Что купить за 1 000 000: как выбрать компактвэн с пробегом

Какой он? Touran — простоватый внешне компактвэн с таким же скучным на вид салоном. Зато Volkswagen располагает к себе проработанной эргономикой салона и высоким качеством исполнения. Но главное в Туране — простор и функциональность. Места много на всех рядах сидений (третий ряд — опция), а варианты трансформации поистине безграничны. Багажник пятиместного Фольксвагена вмещает не меньше 695 л. Едет Touran плотно, упруго и без раскачки, но смущает недостаток шумоизоляции.

Что можно купить? Выбор рестайлинговых компактвэнов II поколения (до 2015 года выпуска) достаточный. Touran с пробегом до 200 тыс. км обойдётся примерно в 800 тыс. рублей, а имея миллион, можно рассчитывать на машину с 110–130 тысячами на одометре. В основном продаются экземпляры со 140-сильным турбомотором 1.4 и «роботом». В таком Туране будут двухзонный климат-контроль, обогрев лобового стекла, датчик дождя и парктроник.