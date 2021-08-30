Что делать, если пропустил платёж или вообще не можешь выплачивать автокредит

Команда Авто.ру
Мы уже рассказывали о том, на что обращать внимание при покупке автомобиля в кредит и как выбрать подходящую программу. Это действительно удобный способ совершить дорогую покупку, не имея сразу всей суммы на руках. Однако может случиться так, что жизненная ситуация изменилась и возможности выплачивать кредит больше нет. Что делать в такой ситуации? Рассказываем, чем грозят просрочки ежемесячных платежей и невозможность погасить кредит и как в сложной финансовой ситуации сохранить и автомобиль, и деньги.
- Что будет, если задержать платёж по кредиту
- Чем грозит серьёзная просрочка или невыплата кредита
- Как избежать санкций банка, если возникли проблемы с выплатой кредита
- Как оформить реструктуризацию кредита
- Что будет с автомобилем и уже выплаченными деньгами, если не можешь погасить кредит
- Что будет с кредитной историей заёмщика, который погасил заём, но просрочил выплаты
Что будет, если задержать платёж по кредиту
Небольшая — в несколько дней — просрочка серьёзными последствиями клиенту обычно не грозит — чаще всего банк ограничивается напоминанием о необходимости пополнения кредитного счёта. Но если не проводить оговоренный платёж в течение долгого времени, то на сумму общего долга кредитная организация начислит пеню в соответствии с внутренними тарифами.
Каким будет размер штрафа? Это должно быть указано в условиях кредитного договора — того самого, который стоит читать внимательно до подписания. Даже если они приведены очень мелким шрифтом.
К счастью, даже в такой ситуации потребитель не остаётся один на один с банком. Верхний предел штрафных санкций, как и вся процедура кредитования, регулируется федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» №353-ФЗ. В нём указано, что размер неустойки (штрафа, пени) при нарушении условий возврата кредита и процентов по нему не может превышать 20 процентов годовых. Или 0,1 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, если выданный кредит беспроцентный.
Однако, помимо учёта долгов, кредитные организации ведут и аналитику по всем заёмщикам. Для этого было создано межбанковское Бюро кредитных историй. И факт серьёзной просрочки обязательно попадёт в его базы и в будущем может негативно повлиять на попытку взять кредит не только в том же банке, но и в других. Проще говоря, заёмщика, который не платит вовремя или в нужном объёме, признают «неблагонадёжным». Правда, это грозит только злостным неплательщикам.
Чем грозит серьёзная просрочка или невыплата кредита
Если банк отчается вернуть выданный кредит или получить залог по нему, то он может «продать» обязательства заёмщика коллекторскому агентству — организации, специализирующейся на взыскании долгов. Агентство будет не только самостоятельно требовать возврата суммы, но и почти наверняка подключит к этому суд. А затем и судебных приставов, которые имеют полномочия конфисковывать имущество должника, арестовывать его счета, закрывать выезд за границу и т.д.
При этом, согласно статье 14 того же Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» №353-ФЗ, банк может потребовать досрочного возврата всей ещё не выплаченной по кредиту суммы вместе с процентами по договору, если суммарная просрочка платежей за последние полгода достигла 60 календарных дней. Кредитор должен уведомить об этом заёмщика прописанным в договоре способом, а также установить разумный срок возврата оставшейся суммы займа. По закону — не менее 30 календарных дней с момента направления кредитором уведомления.
Помимо заёмщика, идентичную ответственность перед банком несёт и поручитель, который обязателен для претендентов на кредит в возрасте от 18 до 22 лет, а также для тех, кому исполнится 65 лет до окончания срока займа. Это прописано в статье 363 Гражданского Кодекса РФ. Если платежи по кредиту просрочены или должник вовсе не может дальше его выплачивать и отказывается как-то договариваться с банком, то кредитная организация будет требовать искомую сумму с поручителя. При отказе от добровольной компенсации кредит будет взыскиваться в судебном порядке. Все эти условия должны быть прописаны в кредитном договоре.
В случае смерти заёмщика рассчитываться по кредитным обязательствам придётся тем, кто вступит в его наследство. Их ответственность регламентирует статья 1175 Гражданского кодекса РФ.
Как избежать санкций банка, если возникли проблемы с выплатой кредита
Самое главное — не пытаться скрыться от банка. Наоборот, лучше самостоятельно связаться с кредитным отделом и обрисовать положение дел. Когда дело касается внезапного и объективного снижения доходов, банк обычно идёт навстречу клиенту и предлагает варианты реструктуризации долга.
Реструктуризация кредита — это изменение условий действующего кредитного договора для тех заёмщиков, которые попали в сложную жизненную ситуацию. К таковым большинство банков относит следующие случаи:
- Потеря работы или снижение уровня дохода.
- Необходимость уйти в декрет или отпуск по уходу за ребёнком.
- Утрата трудоспособности из-за травмы или заболевания.
- Призыв в армию.
