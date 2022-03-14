Что делать, если в бак автомобиля залили неправильное топливо
Команда Авто.ру
Казалось бы, как можно промахнуться с выбором топлива? Ведь обычно на лючке бака есть наклейка, чётко указывающая, чем нужно заправлять автомобиль. Да и пистолеты у современных колонок различаются в зависимости от вида топлива — неправильный просто не получится вставить в бак. Тем не менее, ошибки всё равно случаются.
Да и причины произошедшего вторичны — важно вовремя провести спасательные действия. Они довольно простые и, если сделать всё правильно, то двигатель не пострадает.
- Что будет, если бензиновую машину заправить дизелем
- Что будет, если дизельную машину заправить бензином
- Что делать, если в бак залили неправильное топливо
- Кто должен оплачивать ремонт
- Что делать, если АЗС не признаёт своей ответственности
- Можно ли получить компенсацию, если уехал с АЗС
- Можно ли решить проблему по гарантии и не аннулируют ли её после ремонта
Что будет, если бензиновую машину заправить дизелем
Примесь солярки в баке бензиновой машины не навредит ни мотору, ни топливной системе — но только до момента поворота ключа в замке зажигания или нажатия кнопки Start. По их команде заработает топливный насос, который закачает дизтопливо в топливную магистраль, и это представляет потенциальную угрозу для двигателя, а также потребует промывки топливной системы. Самое опасное — работа двигателя на миксе из горючего. Как минимум, пострадают свечи зажигания и форсунки впрыска. А при самом печальном сценарии — катализатор и детали поршневой группы.
Что будет, если дизельную машину заправить бензином
Небольшая примесь бензина в солярке — специалисты говорят о 5-процентном пороге — это тот счастливый случай, когда несоответствующее топливо вообще не угрожает мотору. Если эта концентрация превышена, пуск двигателя и эксплуатация автомобиля грозят серьёзными неисправностями, вплоть до выхода из строя насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок. Дело в том, что прецизионные рабочие элементы этих узлов во время работы смазываются самим дизельным топливом. Попавший в систему бензин вымывает эту смазку, и пары трения из плунжера насоса и игл форсунок могут попросту заклинить. Мало того, бензин способен вызвать детонацию рабочей смеси в камере сгорания с последующим разрушением поршневых колец и оплавлением самих поршней. Без капитального ремонта такой мотор не восстановить.
Что делать, если в бак залили неправильное топливо
Если ошибка с выбором горючего обнаружена во время заправки, то заводить двигатель и начинать движение можно лишь при полной уверенности, что в бак дизельного автомобиля попало не больше 5 процентов бензина. И даже в такой ситуации, не стоит сильно нагружать мотор, заставляя его работать на повышенных оборотах. При опустошении бака на четверть, стоит заполнить его соляркой под пробку. Трёх таких доливок будет вполне достаточно для возвращения к полноценной эксплуатации.
Если упомянутый порог превышен, либо если ошибка произошла при заправке бензиновой машины, то двигатель нельзя заводить ни в коем случае. Лучше вообще не поворачивать ключ в замке зажигания. Автомобиль необходимо доставить в сервис на буксире или на эвакуаторе для удаления топливной смеси из бака. Вполне возможно, что для этого понадобится его демонтаж. Каких-либо других работ для восстановления полной работоспособности мотора не потребуется.
Но если двигатель был заведён и проработал на смеси бензина с соляркой какое-то время, то одной чисткой бака уже не обойтись. Как минимум, необходимо ещё промыть (продуть) топливные магистрали, очистить форсунки впрыска, а также поменять топливный фильтр. Если мотор и после этого будет плохо работать, понадобится проверка компрессии в цилиндрах, диагностика всей топливной аппаратуры и катализатора. Все детали, которые вышли из строя, придётся менять.
Совет:
Если мотор начал работать внештатно — «троить», дёргаться, слабо тянуть, как можно скорее найдите место для безопасной остановки и заглушите ДВС. Не пытайтесь снова заводить двигатель — это может причинить ему ещё больший вред. Необходимо вызвать эвакуатор и доставить автомобиль на сервис. Причины неполадок в работе силового агрегата и объём восстановительного ремонта можно определить только после диагностики. К слову, этого правила стоит придерживаться всегда, а не только после недавней заправки.
Кто должен оплачивать ремонт
Зависит от того, кто заправлял автомобиль — сам владелец или сотрудник АЗС. В первом случае компенсировать финансовый ущерб по реабилитации автомобиля не получится. А во втором, по статье 29 Закона о защите прав потребителей, получатель некачественной услуги вправе требовать безвозмездного устранения недостатков, либо полного возмещения всех связанных с восстановлением автомобиля расходов. Этим правом можно воспользоваться в том случае, когда ошибся оператор, включивший не ту колонку, либо когда ошибся заправщик. В этом случае можно смело требовать от начальника смены на АЗС слива из бака неправильного топлива.
Признавшие свою ошибку сотрудники заправки нередко сами вызывают службу по откачке топлива, ведь, как мы уже говорили в начале статьи, подобные ситуации не единичны. Если такой вариант спасения не предлагается, потребуется эвакуация машины на сервис.
Для компенсации всех затрат необходимо будет предъявить на АЗС чек на услуги эвакуатора, заказ-наряд с указанием работ на сервисе и, собственно, чек с заправки.
Если сотрудники АЗС не реагируют на устные требования, стоит подать претензию на имя их руководства в письменной форме. В ней нужно описать суть проблемы:
- Число и время, когда произошёл инцидент.
- Наименование и адрес АЗС.
- Заказ какого топлива и в каком количестве был сделан.
- Чем и в каком объёме был заправлен автомобиль по факту.
- Чек, подтверждающий оплату и заправку.
