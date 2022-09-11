Что делать с автомобилем, если он утонул

АННА КРИВОРУЧКО
Подавляющее большинство транспортных средств, передвигающихся по дорогам общего пользования, не предназначены для продолжительного пребывания во влажной среде, не говоря уже об их полном или частичном затоплении. Если же такая неприятность произошла, владельца и потенциального покупателя «утопленника» ждёт целый букет неприятных сюрпризов. Рассказываем, чем грозит длительное пребывание автомобиля в воде, есть ли смысл восстанавливать его после затопления и как это можно сделать.
Что страдает в машине при затоплении
Интуитивно понятно, что автомобиль и вода — не лучшие соседи, хотя современный транспорт всё-таки стараются делать таким, чтобы он не боялся дождя или снега. Автомобиль не герметичен, поэтому когда он даже частично оказывается в воде, то влага начинает проникать во все технические отверстия и зазоры, распространяться по внутренним полостям и накапливаться в материалах, способных её абсорбировать.
В «группу риска» попадают практически все элементы машины, но страдают они при этом по-разному.
Кузовные панели, металлические детали и крепления. Для них основная проблема затопления — коррозия. О том, какой она бывает, мы уже рассказывали. Этот процесс разрушает химические связи в материале, вызывая его постепенное разрушение.
Главная опасность в том, что снаружи кузов может выглядеть нетронутым благодаря «панцирю» из лакокрасочного покрытия, изолирующему металл от прямого контакта с агрессивной средой. Но внутренние полости деталей не имеют такого защитного барьера. Вода, попавшая туда в больших количествах, неминуемо приведёт к образованию очагов ржавчины и их разрастанию. Весь этот процесс будет скрыт от глаз, поэтому вовремя принять меры и даже просто оценить степень повреждений довольно сложно.
Скорость распространения очагов повреждения напрямую зависит от состава воды. Чем больше в ней будет соли, тем быстрее будут происходить электрохимические процессы, а, соответственно, и корродирование. Получается, что пребывание в дождевой или речной воде неминуемо приведёт к деградации металла, но «рыжики» и окислы будут появляться не так быстро, как от морской.
Салон. Вряд ли хоть один автомобиль тонул в чистой дистиллированной воде. Поэтому первым, что бросится в глаза после того, как вода побывала внутри, будут грязь, ил и песок, осевшие ниже «ватерлинии». С ними можно справиться, просто как следует почистив салон. А вот солёная при высыхании оставляет на материалах характерные светлые разводы, от которых тяжело избавиться.
О том, как бороться с загрязнениями интерьера мы уже рассказывали в отдельной статье. Но есть и не такая очевидная проблема: ковровое покрытие на полу, обивка сидений и их наполнитель, потолок, оплётка руля и всё, что способно впитать воду, обязательно это сделает. При этом возникает влажная среда, в которой довольно быстро разрастётся плесень.
Электрика. В современных автомобилях огромное количество электронных систем с блоками управления, взаимодействующих между собой через проводку с разъёмами. Но и в более возрастных моделях от проводов никуда не деться — разница только в их длине и количестве контактных групп. Токопроводящие элементы в разъёмах и платах выполнены из различных металлов, которые, как и кузов, восприимчивы к воде. Они имеют «поверхностную» защиту от попадания жидкостей, что позволяет водителям без проблем ездить в дождь и даже преодолевать небольшие броды, но в случае затопления она окажется бессильна.
Вода, попавшая в разъёмы, вызовет окисления контактов. Это приведёт к тому, что сопротивление в электрической цепи возрастёт, и ток перестанет поступать в электронный модуль, и система откажет. Помимо самих разъёмов могут пострадать и платы. «Дорожки» и точки впайки электрорадиоизделий (транзисторы, конденсаторы, микросхемы, резисторы и пр.) также могут покрыться окислами. В этом случае они выйдут из строя, а при самом неблагоприятном варианте развития событий токопроводящие части может замкнуть, что чревато серьёзными повреждениями электросети или даже возгоранием. Особенно вредна для электроники морская вода, ведь соль отличный электропроводник, нарушающий работу всей системы.
Силовые агрегаты. Попадание воды в двигатель и коробку передач грозит довольно серьёзными последствиями. Самое безобидное из них — образование эмульсии, смеси воды и масла. При этом агрегаты не будут смазываться должным образом, а это в свою очередь грозит перегревом и критическим износом.
