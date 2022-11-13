Что делать, если на проданную машину приходят штрафы

Что делать, чтобы не платить штрафы с проданной машины

Если из постановления понятно, что нарушение произошло всего через несколько дней после продажи, стоит связаться с покупателем и сообщить ему о выписанном штрафе. Также попросите нового собственника прислать копию квитанции об оплате штрафа — на случай, если он по какой-то причине «зависнет» в системе как неоплаченный.

Если же машина давно продана, а штрафы продолжают приходить, то нужно проверить, на кого она в данный момент зарегистрирована. Если по-прежнему на продавца, значит покупатель сознательно не хочет показывать, что стал владельцем автомобиля. Стоит попробовать с ним связаться и напомнить о необходимости перерегистрации, а заодно и необходимости оплатить штраф (или штрафы).

В случае его отказа или невозможности с ним связаться, необходимо самому снять автомобиль с учёта. Как снять машину с учёта после продажи, мы писали отдельно. Если коротко, это можно сделать быстро и бесплатно, даже не посещая МРЭО ГИБДД.

Штраф, который реальный нарушитель отказывается оплачивать, можно оспорить. Для этого необходимо написать соответствующее обращение в ГИБДД, приложив к нему документы, свидетельствующие о смене владельца — прежде всего, копию ДКП. Сделать это стоит в десятидневный срок после получения постановления. Как оспорить штраф за нарушение ПДД, мы подробно рассказывали. То же самое можно сделать и в том случае, если нарушение произошло в течение 10 дней после продажи машины, но покупатель не спешит его оплачивать. А если в аннулировании наложенного на вас штрафа откажут, нужно обращаться с заявлением в суд.

В ситуации, когда покупатель перерегистрировал машину, но штрафы продолжают приходить вам, также придётся обращаться в ГИБДД и обжаловать постановления, вынесенные по ошибке не на того человека.