Что купить за 1 000 000 рублей: престижные седаны

Какой он? Самый спортивный седан в классе, который в свои лучшие времена покорял удовольствием от вождения. Ради чего придётся смириться с малым клиренсом и жестковатой подвеской. Интерьер «трёшки» парадоксален: при всём своём внешнем аскетизме он качественный и достаточно комфортный — но только для двоих: на заднем ряду в BMW тесно.

Что можно купить? За миллион можно рассчитывать на покупку рестайлингового седана поколения Е90 2010–2011 годов выпуска. Преобладают заднеприводные версии 318i c рядной «четвёркой» мощностью 136 л.с. и АКПП. Более мощные 2‑литровые седаны (156 л.с.) или шестицилиндровая 325i (218 л.с.) встречаются реже.

Оснащение большинства экземпляров особым богатством не блещет: двухзонный климат-контроль, базовые кресла, простая мультимедийка. Седан в приличном состоянии с заявленным пробегом до 180 тыс. км стоит примерно 800 тыс. рублей.