Когда в автомобилях были только механические узлы и минимум электроники, любую поломку было легко найти и устранить. В современных моделях стало так много сложных систем, что водитель, тем более без глубоких технических знаний, уследить за ними просто не в состоянии. Поэтому в автомобилях применяются комплексы самодиагностики, которые сообщают водителю, если что-то идёт не так. Мы уже рассказывали, что означают индикаторы на панели приборов, а сегодня разберём, как быть, если загорелся один из самых важных из них — Check Engine.
- Что такое Check Engine
- Как быть, если загорелся Check Engine
- Ехать ли в сервис, если загорелся «чек», но двигатель работает нормально
- Что делать, если загорелся «чек» в машине и автомобиль ведёт себя необычно
- Загорелся «чек» двигателя — какие могут быть причины
- Если загорелся «чек» в машине — как устранить проблему
Что такое Check Engine
Сигнализатор Check Engine, который обычно называют либо просто «чек», либо «чек энджин», — особый случай. Ведь, в отличие от остальных контрольных ламп, он может загореться по многим причинам. Значок двигателя на приборной панели оранжевого или красного цвета с надписью Check Engine или просто Check — вестник проблем с мотором. Поэтому любому автомобилисту как минимум стоит знать, как выглядит, возможно, самый важный индикатор в автомобиле.
Почему горит «чек» в машине? При работе двигателя блок его управления с заданной частотой опрашивает многочисленные датчики и исполнительные устройства. Пока всё в порядке, модуль контроля ЭБУ ничем себя не выдаёт. Но если обнаруживается какой-то сбой, в память блока записываются коды неисправностей — их потом можно считать с помощью специального сканера. На панель приборов вместе с этим выводится предупреждающий сигнал. Его не стоит игнорировать — особенно если загорелся «чек» во время движения.
Но не стоит пугаться, если «чек» в машине появился при запуске двигателя. Перед стартом электроника активирует самодиагностику и включает все контрольные лампы, которые быстро гаснут. Такая проверка показывает, что в машине исправны все цепи и индикаторы. Если в момент такой диагностики горит «чек» — это нормально. Но когда все контрольные индикаторы на панели приборов погасли и только «чек» в машине продолжает светиться — это веский повод обратиться в сервис.
Как быть, если загорелся Check Engine
В ситуации, когда загорелся индикатор «чек энджин», порядок действий зависит от того, как именно сработала контрольная лампа.
- Если Check Engine появился и быстро погас — можно продолжать движение, поскольку проблема с двигателем возникла, была зафиксирована, но исчезла. Во время планового обслуживания механик-диагност считает коды неисправностей и сообщит, почему у вас загорелся «чек» в машине.
- Если Check Engine загорелся и не гаснет — появилась неполадка, которую необходимо оперативно устранить. Паниковать не стоит, можно продолжать движение, но с визитом на сервис лучше не тянуть.
- Когда Check Engine мигает — зафиксирована очень серьёзная проблема, которая требует немедленного устранения. Если такая ошибка двигателя будет проигнорирована, она способна потянуть за собой другие поломки.
Можно ли узнать, что именно значит горящий «чек»? Причины бывают самыми разными: как неполадки в самом двигателе, так и проблемы с датчиками, работой зажигания или подачей топлива.
На моделях c продвинутой электроникой система самодиагностики может вывести на панель приборов или показать на экране бортового компьютера более точное описание неисправности. В остальных случаях поможет только подключённый в диагностический OBD-разъём сканер, который считает и расшифрует зафиксированные блоком управления двигателя ошибки.
Ехать ли в сервис, если загорелся «чек», но двигатель работает нормально
Значок «чек» в машине указывает на возникшие проблемы, но если они не критичны, электроника будет стараться поддерживать работу двигателя. Это не значит, что на неисправность можно не обращать внимание. И как правило, характер работы мотора в таких случаях меняется. Иногда он плохо запускается, теряет мощность, увеличивается расход топлива. Когда горит значок двигателя на панели приборов, записаться в сервис точно стоит. В процессе движения постарайтесь соблюдать следующие правила:
- не двигайтесь с большой скоростью;
- держите обороты двигателя до 3000 об/мин;
- отключите все ненужные системы — «музыку», климат и т.п., чтобы снизить нагрузку на двигатель;
- ведите автомобиль плавно, без резких ускорений и замедлений;
- внимательно следите за другими индикаторами на приборной панели;
- попробуйте зафиксировать особенности в поведении машины, чтобы потом рассказать о них на сервисе.
