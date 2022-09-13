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Какие сокровища (и тайны) хранят стены завода легендарной гоночной команды Prodrive. Фотопост
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Константин Новацкий

Британский бренд Prodrive знает любой уважающий себя петролхэд — например, как спортивного партнёра компании Subaru. Хотя коллектив опытных раллийных инженеров успел поработать с другими компаниями (например, с Aston Martin или Alfa Romeo) и даже создал несколько моделей под собственным лейблом, именно дружба с японской маркой сформировала ярчайший раздел портфолио Продрайва.

Чтобы гордиться результатами труда не в узком кругу единомышленников, подопечные гонщика Дэвида Ричардса организовали нечто вроде «Зала Славы» на территории своей штаб-квартиры в Оксфордшире. За стенами, увешанными портретами и гоночными фото, собрана почти вся гамма автомобилей, над которыми Prodrive когда-либо работала. Это и раллийные седаны Impreza и Legacy, и хэтч MINI Countryman WRC, и безумные трек-версии спорткаров Aston Martin. Вместе с ними под одной крышей собраны «боевые» Porsche, BMW и Ford старых годов в фирменных ливреях, а вишенками на торте стали собственные проекты — в том числе ралли-рейдовый внедорожник Prodrive Hunter, допущенный до дорог общего пользования. Фотограф Чейдон Форд из Speedhunters прогулялся по помещению в Банбери, собрав самые «вкусные» снимки. А мы делимся лучшими картинками с вами.

Раллийный Porsche 911 SC RS

GT-кары Aston Martin — одна из важных гоночных программ коллектива Prodrive

GT-кары Aston Martin — одна из важных гоночных программ коллектива Prodrive

GT-кары Aston Martin — одна из важных гоночных программ коллектива Prodrive

GT-кары Aston Martin — одна из важных гоночных программ коллектива Prodrive

GT-кары Aston Martin — одна из важных гоночных программ коллектива Prodrive

Subaru Impreza S6 для пустынных этапов ралли

«Кольцевая» BMW M3 Е30 работы Prodrive

«Кольцевая» BMW M3 Е30 работы Prodrive

«Кольцевая» BMW M3 Е30 работы Prodrive

«Кольцевая» BMW M3 Е30 работы Prodrive

«Миллионы людей наблюдали за тем, как этот камень прервал борьбу за победу Петтера Сольберга в составе Subaru World Rally Team на Ралли Японии 2005 года. Он весит всего 21 килограмм, но оставил куда больший след в памяти команды и пилота» 

В середине 2000-х и начале 2010-х компания Prodrive несколько раз пыталась прийти в Формулу-1, в том числе вместе с брендом Aston Martin, но у неё это ни разу не получилось

Ford Escort Mk2, доведённый в Prodrive

Ford Escort Mk2, доведённый в Prodrive

Ford Falcon для австралийского чемпионата V8 Supercar

Ford Falcon для австралийского чемпионата V8 Supercar

Prodrive Hunter

Гоночная Subaru Legacy, штурмовавшая финское Ралли 1000 озёр

Гоночная Subaru Legacy, штурмовавшая финское Ралли 1000 озёр

MINI Countryman для чемпионата WRC

MINI Countryman для чемпионата WRC

Фото: Chaydon Ford / speedhunters.com

Слышали что-нибудь про Prodrive до этого фотопоста?

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