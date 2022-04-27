Что это за деталь от старой машины? Заковыристая викторина для людей с энциклопедическими знаниями

Сегодня все современные автомобилисты более-менее представляют, что такое вариатор, непосредственный впрыск или активная аэродинамика. Зато с автокомпонентами уже вышедшими из обихода всё не так просто. Попробуйте вспомнить, угадать или догадаться о предназначении узлов и агрегатов автомобилей прошлых лет. Легко не будет, зато интересно — наверняка.