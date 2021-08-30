Что делать, если пропустил платёж или вообще не можешь выплачивать автокредит

Небольшая — в несколько дней — просрочка серьёзными послед­ствиями клиенту обычно не грозит — чаще всего банк ограничива­ется напомина­нием о необходимости пополнения кредитного счёта. Но если не проводить оговоренный платёж в течение долгого времени, то на сумму общего долга кредитная организация начислит пеню в соответ­ствии с внутренними тарифами.

Каким будет размер штрафа? Это должно быть указано в условиях кредитного договора — того самого, который стоит читать внимательно до подписания. Даже если они приведены очень мелким шрифтом.

К счастью, даже в такой ситуации потребитель не остаётся один на один с банком. Верхний предел штрафных санкций, как и вся процедура кредитования, регулируется федеральным законом «О потребитель­ском кредите (займе)» №353-ФЗ. В нём указано, что размер неустойки (штрафа, пени) при нарушении условий возврата кредита и процентов по нему не может превышать 20 процентов годовых. Или 0,1 процента от суммы задолжен­ности за каждый день просрочки, если выданный кредит беспроцентный.

Однако, помимо учёта долгов, кредитные организации ведут и аналитику по всем заёмщикам. Для этого было создано межбанковское Бюро кредитных историй. И факт серьёзной просрочки обязательно попадёт в его базы и в будущем может негативно повлиять на попытку взять кредит не только в том же банке, но и в других. Проще говоря, заёмщика, который не платит вовремя или в нужном объёме, признают «неблагонадёжным». Правда, это грозит только злостным неплательщикам.