Что и как в современных машинах можно обновить «по воздуху» (и сколько это стоит)

Что такое OTA-обновление и кто им пользуется?

Обновление «по воздуху» (от английского Over-the-Air, сокращённо OTA) широко распространено среди смартфонов. Вы нажимаете одну кнопку, а устройство само скачивает обновление и устанавливает его.

Пионером этой технологии среди автомобилей стала компания Tesla. В её электрокары встроен модуль передачи данных, которому нужна только симка местного оператора с доступом в интернет. Ещё можно подключить машину к домашней (или любой другой) Wi-Fi-сети или «раздать» доступ интернет со смартфона.

Удалённое обновление компания Tesla использует для постоянного совершенствования своих систем автономного управления. Последние релизы были 3 сентября и 29 августа. Согласитесь, каждые 5 дней посещать сервис никому не захочется.