Что делать, если в путешествии закончилось топливо
Артём ВолковКомменты
Один из главных страхов любого автомобильного путешественника в долгой поездке — пустой бак посреди трассы, когда вокруг лес, а до ближайшего населённого пункта сотни километров. Но и в такой ситуации отчаиваться нельзя, ведь выход есть. Мы уже подробно рассказали, что делать со спущенным или пробитым колесом. Теперь объясняем, что предпринять и как себя вести, если автомобиль «обсох» вдали от цивилизации.
Уменьшаем риски — готовимся к долгим перегонам заранее
Предусмотреть все неприятности, которые могут произойти в поездке, невозможно, но исключить основные риски реально. Например, если собираться в дорогу зимой, то стоит положить побольше тёплой одежды и лопату. Иметь при себе тёплые вещи особенно важно, если автомобиль заглохнет из-за закончившегося бензина на безлюдной трассе, так как салон остывает быстро. Кстати, о горючем.
Вне зависимости от сезона в дальнюю дорогу стоит взять с собой канистру с топливом. Стандартный объём — от 5 до 20 литров. Она должна быть герметичной, с плотно запираемой крышкой. Учтите, что многие заправки отказывают в заливе топлива в не предназначенные для этого большие пластиковые бутылки или канистры, так как пластик накапливает статическое электричество, что может привести к возгоранию. Поэтому заранее приобретайте нужную тару. Если не знаете, где её купить (хотя в интернете много подходящих вариантов), выручит ближайшая заправка: там с высокой долей вероятности будет в продаже подходящая канистра.
Если путешествие проходит через другие государства, необходимо узнать нормы провоза горючего вне бензобака. Например, в страны Евросоюза разрешено ввозить только 10 литров, а в Грузии любой объём топлива в канистрах вообще под запретом.
Справка. Как залить топливо из канистры
Чтобы не разлить топливо, не испачкать машину и одежду, помимо канистры, нужно приобрести воронку. Если подходящей воронки под рукой нет, выручит пластиковая бутылка. Отрежьте от неё верхнюю часть, открутите крышку и вставьте в бак. Не забудьте надеть перчатки. Кроме того, в современных автомобилях горловина бака дополнительно прикрыта подпружиненной заслонкой. Её нужно открыть, вставив в воронку подходящий стержень или палочку. После можно заливать горючее. Во время заливки держите канистру боком горловиной кверху, это снизит количество брызг. Старайтесь заливать топливо равномерным потоком, не нужно запрокидывать канистру вверх дном.
Перед выездом надо обязательно удостовериться в исправности всех систем автомобиля и в частности — топливной. Она должна быть герметична и надёжно закреплена, бак должен быть сухим, топливные трубки — без коррозии, а шланги — без трещин. И конечно, датчик уровня топлива должен быть исправен. Если давно откладывали какой-то ремонт, его стоит сделать до путешествия. Как и продумать места для заправки: посмотрите маршрут и рассчитайте заранее, в каких точках будете заправляться до полного бака.
Следим за уровнем топлива
Во время путешествия почаще поглядывайте на датчик уровня топлива. Не оттягивайте заправку на последний момент. Помните, что загородная поездка изменит расход топлива — он может сильно отличаться от привычных повседневных показателей в городе, и предсказать, когда кончится горючее, сложнее.
Заезжайте на АЗС при любой удобной возможности, особенно если прибор показывает меньше четверти бака. Иначе есть риск остаться без топлива вдали от помощи. В некоторых районах заправок может не быть на протяжении десятков, а то и сотен километров. Опытные водители советуют никогда не опустошать бак больше чем наполовину.
Обычно вдоль междугородних трасс устанавливают знаки, указывающие расстояние до ближайшей АЗС. Ориентируйтесь на них, но планируйте расход топлива с запасом. А лучше переключите бортовой компьютер автомобиля (если он имеется) на информацию о запасе хода. Но и на эти цифры не стоит полагаться полностью.
Существует способ собственного замера и контроля топлива — использование суточного одометра. Такой есть у каждого автомобиля: это те самые маленькие цифры рядом с основным счётчиком пробега. Обычно суточный счётчик сбрасывается нажатием кнопки около панели приборов (её расположение может меняться в зависимости от модели). Сразу после полной заправки его можно обнулить, а во время следующего визита на АЗС посмотреть, сколько километров удалось проехать. Это поможет сориентироваться в дороге и точнее рассчитать визиты на АЗС. Замерить расход таким образом можно как заранее, так и в самом начале путешествия, когда вы ещё не уехали слишком далеко.
