? Выбор шведских седанов большой, но даже за миллион это будет дорестайлинговый S60 2011–2013 гг. выпуска. Разброс цен тоже велик, предложения начинаются с 600 тыс. рублей. Наиболее ходовая модификация — переднеприводный S60 с турбомотором 1.6 (150–180 л.с.) и роботизированной коробкой. А вот 249-сильный S60 2.5 тоже найти не очень сложно. «Живой» седан с пробегом до 180 тыс. км обойдётся примерно в 850 тыс. рублей. Из опций можно рассчитывать на двухзонный климат-контроль и кожаный салон с электроприводами.
Чего ждать? Довольно крепкое ЛКП и качественная оцинковка позволяют Volvo долго сохранять приличный внешний вид. Даже на колёсных арках сколы обычно не ржавеют весьма продолжительное время. Не найти коррозии и на капоте, поскольку у S60 он сделан из алюминия. Жаль, что к оборудованию кузова есть вопросы: теряет герметичность передняя оптика, корродируют основания зеркал, отказывают дверные ручки. Износостойкость элементов внутренней отделки гораздо выше. Электрика лишь иногда грешит мелкими сбоями.
Турбированная «четвёрка» 1.6 с непосредственным впрыском имеет фордовские корни. Эти моторы критично относятся к состоянию системы охлаждения и любят качественное масло и топливо. Рядные «пятёрки» разработки Volvo куда надёжнее.
На S60 с пяти- и шестицилиндровыми двигателями ставилась довольно крепкая 6‑ступенчатая АКПП от Aisin. С четырёхцилиндровыми моторами сочетался 6‑ступенчатый робот Getrag (фордовский PowerShift) с «мокрыми» сцеплениями. Эта коробка очень требовательная к чистоте масла, но при регулярном обслуживании способна пройти те же 200–250 тыс. км, что и классическая АКПП.
Подвеска S60, несмотря на жёсткость настроек, отличается хорошим ресурсом. Чаще всего требуют замены ступичные подшипники. Рулевое управление у седана электрогидравлическое. Ресурс электронасоса составляет в среднем 50 тыс. км.
Какой он? С одной стороны, Passat CC — самый недорогой из седанов, притворяющихся четырёхдверными купе. С другой, это Volkswagen, который по части эргономики и качества отделки может потягаться с любым премиальным одноклассником. Едет Passat CC тоже здорово — немного жестковато, зато динамично и азартно.
Что можно купить? Около миллиона рублей просят и за десятилетние дорестайлинговые СС, и за обновлённые машины. Первых на рынке больше, у вторых при той же цене заявленный пробег будет выше. И в любом случае заметно больше 100 тыс. км. Самая распространённая модификация, независимо от года выпуска, — Passat CC 1.8 TSI с роботизированной коробкой. При желании можно найти седан с «механикой». Среди опций в немецком автомобиле, скорее всего, будут бесключевой доступ, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей плюс камера заднего вида.
Чего ждать? Окрашен Passat CC довольно посредственно. Крупные сколы краски, чаще всего на колёсных арках и порогах — обычное дело. Быстро облезает внешний хром. Тем не менее сильной коррозией седан не страдает: спасает оцинковка. Среди типичных поломок оборудования кузова — люфт петель на водительской двери, закисающая трапеция дворников, отказы механизмов обогрева и электроскладывания зеркал. После 100 тыс. км у автомобиля могут начаться проблемы со стеклоподъёмниками из‑за особенностей конструкции безрамочных дверей. Качественный салон долго сохраняет презентабельный вид, но огорчает частым выходом из строя подогрева водительского сиденья.
Для турбированных двигателей 1.8 TSI (152 л.с.) и 2.0 TSI (210 л.с.), независимо от года выпуска, характерны «масложор» и быстрое растяжение цепи ГРМ. Дизель 2.0 TDI (140–170 л.с.) довольно надёжен. Его ресурс — более 200 тыс. км.
