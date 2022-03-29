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Что купить за 1 000 000: как выбрать компактвэн с пробегом

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Вячеслав Залевский

В кризисные времена фокус спроса неизбежно смещается в сторону более практичных и более универсальных семейных автомобилей. Желательно, чтобы ещё и недорогих в эксплуатации. Всем этим качествам хорошо соответствуют небольшие минивэны — или, как их ещё принято называть, компактвэны. Мы нашли на Авто.ру 7 моделей этого класса, которые можно купить, имея на руках миллион рублей. Все — не старше 2011 года выпуска.

Volkswagen Touran
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Какой он? Touran — простоватый внешне компактвэн с таким же скучным на вид салоном. Зато Volkswagen располагает к себе проработанной эргономикой салона и высоким качеством исполнения. Но главное в Туране — простор и функциональность. Места много на всех рядах сидений (третий ряд — опция), а варианты трансформации поистине безграничны. Багажник пятиместного Фольксвагена вмещает не меньше 695 л. Едет Touran плотно, упруго и без раскачки, но смущает недостаток шумоизоляции.

Что можно купить? Выбор рестайлинговых компактвэнов II поколения (до 2015 года выпуска) достаточный. Touran с пробегом до 200 тыс. км обойдётся примерно в 800 тыс. рублей, а имея миллион, можно рассчитывать на машину с 110–130 тысячами на одометре. В основном продаются экземпляры со 140-сильным турбомотором 1.4 и «роботом». В таком Туране будут двухзонный климат-контроль, обогрев лобового стекла, датчик дождя и парктроник.

Чего ждать? Особой крепостью ЛКП Touran похвастаться не может, краска с его кузова нередко слезает пластами. Отделка салона заметно выносливее. Электрическая часть обычно ведёт себя образцово. Турбомоторы (1.4 и 105-сильный 1.2) имеют проблемы с ГРМ, маслонасосом и турбиной. Семиступенчатый «робот» DQ200 страдает от быстрого износа сцеплений и неисправностей мехатроника. МКПП надёжнее, что не отменяет возрастных проблем с подшипниками валов и дифференциала. Подвеска беспокоит редко и даже ресурс амортизаторов составляет около 200 тыс. км.

Opel Zafira
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Какой он? С лица Zafira смотрится даже слишком дерзко для семейного авто. Салон наполнен деталями, знакомыми по Астре и Инсигнии, а значит, со стилем и качеством отделки всё в порядке. Количество бардачков, подстаканников и ниш для мелочей вполне соответствует классу. Кресла второго ряда имеют продольную регулировку, а из среднего сиденья можно соорудить гигантский подлокотник или столик. На третьем ряду тоже не тесно и есть персональные воздуховоды. Багажник большой, но при всех разложенных креслах вмещает всего 152 л. На ходу повадки у Зафиры почти как у хэтчбека: курсовая устойчивость высокая, крены не пугают, подвеска в меру упругая и не жёсткая.

Что можно купить? Автомобилей на вторичке достаточно. Выбирать придётся из дорестайлинговых машин поколения С. Большинство Опелей оснащены бензиновым турбомотором 1.4 (140 л.с.) в паре с АКПП. Реже встречается версия со 115-сильным атмосферником 1.8 и «механикой». Zafira в приличном состоянии, с заявленным пробегом до 180 тыс. км стоит как раз около миллиона рублей. Несложно будет найти компактвэн с панорамной крышей, обогревом руля и функцией автоматического переключения ближнего﻿/дальнего света.

Чего ждать? ЛКП у Зафиры слабовато, хотя устойчивость к коррозии хорошая. С точки зрения простоты, надёжности и стоимости ремонта лучше выбрать 1,8-литровый двигатель. Его слабыми местами считаются модуль зажигания, выходящие из строя датчики и проводка. Турбомотор дороже в ремонте и более требователен к качеству масла и обслуживанию, а его ключевые «болячки» обходятся дороже — это слабые поршни, растягивающаяся цепь ГРМ, неисправности системы охлаждения и течи масла. Механические коробки передач, 5- или 6‑ступенчатые, как и 6-диапазонная АКПП, редко доставляют хлопот. Ходовая часть (передняя подвеска родственна модели Insignia, а задняя — как у Астры поколения J) у Зафиры достаточно долговечная.