- Требование о безвозмездном сливе топлива со ссылкой на Статью 29 Закона о правах потребителей.
Претензия пишется в двух экземплярах, один остаётся на АЗС, а второй, с подписью старшего смены или другого ответственного лица, забирает владелец автомобиля. Такое проявление настойчивости зачастую работает лучше устных просьб. Если и в этом случае последовал отказ, остаётся одно — самостоятельно вызвать эвакуатор для доставки автомобиля на сервис.
Что делать, если АЗС не признаёт своей ответственности
В случае нежелания руководства заправки признавать свою вину и компенсировать причинённый ущерб, нужно быть готовым к тому, что на получение компенсации затрат понадобится не один месяц. На одно лишь рассмотрение письменной претензии закон отводит 10 рабочих дней.
Поэтому с самого начала стоит взвесить все за и против: сопоставить расходы на восстановление работоспособности автомобиля (при очистке бака это 5-7 тысяч рублей) с предстоящими временными затратами, расходами на независимого эксперта (одной калькуляции с сервиса будет недостаточно), на телеграмму с уведомлением о вручении для руководства АЗС, извещающую о дате технической экспертизы (посылается минимум за 3 дня). И пока на руках нет заключения эксперта, машину лучше не трогать.
Без помощи адвокатов, а только они для рассмотрения дела могут затребовать у руководства заправки аудио и видеозаписи, и при отсутствии стопроцентной уверенности в своей правоте, победить в «битве» с опытными юристами АЗС будет очень трудно.
Если на АЗС никак не отреагировали и на вашу претензию, и на письмо с приглашением на экспертизу, выжидать нечего. Восстанавливайте автомобиль и аккуратно собирайте все документы, подтверждающие понесённые расходы. Кроме уже упомянутых чеков с АЗС и от службы эвакуации, это заказ-наряд сервиса, квитанции об оплате независимой экспертизы и с почты за отправку письма с уведомлением о вручении. Весь упомянутый комплект понадобится для составления судебного иска.
Документ подаётся в районный суд по месту жительства истца — владельца автомобиля. В комплект для суда входят оригиналы чеков, заказ-наряд и акт технической экспертизы. Если обращались за помощью к адвокатам, не забудьте приложить и квитанцию с расходами на их услуги. Кроме того, в иск можно включить требование по возмещению морального вреда. Но учтите, судья вряд ли согласится с суммой, превышающей 10% от общих затрат. Второй комплект с уведомлением о вручении необходимо отправить письмом по месту фактической регистрации АЗС. В него входят копии иска и всех остальных, направленных в суд, документов. После чего нужно запастись терпением и ждать приглашения суда для рассмотрения дела — не меньше месяца.
Можно ли получить компенсацию, если уехал с АЗС
Если вы, не заметив ошибки с заправкой, всё-таки завели автомобиль и даже отъехали с АЗС, алгоритм дальнейших действий ничем не отличается от описанного выше.
Перспективы компенсировать расходы снова зависят от того, чьими руками была произведена заправка. Своими — значит и все работы за свой счет. Если топливо в бак залил сотрудник АЗС, понадобится её телефон или контакты центрального офиса для того, чтобы сообщить о случившемся и возможных сервисных расходах. Не лишним будет записать этот разговор на встроенный в смартфоне диктофон.
Когда со стороны АЗС получено письменное (по мессенджеру) согласие на оплату эвакуатора, диагностики и ремонта согласно чеку и заказ-наряду, можно сразу приступать к устранению неполадок. В случае отказа, ещё до начала ремонта стоит написать на имя руководства АЗС письменную претензию, точно такую же, как в первой части материала. Можно даже вернуться на АЗС и вручить документ лично старшему смены. Не исключено, что это позволит сэкономить время и поможет решить проблему быстрее.
Второй вариант — отправить претензию письмом с уведомлением о вручении. Нет никакой реакции в 10-дневный срок? Переходим к следующему пункту с привлечением независимого эксперта для оценки ущерба. Разумеется, не забывая известить об этом руководство АЗС за три рабочих дня. И так далее — возможно, до суда.
Можно ли решить проблему по гарантии, и не аннулируют ли её после ремонта
Неисправности автомобиля, связанные с его заправкой топливом, несоответствующим инструкции по эксплуатации, не являются заводским браком, а следовательно, не попадают под гарантийный ремонт.
При этом владельца автомобиля могут лишить официальной гарантии, но только на двигатель, топливную систему и катализатор, если на официальном сервисе будут обнаружены следы стороннего ремонта упомянутых элементов конструкции либо неоригинальные детали. Разумеется, при выполнении всех работ на официальном сервисе марки гарантия сохраняется.
Итак, совсем коротко
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– Даже малые дозы солярки в баке бензинового автомобиля могут вызвать серьезные неисправности топливной системы и двигателя.
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– Эксплуатация дизельного автомобиля с примесью бензина в баке допустима только в том случае, если содержание лёгкого топлива в смеси не превышает 5 процентов.
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– Если мотор не заводили, эксплуатация машины возможна после полной очистки бака от образовавшейся смеси горючего.
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– Если двигатель завели, то кроме промывки бака обязательно потребуется продувка сжатым воздухом топливных магистралей и замена топливных фильтров.
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– В дизельном двигателе от бензина в первую очередь пострадают ТНВД и форсунки. Продолжительная неустойчивая работа ДВС, вплоть до его полной остановки, может привести к поломкам деталей поршневой группы и выходу из строя катализатора.
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– Если несоответствующее топливо в бак залил сотрудник АЗС, клиент вправе требовать безвозмездного устранения недостатков, либо полного возмещения всех связанных с восстановлением авто расходов.
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– Последствия ошибки с заправкой топлива не считаются заводским браком, а следовательно, и не считаются гарантийным случаем.