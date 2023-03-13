Почему горит «чек» в машине? При работе двигателя блок его управления с заданной частотой опрашивает многочисленные датчики и исполнительные устройства. Пока всё в порядке, модуль контроля ЭБУ ничем себя не выдаёт. Но если обнаруживается какой-то сбой, в память блока записываются коды неисправностей — их потом можно считать с помощью специального сканера. На панель приборов вместе с этим выводится предупреждающий сигнал. Его не стоит игнорировать — особенно если загорелся «чек» во время движения.

Но не стоит пугаться, если «чек» в машине появился при запуске двигателя. Перед стартом электроника активирует самодиагностику и включает все контрольные лампы, которые быстро гаснут. Такая проверка показывает, что в машине исправны все цепи и индикаторы. Если в момент такой диагностики горит «чек» — это нормально. Но когда все контрольные индикаторы на панели приборов погасли и только «чек» в машине продолжает светиться — это веский повод обратиться в сервис.