Уменьшаем риски — готовимся к долгим перегонам заранее

Предусмотреть все неприятности, которые могут произойти в поездке, невозможно, но исключить основные риски реально. Например, если собираться в дорогу зимой, то стоит положить побольше тёплой одежды и лопату. Иметь при себе тёплые вещи особенно важно, если автомобиль заглохнет из-за закончившегося бензина на безлюдной трассе, так как салон остывает быстро. Кстати, о горючем.

Вне зависимости от сезона в дальнюю дорогу стоит взять с собой канистру с топливом. Стандартный объём — от 5 до 20 литров. Она должна быть герметичной, с плотно запираемой крышкой. Учтите, что многие заправки отказывают в заливе топлива в не предназначенные для этого большие пластиковые бутылки или канистры, так как пластик накапливает статическое электричество, что может привести к возгоранию. Поэтому заранее приобретайте нужную тару. Если не знаете, где её купить (хотя в интернете много подходящих вариантов), выручит ближайшая заправка: там с высокой долей вероятности будет в продаже подходящая канистра.