Ford С-Max
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Ford C-Max

Какой он? С-Max — «семейная» вариация на тему хэтчбека Ford Focus III поколения. Его энергичный дизайн хорошо подошёл минивэну, а качественный салон полон знакомых деталей и при этом обладает широкими возможностями трансформации. Особенно если это удлинённая 7‑местная версия Grand C‑Max. Правда, сдвижным дверям такого Форда очень не хватает электропривода. Второй ряд кресел регулируется в продольном направлении, но простора тут могло бы быть и больше. При наличии третьего ряда сидений объём багажника равен всего 56 л. Под фальшполом находятся лоток с несколькими отделениями, докатка и инструменты. C‑Max может похвастаться отменной курсовой устойчивостью и классной управляемостью, которая никак не влияет на приятную плавность хода.

Что можно купить? В бюджет 1 млн рублей укладывается небольшое количество компактвэнов II поколения — до и после рестайлинга. Машин с 2 и 3 рядами сидений примерно поровну. Чаще всего продаются компактвэны с моторами 1.6 — атмосферным (125 л.с.) или турбированным (150–182 л.с.). Реже встречается 2‑литровый дизель на 140 сил. Коробки передач — МКПП или «робот». По комплектации можно рассчитывать на пятиместный салон, двухзонный климат-контроль, лобовое стекло с подогревом, датчики дождя и света.

Чего ждать? Кузов C-Max качественно окрашен и имеет хорошую защиту от коррозии. Нередко отказывают дверные замки, причина — попадание влаги. При отказе одного из датчиков парковки система отключает все остальные. Атмосферный 1.6 с распределённым впрыском и ремнём в приводе ГРМ хлопот обычно не доставляет. Турбомотор чувствителен к давлению масла, а ресурс поршневой группы у него заметно меньше. Фордовская МКПП довольно надёжная, чего нельзя сказать о роботизированной коробке PowerShift. В ней желательно почаще обновлять масло, это продлит срок службы «мокрых» сцеплений. Подвеска у компактвэна весьма крепкая при городской эксплуатации. Стучащие стойки стабилизатора стоят недорого и легко меняются.

Toyota Verso
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Какой он? Японский компактвэн с лица напоминает и Короллу и Авенсис, но салон с центральным расположением приборов тут уникальный. И, к сожалению, не блещет качеством материалов. Кнопки подогрева сидений зачем-то спрятали под козырёк подлокотника, а разъёмы USB и AUX находятся на боковине центрального тоннеля со стороны пассажира. На втором ряду куча места и три кресла с независимыми друг от друга регулировками, а вот галёрка тесная. Объём багажника при всех поднятых сиденьях равен 178 л. Запаса тяги мотора 1.8, который работает в паре с вариатором, достаточно даже при полной загрузке. Сложно придраться к уровню шумоизоляции и плавности хода.

Что можно купить? Предложений не очень много, и это обычно дорестайлинговые Verso 2011–2012 годов выпуска. Все компактвэны оснащены мотором 1.8 мощностью 147 л.с. в паре с вариатором (и очень редко — с «механикой»), но заявленные пробеги большинства экземпляров превышают 160 тыс. км. Но и стоят они дороже 900 тыс. рублей. Из опций можно рассчитывать на бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида и парктроники по кругу.

Чего ждать? Качество покраски Verso оставляет желать лучшего, но благодаря хорошему антикору металл стойко противостоит коррозии. В салоне быстрее всего изнашивается обивка кресел. Основные недостатки бензиновой рядной «четвёрки» 2ZR-FAE — небольшой ресурс помпы и склонность к «масложору» на больших пробегах. Вариатор чувствителен к чистоте масла, боится больших нагрузок и пробуксовок. Подвеска у Verso сочетает передние стойки McPherson и скручивающуюся балку сзади. Конструкция получилась прочная и недорогая в ремонте. Заднюю подвеску практически невозможно убить, если не перегружать машину. 