«Механика» ломается редко. У 7-ступенчатой DSG с «сухими» сцеплениями, которая сочетается с двигателем 1.8 TSI, полно проблем с мехатроником и сцеплениями. На двухлитровых седанах устанавливался 6‑ступенчатый агрегат с «мокрыми» сцеплениями. Он более надёжный, но и тут мехатроник имеет непредсказуемый ресурс.
В подвеске недолго служат сайлентблоки передних рычагов, ступичные подшипники и задние пружины — после 100 тыс. км они рискуют лопнуть. Рулевое управление Пассата можно назвать надёжным.
Какой он? Седан-переросток, находящийся в вечной оппозиции. По размерам Cadillac можно смело отнести к бизнес-классу, но не самый просторный салон и быстрая потеря цены делают его альтернативой седанам классом ниже. Зато среди достоинств Кадиллака — эффектная внешность, богатые комплектации и мощный мотор.
Что можно купить? Кадиллаков в продаже мало. Все они в единственной версии, с V6 3.6 мощностью 311 л.с. и c полным приводом. В теории, можно найти и заднеприводный седан. Средняя цена на американский автомобиль — 900 тыс. рублей, вне зависимости от пробега. Комплектация богатая: бесключевой доступ, обогрев руля, кожаный салон с памятью и вентиляцией передних сидений, аудиосистема Bose и камера заднего вида.
Чего ждать? Cadillac в силу своей редкости часто пребывает в статусе любимой машины, поэтому за кузовом CTS владельцы обычно следят. Это не отменяет проблем с мутными фарами и хромом, а также точечной коррозией на кромках арок, под накладками порогов и на крышке багажника, но встречается такое не часто. Куда хуже внутренняя коррозия лонжеронов в передней части кузова. Даже мелкий кузовной ремонт, ввиду редкости деталей, обходится недёшево. Электрика способна расстроить отказами внутренних переключателей замков дверей, датчиков уровня кузова и ABS.
V6 объёмом 3.6 литра имеет непосредственный впрыск, привод ГРМ цепью и фазорегуляторы на впуске и выпуске. Его топливная аппаратура чувствительна к качеству топлива, зато не очень дорого обходится в ремонте.
Американский 6-ступенчатый «автомат» 6L50 отличается похвальной надёжностью. Для него не предел и 250 тыс. км пробега — при должном обслуживании, конечно. Крепкая подвеска огорчает скромным ассортиментом заменителей, а оригинальные детали стоят дорого.
Так что же выбрать?
Десятилетний «премиум» в любом случае не будет дешёвым в обслуживании — надо быть готовым к решению возрастных проблем. Главное, чтобы понимание этого факта было подкреплено финансами. Тогда можно выбирать автомобиль, максимально отвечающий премиальным стандартам. Будь то мощность, управляемость или комфорт.
По первым двум критериям идеальным видится Infiniti G с его талантливым шасси и шестицилиндровыми моторами. И «пустых» комплектаций у Финика не бывает. Жаль, что предложений о продаже немного.
Вместо «японского BMW» можно поискать BMW немецкий. Но вкушать все прелести баварского подхода к премиуму лучше при наличии у «трёшки» шести цилиндров под капотом. Тогда и список опций вряд ли разочарует. Мерседесу хватит и четырёх цилиндров с турбонаддувом, но это должна быть версия C200. Иначе найти достойную премиального статуса комплектацию будет тяжело — а «база» С‑классу категорически не идёт.
С Audi вопрос подбора стоит ещё острее. Для полноценного погружения в мир четырёх колец нужна версия quattro, которая за миллион практически недоступна. Переднеприводная А4 с вариатором, несмотря на приличную мощность и комфортную подвеску, не столь притягательна, как конкуренты, тем более в скромной комплектации.
Тем, кого не смущает передний привод на премиальном автомобиле, лучше присмотреться к Volvo S60 или Passat CC. Они неплохо укомплектованы, хорошо рулятся и не оставляют неприятного послевкусия базовой версии.
Cadillac CTS — вещь в себе. Но при наличии отваги и средств на оплату транспортного налога это хороший вариант эксклюзива на каждый день.