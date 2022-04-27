Можно обогнать тихохода или нет: неочевидная задача на знание ПДД

Что это за деталь от старой машины? Заковыристая викторина для людей с энциклопедическими знаниями

Игры

Михаил Медведев

Сегодня все современные автомобилисты более-менее представляют, что такое вариатор, непосредственный впрыск или активная аэродинамика. Зато с автокомпонентами уже вышедшими из обихода всё не так просто. Попробуйте вспомнить, угадать или догадаться о предназначении узлов и агрегатов автомобилей прошлых лет. Легко не будет, зато интересно — наверняка.

  • Слышали, наверное, фразу «машина на уайтуоллах»? А что за звери такие эти уайтуоллы?

  • Окей, это было слишком легко. Теперь посложнее: сможете хотя бы на пальцах объяснить, что такое магнето?

  • А вот семафоры — это что-то из железнодорожной оперы или не только?

  • Теперь предельно серьезно — откуда в конструкции автомобиля взялся «колдун»? И для чего он вообще нужен?

  • Про спортивный клуб «Динамо» мы слышали — но что динамо делает в конструкции автомобиля?

  • Красивое слово, не сразу понятное значение:. овердрайв — что ты такое?

  • Эксперты, подскажите зачем автомобилю с ДВС обгонная муфта?

  • Такое чудо до сих пор можно встретить на некоторых сравнительно современных машина — для чего нужна червячная передача?

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