Chevrolet Orlando
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Какой он? Orlando — компактвэн на платформе легкового Chevrolet Cruze. У него неожиданно брутальная внешность, для пущей солидности разбавленная «кроссоверными нотками» в виде неокрашенного пластика по периметру кузова. Салон простоват на вид и недорог на ощупь, но всё оборудование находится на привычных местах. Передние сиденья с минимумом регулировок удобны. Каждый последующий ряд кресел расположен чуть выше предыдущего. Но удобств для пассажиров маловато: всего три подстаканника на весь салон. На ходу Orlando жестковат и шумноват, особенно на скорости выше 100 км﻿/﻿ч.

Что можно купить? Выбор компактвэнов Chevrolet большой. Большинство автомобилей — бензиновые Orlando с двигателем 1.8 (141 л.с.) и «автоматом», выпущенные до 2015 года. Автомобили с заявленным пробегом до 150 тыс. км стоят в среднем 900 тыс. рублей. Оснащение небогатое — однозонный климат, круиз-контроль, датчики дождя и света, подогревы передних кресел и боковых зеркал.

Чего ждать? ЛКП у Orlando достаточно тонкое, но не слишком хрупкое, а сколы ржавеют медленно. Слабые места традиционны — капот, рамка лобового стекла, крышка багажника, полости колёсных арок, крепления подрамника и элементов подвески. 

1,8-литровый бензиновый мотор семейства Ecotec — простой и надёжный агрегат с распредёленным впрыском, ременным ГРМ и без гидрокомпенсаторов. При хорошем обслуживании он способен пройти до капремонта более 300 тыс. км. Главное, следить за течами масла и состоянием антифриза, в который смазка может попасть через ненадёжные прокладки теплообменника.

Шестиступенчатая МКПП далеко не идеальна — нередко возникают проблемы с подшипниками, обычно вторичного вала. «Автомат» с тем же количеством передач не намного лучше: ему не хватает штатного охлаждения. Схема подвесок проста: стойки McPherson спереди и скручиваемая балка сзади, а среди запчастей есть широкий выбор недорогих неоригинальных. Например, передние амортизаторы можно подобрать от Chevrolet Cruze или Opel Astra.

Citroen C4 Picasso
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Citroen C4 Picasso

Какой он? Picasso — футуристичный внешне компактвэн, собранный на шасси хэтчбека С4. Качественно исполненный салон полон нетрадиционных решений: приборная панель с жидко­кристаллическим дисплеем находится в центре передней панели, руль имеет неподвижную ступицу. Внутри Picasso царит простор, и большая площадь остекления только усиливает это чувство. Не разочаровывает и функциональ­ность: отсеков для мелочёвки полно. Есть и удлинённая 7‑местная версия Grand, но галёрка у неё не слишком удобная. Зато багажник даже 5‑местной версии вмещает как минимум 500 л. В движении Citroen ратует за комфорт.

Что можно купить? Предложений не очень много, и это будут машины 2011–2012 годов. Преобладает версия с турбированным 1.6 (150–156 л.с.) и роботизированной коробкой, труднее найти атмосферный мотор. Версия Grand тоже встречается. C4 Picasso в приличном состоянии, с заявленным пробегом до 150 тыс. км, стоит примерно 700 тыс. рублей. Из опций можно рассчитывать на двухзонный климат, охлаждаемый бардачок, откидные столики на спинках передних сидений и боковые солнцезащитные шторки заднего ряда.

Чего ждать? Основная возрастная проблема кузова Picasso — активно ржавеющие пороги. Сбоит электрика, и частая причина этого — неисправный блок предохранителей BSM. Подвести могут замки дверей, в которых из строя выходят микровыключатели. Бензиновые моторы 1.6 относятся к не самой надёжной серии ЕР (Prince). Этим двигателям свойственны проблемы с цепным ГРМ, «масложором» и нагаром во впуске. У наддувной версии хлопот могут доставить турбина и ТНВД.

Проблемы роботизированной коробки — износ подшипников, слабое и дорогое в замене сцепление. МКПП намного надёжнее. В ходовой быстрее всего выходят из строя шаровые опоры, обычно их хватает на 80–120 тыс. км. Чуть дольше живут сайлентблоки передних рычагов и задней балки. Опциональная задняя пневмоподвеска капризнее и дороже в ремонте.

