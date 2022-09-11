Что делать с автомобилем, если он утонул

Электрика. На тонувшем автомобиле лучше заменить всю проводку на новую — иначе неизбежны «плавающие» неисправности, вызванные спонтанным пропаданием и появлением контакта. Но одной замены может быть недостаточно, придётся внимательно следить за состоянием ответной части разъёмов на блоках управления и не пренебрегать периодической компьютерной диагностикой — она может помочь выявить пострадавший электронный узел. И всё равно велик риск регулярного отказа или локальных, бессистемных «неадекватностей» электронных систем и компонентов.

Силовые агрегаты. Здесь необходимо просушить масляный поддон, все элементы системы зажигания, а также сам блок цилиндров и поршни, промыть патрубки и радиаторы от грязи, а затем поменять масло в ДВС и трансмиссионную жидкость, установить новые фильтры.

Подвижные соединения. Придётся переуплотнить и смазать все побывавшие под водой узлы — от петель до подшипников.

На первый взгляд перечень работ может показаться не таким внушительным, но нужно быть готовым к том, что уделить внимание каждому элементу невозможно. Поэтому в подавляющем большинстве случаев однажды затопленные автомобили регулярно удивляют владельцев всё новыми и новыми проблемами. Характерно, что неисправности могут проявляться как на следующий день после извлечения машины из воды (неприятный запах в салоне, конденсат на панели приборов и внутри блока фар и т.п.), так и спустя несколько лет после инцидента (хаотичных отказ электронных систем, коррозия и так далее). Оценить масштаб повреждений и предугадать последствия затопления практически невозможно, а цена восстановительных работ вместе с запчастями почти наверняка превысит стоимость аналогичного автомобиля, не говоря о времени, проведённом на СТО.

Поэтому перед тем, как приступить к «спасению утопающих», стоит хотя бы приблизительно оценить свои финансовые возможности и быть готовым к тому, что последующая эксплуатация такой машины вряд ли будет беспроблемной.