Что делать, если в бак автомобиля залили неправильное топливо

Кто должен оплачивать ремонт

Зависит от того, кто заправлял автомобиль — сам владелец или сотрудник АЗС. В первом случае компенсировать финансовый ущерб по реабилитации автомобиля не получится. А во втором, по статье 29 Закона о защите прав потребителей, получатель некачественной услуги вправе требовать безвозмездного устранения недостатков, либо полного возмещения всех связанных с восстановлением автомобиля расходов. Этим правом можно воспользоваться в том случае, когда ошибся оператор, включивший не ту колонку, либо когда ошибся заправщик. В этом случае можно смело требовать от начальника смены на АЗС слива из бака неправильного топлива.

Признавшие свою ошибку сотрудники заправки нередко сами вызывают службу по откачке топлива, ведь, как мы уже говорили в начале статьи, подобные ситуации не единичны. Если такой вариант спасения не предлагается, потребуется эвакуация машины на сервис.

Для компенсации всех затрат необходимо будет предъявить на АЗС чек на услуги эвакуатора, заказ-наряд с указанием работ на сервисе и, собственно, чек с заправки.

Если сотрудники АЗС не реагируют на устные требования, стоит подать претензию на имя их руководства в письменной форме. В ней нужно описать суть проблемы:

Число и время, когда произошёл инцидент.

Наименование и адрес АЗС.

Заказ какого топлива и в каком количестве был сделан.

Чем и в каком объёме был заправлен автомобиль по факту.

Чек, подтверждающий оплату и заправку.

Требование о безвозмездном сливе топлива со ссылкой на Статью 29 Закона о правах потребителей.

Претензия пишется в двух экземплярах, один остаётся на АЗС, а второй, с подписью старшего смены или другого ответственного лица, забирает владелец автомобиля. Такое проявление настойчивости зачастую работает лучше устных просьб. Если и в этом случае последовал отказ, остаётся одно — самостоятельно вызвать эвакуатор для доставки автомобиля на сервис.