Что и как в современных машинах можно обновить «по воздуху» (и сколько это стоит)

Роман Сумцов
Современные автомобили имеют десятки электронных блоков, поэтому, помимо физической замены запчастей и расходников, автопроизводители всё чаще прибегают и к обновлению программного обеспечения. Однако гнать автомобиль на сервис из-за каждого «патча» невыгодно и неудобно, поэтому машины научились обновлять «по воздуху», а мы разобрались насколько серьёзные изменения способны получить современные транспортные средства.
Что такое OTA-обновление и кто им пользуется?
Обновление «по воздуху» (от английского Over-the-Air, сокращённо OTA) широко распространено среди смартфонов. Вы нажимаете одну кнопку, а устройство само скачивает обновление и устанавливает его.
Пионером этой технологии среди автомобилей стала компания Tesla. В её электрокары встроен модуль передачи данных, которому нужна только симка местного оператора с доступом в интернет. Ещё можно подключить машину к домашней (или любой другой) Wi-Fi-сети или «раздать» доступ интернет со смартфона.
Удалённое обновление компания Tesla использует для постоянного совершенствования своих систем автономного управления. Последние релизы были 3 сентября и 29 августа. Согласитесь, каждые 5 дней посещать сервис никому не захочется.
У BMW для этого есть отдельное мобильное приложение. Работает оно с автомобилями, выпущенными после 2018 года и с установленной операционной системой BMW Operation System 7-й и 8-й версии.
Владельцу такого автомобиля достаточно загрузить обновление на свой смартфон, а затем подключиться к машине по Wi-Fi. Файл будет распознан автоматически и машина предложит установить обновление. Модели со встроенным модемом можно обновить по сотовой сети — первые несколько лет доступ в интернет предоплачен производителем, а затем платить придётся уже владельцу.
У Porsche обновление по воздуху доступно для электрического Taycan, но машинам 2019-2021 года сначала нужно посетить дилера, чтобы там вручную установили обновление с поддержкой OTA.
Genesis поддерживает обновление премиального седана G90 и электрического кроссовера GV60. Audi, Skoda и Volkswagen обновляют дистанционно только свои электрокары. У Volvo систему поддерживают, например, гибридные XC40, XC60, S90. Во всех случаях для обновления используется встроенный модем.
Любой производитель запрещает двигаться на машине во время обновления, которое может занять до двух часов! Отказ от установки не влияет на гарантию, но Tesla уже ввела отложенное обновление: водитель сам выбирает в какое время машина обновится.
Насколько серьёзными бывают обновления?
OTA обновление может влиять на все узлы с электронным управлением: пневмоподвеска, тормозная система, силовая установка, электроусилитель руля, внешнее освещение и так далее. Ещё в 2018 году Tesla одним дистанционным обновлением сократила тормозной путь Model 3 при торможении с 96 км/ч почти на 6 метров. Добиться этого удалось за счёт изменения алгоритма работы антиблокировочной системы, который, естественно, пришёл машинам «по воздуху».
Но наиболее существенные бонусы со свежими прошивками получают электромобили: раскачать электрический мотор можно с помощью ПО, без дополнительных технических изменений. Так, «перепрошитые» электрические моторы Model Y версии Long Range позволяют разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды, хотя изначально на это уходило на полсекунды больше. Чтобы добиться такой прибавки, нужно лишь сделать пару кликов и... заплатить 2000 долларов. Возможность купить такой чип-тюнинг появилась после обновления с индексом 2020.36.
С Теслой понятно. А что обновляют в машинах других марок?
У большинства автомобилей «воздушные» обновления обычно приносят новые версии Android Auto, Apple CarPlay или прокачивают штатные медиасистемы. Но есть и исключения.
В 2021 году 30 моделей BMW (в общей сложности два миллиона автомобилей по всему миру) дистанционно получили обновление навигации, а также улучшения функции удержания в полосе. Спортивным M3 и M4 таким же способом достался трековый режим M Track Mode и функция управления выхлопом M Sound Control, которая отвечает как за заслонки непосредственно в выпускной системе, так и за искусственный звук в динамиках.
В облачные сервисы обращается и комплекс BMW Connect. Он позволяет активировать дополнительные функции (даже платные) без посещения дилера. Например, адаптивное управление жёсткостью подвески, автоматический дальний свет и так далее. Доступ к опциям естественно зависит от технического оснащения конкретного автомобиля.
Аналогичная ситуация у владельцев Porsche Taycan. Крупных дистанционных обновлений ещё не было, но им доступен сервис функций по запросу (от англ. Functions on Demand, сокращённо FoD). С его помощью можно закачать прошивку для адаптивного усилителя руля, а также функцию удержания в полосе.
Если говорить об Audi, то самым значимым обновлением было увеличение запаса хода E-Tron на 5 процентов за счёт новой прошивки управляющей электроники.
В целом, чем современнее автомобиль, тем больше простор для фантазии. Электрические внедорожники Rivan 1T и 1S получили с обновлением режим «кемпинга». Он позволяет отрегулировать пневмоподвеску так, чтобы палатка в задней части кузова или крыши стояла ровно относительно горизонта.
Насколько это безопасно?
«Раз меняется что-то в прошивке машины, то и сломать там что-то можно», — так думают не только пользователи, но и эксперты по кибербезопасности. Ещё в 2019 году организаторы конференции по взлому Pwn2Own предложили награду в 100 000 долларов тому, кто подделает цифровой ключ Tesla. Тогда участникам удалось взломать медиасистему автомобиля, но получить контроль над замками не удалось.
Однако каждое обновление прошивки всё-таки может принести потенциальные бреши в безопасности. Так произошло с обновлением Tesla Model Y. Водителям стало не обязательно класть ключ-карту в подлокотник между сиденьями, а злоумышленники получили окно в пару минут после остановки для дублирования карты владельца, что позволило уехать на электрокаре.
Известны и случаи, когда сами пользователи взламывали свои машины. Например, в 2018 году владельцы BMW использовали сервисные коды для активации CarPlay, модернизации цифровой приборной панели и так далее. Всего-лишь нужно было найти специалиста, который мог сгенерировать нужный код под вашу модель, затем требовался компьютер и специальный провод для подключения к диагностическому OBD-разъёму автомобиля. Однако бреши в безопасности машин спровоцировали появления рынка услуг по защите машин от взломов, в том числе в России.