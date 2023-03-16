Что делать, если в путешествии пробило колесо
Артём ВолковКомменты
Неприятность в дороге всегда застаёт врасплох. Особенно если такая ситуация происходит во время длительной поездки или дальнего путешествия. Мы решили подготовить серию материалов, посвящённых, казалось бы, безвыходным автомобильным ситуациям вдали от дома, когда путешественник оказывается один на один с проблемой. Начнём с самой распространённой неприятности — спущенного или пробитого колеса.
Как минимизировать риск повреждения колеса
Есть два основных действия, которые необходимо выполнить перед планированием любой дальней дороги: осмотреть колёса на предмет повреждений и проверить давление. Расскажем чуть подробнее о каждом и объясним, почему следить за этими показателями важно.
Покрышки должны иметь протектор по сезону, а рисунок хотя бы на одной оси должен совпадать. Важны также состояние протектора и возраст самих шин. Не просто так ГОСТ 4754-97 определяет срок хранения и эксплуатации легковых шин на пятилетний период. Со временем колёса теряют эластичность — «дубеют». И старые шины на высокой скорости при попадании в яму могут просто треснуть. Никакая заплатка после этого не поможет. Ну а стёртый протектор не только способен привести к фатальной ситуации на мокрой или скользкой дороге, но и максимально восприимчив ко всем острым предметам. А совсем «лысое» колесо, да ещё и с обнажённым кордом, может просто взорваться на ходу.
Нельзя пропускать и вздутия на боковинах покрышки — «грыжи». Чаще всего в их появлении виноват заводской брак или попадание в большие выбоины на дороге. Такие повреждения вредят ступичным подшипникам и подвеске, а ещё «шишка» может лопнуть во время езды с непредсказуемыми последствиями.
Но перед поездкой нужно не только осмотреть колёса, но и проверить давление в шинах. Сделать это можно в шиномонтаже или самостоятельно, например, на заправке, где есть установка подкачки колёс. Требуемое давление для покрышек обычно указывается на специальном стикере — он находится либо на водительской двери, либо на стойке кузова автомобиля. Не стоит экспериментировать, не докачивать или перекачивать шины, это приводит к изменениям в поведении автомобиля. Обращайте внимание не только на размерность установленных шин, но и на количество пассажиров и груза — в зависимости от ситуации необходимое давление может быть разным, такую информацию можно найти в инструкции по эксплуатации.
Что надо взять с собой в путешествие
В заводской комплектации автомобиля чаще всего предусмотрен минимальный ремонтный набор — запаска, домкрат и специальный гаечный ключ, он же «баллонник». Не пренебрегайте этими инструментами и не занимайте место запасного колеса другими предметами. К этому набору хорошо бы приобрести компрессор, а в дальней дороге может пригодиться и ремкомплект, который состоит из нескольких жгутов, особого шила и клея.
Инструкция по использованию ремкомплекта: берёте шило, насаживаете на него жгут и смазываете клеем; потом протыкаете повреждённое место шилом, чтобы жгут попал внутрь покрышки. Затем не спеша вытаскивайте шило, жгут при этом должен сложиться пополам и перекрыть отверстие, а клей — загерметизировать его. Через 5–10 минут после ремонта оставшуюся часть жгута можно срезать.
Некоторые автопроизводители отходят от оснащения машин запасным колесом или докаткой, а кладут вместо этого специальный герметизирующий состав и компрессор. Он заливается внутрь колеса и герметизирует отверстие изнутри. Другие компании пошли ещё дальше и отказались от запаски в привычном понимании, оснастив свои автомобили резиной с усиленной боковиной. Эта технология называется RunFlat, и она позволяет передвигаться на полностью спущенном колесе до 50 километров на скорости до 80 км/ч. Колесо при этом не теряет формы и визуально остаётся в норме даже при нулевом давлении внутри.
Резюме: при подготовке к дальней поездке удостоверьтесь, что у вас есть запаска и инструменты, заводской ремонтный набор, ремкомплект или же стоят шины RunFlat.
Как распознать пробитое колесо
Лопнувшую на ходу покрышку сложно не услышать и не заметить во время движения, но с небольшим проколом ситуация сложнее. Обращайте внимание на поведение машины и звуки, доносящиеся из-под колёс. При снижении давления в колесе машину начинает вести в сторону, а при полном отсутствии воздуха в покрышке чувствуется заметная вибрация и все неровности полотна ощущаются отчётливее, потому что бьют преимущественно по диску.
