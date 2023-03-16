Что делать, если в путешествии пробило колесо

Как минимизировать риск повреждения колеса

Есть два основных действия, которые необходимо выполнить перед планированием любой дальней дороги: осмотреть колёса на предмет повреждений и проверить давление. Расскажем чуть подробнее о каждом и объясним, почему следить за этими показателями важно.

Покрышки должны иметь протектор по сезону, а рисунок хотя бы на одной оси должен совпадать. Важны также состояние протектора и возраст самих шин. Не просто так ГОСТ 4754-97 определяет срок хранения и эксплуатации легковых шин на пятилетний период. Со временем колёса теряют эластичность — «дубеют». И старые шины на высокой скорости при попадании в яму могут просто треснуть. Никакая заплатка после этого не поможет. Ну а стёртый протектор не только способен привести к фатальной ситуации на мокрой или скользкой дороге, но и максимально восприимчив ко всем острым предметам. А совсем «лысое» колесо, да ещё и с обнажённым кордом, может просто взорваться на ходу.