Обычно заёмщику предлагают два варианта: отсрочка погашения или увеличение срока кредита. Первый способ реструктуризации также называют кредитными каникулами. Отсрочку обычно предоставляют на срок от месяца до полугода — в течение этого периода погашение самого кредита приостанавливается и начисление процентов не происходит. По истечении срока выплаты возобновляются в прежнем объёме.
Если же заёмщик договаривается с банком на увеличение срока кредита (иногда он может быть увеличен на несколько лет), то ежемесячные платежи остаются, но в значительно меньшем размере, а полное погашение кредита происходит позже. При этом, конечно, увеличивается сумма процентов по займу. То есть сумма переплаты будет больше, однако ежемесячная финансовая нагрузка снижается.
Как оформить реструктуризацию кредита
Чтобы договориться с банком о новых условиях кредитования, заёмщику (или его представителям) понадобятся документы, подтверждающие изменения в его жизненной и финансовой ситуации. Это могут быть:
- Справки об инвалидности или заболевании, ограничивающем трудовую деятельность.
- Приказ о сокращении с должности или увольнении и трудовая книжка.
- Исковое заявление о задержке работодателем зарплаты и заявление о приостановке работы.
- Свидетельство о смерти созаёмщика, помогавшего оплачивать кредит.
- Документы о повреждении имущества, приносящего доход.
- Свидетельство о рождении детей при пополнении в семье.
Для оформления любого из двух вариантов реструктуризации кредита требуется подать заявку в банк и предоставить одно из перечисленных выше свидетельств — онлайн или в офисе банка. После анализа ситуации банком будет принято решение, а заёмщику останется лишь подписать необходимые бумаги.
Что будет с автомобилем и уже выплаченными деньгами, если не можешь погасить кредит
Приобретённый в кредит автомобиль часто выступает в качестве залога (исключение — потребительский кредит). И в случае невозможности или отказа заёмщиком выполнять свои обязательства по кредитному договору предмет залога будет реализован на рынке — с согласия должника или принудительно.
В первом случае банк запускает процедуру реализации залога во внесудебном порядке. После определения стоимости транспортное средство будет продано через дилерский центр, а вырученные средства пойдут на покрытие долга с процентами.
Отказ от добровольной продажи автомобиля вынудит банк обратиться в суд. Тот определит стоимость транспортного средства и передаст дело судебным приставам. Которые по исполнительному листу будут вынуждены наложить арест на автомобиль и, установив его местонахождение, изъять машину для продажи. Далее, в соответствии со статьёй 89 Федерального закона № 229-Ф3 «Об исполнительном делопроизводстве», транспортное средство будет продано на публичных торгах (аукционе). Из вырученной суммы придётся вычесть расходы на оплату судебных приставов и на услуги организаций, реализующих конфискованные машины. Оставшиеся средства пойдут на покрытие долга по кредиту.
В обоих случаях, если разница между вырученными за автомобиль деньгами и оставшимся долгом окажется положительной, её вернут заёмщику после реализации машины.
Что будет с кредитной историей заёмщика, который погасил заём, но просрочил выплаты
Увы, заставить банки «забыть» факт просрочки платежей и отказ в погашении кредитов не получится. А не санкционированное правоохранительными органами удаление данных из кредитной истории заёмщика считается преступлением. Изменение фамилии, официальное получение новых документов или же смена места жительства также не повлияют на ситуацию, поскольку информация об этом всё равно отображается в межведомственных базах данных. Кредитная история автоматически «обнуляется» только через десять лет, когда истекает срок её хранения в Бюро кредитных историй. Так что обязательно взвесьте все за и против, прежде чем покупать в кредит автомобиль или брать заём, который может оказаться для вас слишком сложным в погашении.
Итак, совсем коротко
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– Если автомобиль приобретён в кредит, но жизненные обстоятельства изменились и нет возможности вносить ежемесячный платёж вовремя, обязательно обратитесь со своей проблемой в банк для поиска оптимального решения.
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– Среди возможных вариантов реструктуризации — отсрочка платежей или увеличение срока кредитования. В первом случае заёмщик временно освобождается от необходимости платить ежемесячный взнос, во втором — может снизить размер регулярного платежа.
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– Закон разрешает банку начислить пеню за просрочку платежа, если она длится дольше трёх дней. При отсутствии на кредитном счёте необходимой суммы в течение более продолжительного времени могут быть применены жёсткие меры, вплоть до судебного преследования.
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– Если возможности продолжать выплачивать кредит за автомобиль в обозримом будущем нет, то можно добровольно договориться с банком о реализации транспортного средства. Машина будет продана по рыночной цене, которая с большой степенью вероятности покроет задолженность.
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– Если должник отказывается выплачивать кредит без объяснения причин и без попыток найти совместное с банком решение, приобретённый на заимствованные средства автомобиль может быть изъят в принудительном порядке через суд и реализован на открытом аукционе. Как правило, по цене ниже рыночной.
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– При отказе (или невозможности) погашения кредита финансовые обязательства заёмщика могут быть переложены на его поручителей — это закреплено в законе РФ.