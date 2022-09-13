Какие сокровища (и тайны) хранят стены завода легендарной гоночной команды Prodrive. Фотопост

Чтобы гордиться результатами труда не в узком кругу единомышленников, подопечные гонщика Дэвида Ричардса организовали нечто вроде «Зала Славы» на территории своей штаб-квартиры в Оксфордшире. За стенами, увешанными портретами и гоночными фото, собрана почти вся гамма автомобилей, над которыми Prodrive когда-либо работала. Это и раллийные седаны Impreza и Legacy, и хэтч MINI Countryman WRC, и безумные трек-версии спорткаров Aston Martin. Вместе с ними под одной крышей собраны «боевые» Porsche, BMW и Ford старых годов в фирменных ливреях, а вишенками на торте стали собственные проекты — в том числе ралли-рейдовый внедорожник Prodrive Hunter, допущенный до дорог общего пользования. Фотограф Чейдон Форд из Speedhunters прогулялся по помещению в Банбери, собрав самые «вкусные» снимки. А мы делимся лучшими картинками с вами.