Что делать, если в машине загорелся «чек» и автомобиль ведёт себя необычно
Совсем другое дело, если вместе с загоревшимся жёлтым индикатором Check Engine на панели приборов вы ощущаете другие симптомы проблем. К последним можно отнести нестабильную работу двигателя, ограничение максимальных оборотов (переход мотора в безопасный режим), ощутимые вибрации, необычные звуки и прочие отклонения от нормы. Особенно вас должно насторожить, если мигает «чек» двигателя, а значок «чек энджин» дополняют другие загоревшиеся на приборах контрольные лампы.
В подобной ситуации стоит действовать по обстоятельствам. Если значок Check Engine мигает, то в идеале надо найти безопасное место для остановки, припарковаться, заглушить двигатель и попробовать запустить его через некоторое время. Индикатор всё равно мигает? Тогда только в сервис, причём на буксире или эвакуаторе.
Когда Check в машине сопровождается контрольными лампами низкого давления масла, высокой температуры двигателя или другими «красными» уведомлениями, указывающими на серьёзную поломку, то вариантов тоже нет — немедленная остановка в ближайшем безопасном месте, выключение мотора и доставка автомобиля в сервис.
Загорелся «чек» двигателя — какие могут причины
Причин для включения лампочки Check Engine — масса. И достоверно определить, какая ошибка возникла, можно только подключив сканер и считав её код и описание. Но предположить, почему возникла проблема, можно.
Если загорелся «чек» двигателя после заправки, дело, скорее всего, в топливе. Из-за некачественного горючего электроника, во избежание детонации, оповещает водителя об ошибке и переводит мотор в безопасный режим. Решается проблема либо выработкой залитого топлива, если вам не жалко автомобиль, либо сливом и заправкой нормального горючего. Кроме того, вызывать «чек» на панели способна и просто неплотно закрытая крышка топливного бака.
Помимо проблем с топливом, причиной появления «чека» на приборной панели могут быть:
- низкий уровень масла;
- проблемы с системой зажигания;
- проблемы с топливной системой;
- проблемы с выхлопной системой;
- отказ одного из многочисленных датчиков.
Если значок «чека» в машине появился внезапно и без посторонних симптомов — речь, скорее всего, идёт о поломке какого-то из датчиков. Может ли гореть «чек» из-за свечей? Да, может, если электроника фиксирует неоднократные пропуски в зажигании топливной смеси. Check Engine иногда вызывают и датчики кислорода (лямбда-зонды), проблемы с нейтрализатором, датчики массового расхода воздуха, топливные форсунки и прочие элементы, отвечающие за правильный состав топливной смеси. А ещё — датчики положения распредвалов и коленвала, температурные датчики и другое. Однако точную причину покажет только компьютерная диагностика.
Если загорелся «чек» в машине, как устранить проблему
Разбираться с ошибкой должны механики в автосервисе. Они используют специальный сканер или ноутбук с программой для конкретной модели. С их помощью считываются коды ошибок, записанные в блок контроля ЭБУ, которые можно расшифровать по техдокументации либо это сделает сама программа.
Но иногда ошибка появляется и исчезает, а индикатор продолжает гореть. Теоретически можно его «погасить», если воспользоваться специальным адаптером и мобильным приложением. Обычно Bluetooth-адаптеры выпускаются универсальными — они позволяют считать данные об основных ошибках на самых распространённых моделях. А специальный софт существует как для Android, так и для iOS. Так своими силами можно сбросить ошибку или хотя бы получить её код.
«Обнулить» ошибку иногда удаётся через отключение питания. Для этого необходимо снять с аккумулятора минусовую клемму и подождать 10–20 секунд. После такой манипуляции значок двигателя на приборной панели обычно гаснет. Но если «чек» на панели приборов появился вновь — значит, речь идёт о более серьёзной проблеме, решать которую надо квалифицированным специалистам в сервисе.
Впрочем, даже если Check Engine погас, не стоит забывать о нём. По возможности, например, во время ТО, нужно сказать об этом специалисту, чтобы он разобрался с причиной сбоя.
Итак, совсем коротко
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– Индикатор ошибки двигателя всегда загорается при самодиагностике перед запуском двигателя — это нормально.
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– Если загорелся Check Engine в движении, проблема обычно не требует немедленного решения, но игнорировать её не стоит. Запишитесь на диагностику.
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– Если Check Engine мигает, а не горит, автомобиль необходимо припарковать, а двигатель заглушить. Можно попробовать повторно его запустить, но если проблема не исчезнет — вызывайте эвакуатор и отправляйтесь в сервис.
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– Узнать точную причину появления Check Engine поможет только диагностика в техцентре.