Помимо проблем с маслом, угроза есть и непосредственно для самих агрегатов. В случае попадания воды в цилиндры двигателю при запуске грозит гидравлический удар. Его следствием может стать как незначительная деформация шатуна, так и заклинивание двигателя.
И не стоит забывать о коррозии. Она может начаться как в двигателе, так и в коробке передач. Эти агрегаты будут разрушаться не так быстро, как кузов, потому что масло является достаточно хорошим ингибитором, но оно сможет лишь замедлить распространение ржавчины.
Подвижные соединения. Вода, попадающая под пыльники и защитные кожухи подвижных соединений, может не только вымыть смазку из этих узлов, но и занести в них крупные абразивные частицы. Это приведёт к повышенному износу и скорому выходу из строя этих узлов.
Можно ли восстановить утонувший автомобиль
Восстановление затопленной машины довольно трудоёмкий и очень затратный процесс. Внимания и вложений потребует буквально каждый элемент.
Кузов и металлические детали. Чтобы предотвратить появление коррозии и локализовать уже имеющиеся очаги, автомобиль придётся практически полностью разобрать, просушить и тщательно обработать специальными составами, предотвращающими дальнейшее разрушение металла. Подробно об антикоррозийной обработке кузова и днища можно прочитать в отдельных материалах.
Салон. Его придётся полностью разобрать, тщательно просушить и очистить от разводов. Для этого потребуется не только вытащить кресла, но и снять с них чехлы, а также подушки безопасности, если они есть. То же самое нужно проделать со всей отделкой и даже шумоизоляцией — некоторые материалы впитывают влагу как губка. Про правильную чистку салона мы тоже писали.
Электрика. На тонувшем автомобиле лучше заменить всю проводку на новую — иначе неизбежны «плавающие» неисправности, вызванные спонтанным пропаданием и появлением контакта. Но одной замены может быть недостаточно, придётся внимательно следить за состоянием ответной части разъёмов на блоках управления и не пренебрегать периодической компьютерной диагностикой — она может помочь выявить пострадавший электронный узел. И всё равно велик риск регулярного отказа или локальных, бессистемных «неадекватностей» электронных систем и компонентов.
Силовые агрегаты. Здесь необходимо просушить масляный поддон, все элементы системы зажигания, а также сам блок цилиндров и поршни, промыть патрубки и радиаторы от грязи, а затем поменять масло в ДВС и трансмиссионную жидкость, установить новые фильтры.
Подвижные соединения. Придётся переуплотнить и смазать все побывавшие под водой узлы — от петель до подшипников.
На первый взгляд перечень работ может показаться не таким внушительным, но нужно быть готовым к том, что уделить внимание каждому элементу невозможно. Поэтому в подавляющем большинстве случаев однажды затопленные автомобили регулярно удивляют владельцев всё новыми и новыми проблемами. Характерно, что неисправности могут проявляться как на следующий день после извлечения машины из воды (неприятный запах в салоне, конденсат на панели приборов и внутри блока фар и т.п.), так и спустя несколько лет после инцидента (хаотичных отказ электронных систем, коррозия и так далее). Оценить масштаб повреждений и предугадать последствия затопления практически невозможно, а цена восстановительных работ вместе с запчастями почти наверняка превысит стоимость аналогичного автомобиля, не говоря о времени, проведённом на СТО.
Поэтому перед тем, как приступить к «спасению утопающих», стоит хотя бы приблизительно оценить свои финансовые возможности и быть готовым к тому, что последующая эксплуатация такой машины вряд ли будет беспроблемной.
Итак, совсем коротко
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– Любая вода пагубно сказывается на автомобиле, но наибольший вред наносит солёная.
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– Даже если автомобиль был под водой непродолжительное время, он его металлические детали будут склонны к коррозии.
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– Влага накапливается во внутренних полостях деталей, обшивке салона и элементах интерьера, а также воздействует на электрические соединения и может проникнуть в силовые агрегаты.
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– Последствия затопления могут быть заметны сразу, а могут проявляться и при последующей эксплуатации.
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– Чтобы полностью восстановить автомобиль, придётся заменить или дополнительно отработать большую часть его деталей, но и это не гарантирует отсутствие поломок, связанных с воздействием воды в будущем.
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– Стоимость полноценного восстановления может превысить цену аналогичного автомобиля.