Выясняем, сколько можно проехать с горящей лампочкой
Как правило, световая индикация загорается, когда у автомобиля в баке топлива остаётся менее 10%. В зависимости от объёма бака это может быть от 4 до 8 литров горючего. На расход влияет множество параметров, начиная от давления в шинах и массы, заканчивая условиями движения и скоростью. При спокойной езде по трассе расход топлива у разных автомобилей варьируется в среднем от 6 до 10 литров на сотню километров. Цифры очень приблизительные, они дают лишь примерную картину — в зависимости от машины при загоревшейся контрольной лампе до полной остановки получится проехать от 50 до 100 километров. Лучше ориентироваться на меньшие значения. Но даже когда стрелка упала до полного нуля, а борткомпьютер показывает прочерки вместо километров запаса хода, машина проедет некоторое расстояние.
Учтите, что полное опустошение бака может привести к проблемам. Грязь со дна резервуара способна засорить топливный фильтр, а насос от отсутствия естественного охлаждения (он охлаждается топливом) рискует выйти из строя. Понять, что бензина почти не осталось, легко по поведению автомобиля. Как только топливо станет поступать в двигатель с перебоями, начнёт пропадать тяга, появится вибрация, мотор может заглохнуть на ходу при подъёме или повороте, а потом завестись снова. Столкнувшись с такими симптомами, знайте: топливо вот-вот закончится. Если ситуация патовая, а до заправки или населённого пункта ещё далеко, припаркуйтесь на обочине, чтобы сберечь остатки топлива на обогрев. И звоните в поисках помощи.
Снижаем расход топлива
В оценке расхода горючего учитывайте свой стиль вождения. Расход возрастает, когда двигатель работает на высоких оборотах, водитель часто совершает обгоны, а также резко ускоряется и тормозит.
- Двигайтесь максимально равномерно, избегайте внезапных манёвров, на продолжительных спусках убирайте ногу с педали газа. На спуске не нужно переводить КПП в нейтральную позицию — топливо не сэкономите, а вот потерянный контроль над автомобилем может стоить дорого.
- Снижайте энергопотребление. Выключать фары в темноте, конечно, не надо, но работающие кондиционер или обогревы сидений могут сократить запас хода на очень необходимые иногда километры.
- Пользуйтесь экорежимами движения, если они предусмотрены в комплектации автомобиля. Динамика пострадает, но ради снижения расхода горючего ею можно пренебречь.
Что делать, если топливо всё-таки закончилось
Если избежать проблемы не удалось и автомобиль заглох посреди безлюдной трассы — не теряйте самообладание. Паника не поможет действовать правильно. Постарайтесь не вставать посередине дороги, съезжайте вправо, как только почувствуете потерю тяги, чтобы быстро уйти на обочину.
- Обозначьте машину на дороге. Включите аварийную сигнализацию и выставите знак аварийной остановки.
- Найдите на карте ближайшую заправку. Если она в нескольких километрах, значит, можно сходить за бензином. Если АЗС далеко, попробуйте остановить проезжающую машину и попросите подвезти до станции. Возможно, остановившийся водитель сразу поделится с вами топливом.
- Автомобиль можно попытаться отбуксировать до заправки. О том, как правильно это сделать, мы уже писали тут.
- Вызовите помощь. На некоторых платных трассах существует своя система аварийной помощи. Например, на М-11 и ЦКАД специальные службы бесплатно довезут застрявшего водителя до заправки и обратно, снабдив ещё и канистрой. Если АЗС далеко, а машин мало, вызывайте любую из многочисленных аварийных служб. Существует много частных компаний, оказывающих услуги подвоза топлива.
- Звоните в 112. Когда качество сотовой связи не позволяет выйти в интернет и найти нужные контакты или даже совершить телефонный вызов, вы всё равно можете позвонить на экстренный номер «112» и сообщить о произошедшем. Специальные службы заберут вас с дороги, но за автомобилем придётся вернуться самостоятельно. Воспользоваться можно и экстренной кнопкой системы ЭРА-Глонасс, если она установлена в автомобиле.
Итак, совсем коротко
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– Рассчитайте визиты на АЗС по всему маршруту.
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– Возьмите с собой канистру с топливом и воронку.
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– Не опустошайте бак в путешествии больше чем наполовину.
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– Если топливо на исходе, снижайте расход, прижмитесь вправо.
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– В экстренной ситуации не паникуйте, а вызывайте помощь.
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