Renault Scenic
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Renault Scenic

Какой он? Scenic — cкромный внешне компактвэн, в котором полно не самых удобных, зато необычных решений. Цифровая «приборка» по центру передней панель не блещет информативностью. Правый подрулевой переключатель перегружен функциями и кнопками. Зато в салоне полно разнообъёмных ящичков и кармашков. На втором ряду простор и абсолютно ровный пол. Три индивидуальных кресла регулируются независимо друг от друга. Багажник пятиместной версии вмещает 564 л. Для больших семей предназначен семиместный Grand Scenic с увеличенной колёсной базой. Подвеска компактвэна отличается отсутствием драйверских амбиций, зато радует всеядностью и высоким уровнем комфорта.

Что можно купить? Выбор Renault III поколения небольшойЗато можно присмотреться даже к экземплярам 2013–2016 годов выпуска, после второго рестайлинга. Удлинённые Grand Scenic тоже встречаются. В основном представлены компактвэны с дизелем 1.5 (110 л.с.) либо с бензиновым 1.6 аналогичной мощности. Из коробок передач в приоритете МКПП, «робот». Вариатор — в меньшинстве. Scenic в приличном состоянии, с заявленным пробегом до 180 тыс. км, обойдётся в 900–950 тысяч. Не составит труда найти экземпляр с климат-контролем, ключом-карточкой, панорамной крышей и хорошей музыкой с усилителем и сабвуфером.

Чего ждать? ЛКП у Renault довольно нежное. Сам кузов неплохо защищён от коррозии, но может огорчить мелкими проблемами: быстро мутнеют фары, отказывают дверные замки и электропривод лючка бензобака. Из нареканий к салону — не слишком стойкий к царапинам пластик дверных карт и маркая обивка сидений. Дизель 1.5 dCi прославился преждевременным износом шатунных вкладышей, но позже проблему решили. Этот мотор лишён гидрокомпенсаторов и уже хорошо освоен в ремонте. Заслуженный бензиновый К4М имеет ресурс вплоть до 500 тыс. км, но любит беспокоить по мелочам, вроде течей масла и антифриза. Механическая коробка у Scenic надёжная и выносливая, «робот» капризнее: ресурс сцепления невысок, а его замена не самое дешёвое мероприятие. Ходовая (стойки McPherson спереди, полузависимая балка сзади) служит долго. Передние амортизаторы способны пройти 150–200 тыс. км. Сбои в работе электромеханического стояночного тормоза — следствие коррозии контактов или повреждения проводки. 

Так что же выбрать?

Компактвэн должен быть настоящим универсалом, а не просто практичным перевозчиком любимого семейства. Хорошо бы не дать заскучать водителю, но важнее, чтобы автомобиль не огорчал в плане надёжности.

При таких критериях получается, что Volkswagen Touran не самый оптимальный вариант: неисправности турбомотора и DSG могут помешать насладиться практичностью и хорошими ходовыми качествами немецкого компактвэна.

Дерзкий с виду Opel Zafira лучше совмещает практичность и драйв. Жаль, что и у него турбомотор может подкинуть проблем. Ford С-Max тоже не промах по части управляемости, но он не так просторен, у него маловат багажник, а турбодвигатель не отличается надёжностью.

Сосредоточенная на плавности хода Toyota Verso лучше и в плане надёжности. Однако сзади в ней тесновато, а салон не радует качеством материалов. Chevrolet Orlando, наоборот, не балует ездовым комфортом и удобствами. Зато прост по технике и недорог в ремонте.

Французы традиционно сильны в постройке минивэнов. Citroen C4 Picasso хорош функциональностью и плавностью хода, но его салон слишком своеобразен, а моторы Prince требуют немало внимания и денег. Очень комфортный и просторный Renault Scenic чужд драйверских амбиций, однако его в целом ресурсные моторы могут доставить некоторые проблемы.

В общем, в этот раз оптимальный вариант выделить трудно. Как это ни парадоксально, выбор семейного по своей сути компактвэна — дело вкуса. Кто из них нравится вам больше других?

Какой из компактвэнов вам кажется лучшим вариантом?

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