Помочь идентифицировать проблему могут датчики контроля давления в шинах — ими оснащаются многие современные автомобили. При значительном падении давления система выведет на приборную панель индикатор спущенного колеса — это повод остановиться и всё проверить. Если услышите шипение, прокол точно есть. Чтобы точнее локализовать повреждённое место, можно побрызгать на колесо водой — в месте прокола вода начнёт пузыриться.
Что делать с пробитым колесом
Если вы пробили колесо вдали от цивилизации, не паникуйте. На шинах RunFlat спокойно сможете доехать до ближайшего шиномонтажа, соблюдая скоростной режим и меры предосторожности. Однако на автомобилях с обыкновенными шинами такой трюк не пройдёт.
Если колесо спустило полностью и не получается накачать его компрессором, то максимальное расстояние, которое вы можете преодолеть без повреждения диска и шины, — около двух километров. При этом не стоит ехать быстрее 40 км/ч. Также нужно включить аварийную сигнализацию и двигаться как можно ближе к обочине, чтобы не создавать помех другому транспорту.
Если в дороге ловит сеть и вы понимаете, что самостоятельно решить проблему не получится, то можете вызвать мобильный шиномонтаж или эвакуатор. Он довезёт до ближайшего сервиса. Но расценки на такие услуги обычно кусаются, а ещё — помощь вряд ли приедет быстро. Если же сеть не ловит, придётся просить помощи у других автомобилистов. Попробуйте «поймать» проезжающих мимо: у кого-то наверняка окажется ремкомплект или телефон в сети.
Как самостоятельно поменять колесо
Хорошо, если запасное колесо тоже едет в путешествие. Тогда проблема пробитой покрышки не превратится в головную боль. Поменять проблемное колесо на запаску можно быстро, если соблюдать все правила и меры предосторожности. При работе в тёмное время суток обязательно надевайте жилет со светоотражающими элементами и всегда выставляйте знак аварийной остановки на требуемом расстоянии (не менее 15 метров в населённом пункте и не менее 30 метров вне его).
Порядок действий при замене колеса:
- Ослабьте гайки, крепящие колесо к ступице. Нужно сделать это до того, как будете поддомкрачивать автомобиль.
- Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности, чтобы во время подъёма он не начал произвольное движение. Под колёса стоит подложить противооткатные упоры. Если с собой таких нет, подойдут крупные камни, обломки дерева, кирпича и т.д.
- После того, как колесо ослаблено и машина зафиксирована, можно приступать к подъёму. Устанавливайте домкрат на ровную и твёрдую поверхность, он не должен поднимать автомобиль под углом. Если грунт рыхлый, можно подложить под домкрат доску. Не надо выкручивать домкрат на максимум — достаточно, чтобы колесо просто оторвалось от земли и свободно вращалось. Упирать домкрат нужно в специальные места на кузове (они обозначаются стрелками на порогах) таким образом, чтобы выемка на домкрате совпала с ребром кузова. Ни в коем случае не упирайте домкрат в пластиковые накладки на порогах: они не выдержат нагрузки.
- Когда нужное колесо окажется в воздухе, можно до конца раскрутить гайки и сменить его на запасное. Лучше достать запаску заблаговременно, сделать это на уже поднятой машине сложнее.
- Если вместо полноценной запаски у вас временное колесо малого диаметра — докатка, продолжить путешествие в прежнем темпе не получится. Обычно скоростное ограничение для докатки — 80 км/ч, оно продублировано на самом колесе.
- Затягивать гайки на вывешенном автомобиле не стоит, нужно их наживить и притянуть. Затягивание производят на опущенной машине. Гайки следует закручивать крест-накрест, это поможет избежать перекосов при установке. Важно надёжно затянуть колесо, чтобы оно не раскрутилось во время движения. После затяжки нужно повторно протянуть все гайки и убедиться, что ни одна не пропущена.
- После самостоятельной замены колеса лучше заехать на ближайший шиномонтаж, чтобы мастер протянул гайки динамометрическим ключом.
Итак, совсем коротко
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– Перед поездкой проверьте шины (протектор, давление, целостность).
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– Берите с собой запаску, инструменты, ремкомплект или используйте колёса RunFlat.
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– Следите за поведением автомобиля и звуками от колёс.
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– Не продолжайте поездку на спущенном «в ноль» колесе.
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– Меняйте колесо безопасно, по описанной выше инструкции.
Фотография на обложке: ArtPhoto_studio (Freepik)