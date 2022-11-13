Что делать, если на проданную машину приходят штрафы

Команда Авто.ру
Истории, когда на уже проданную машину приходят штрафы, случаются часто, а платить за чужие нарушения никому не хочется. Но и если игнорировать эти постановления, то последствий не избежать — накопившиеся протоколы чреваты более серьёзными санкциями. Рассказываем, что делать с такими штрафами и как избежать попадания в подобную ситуацию.
Как штраф может прийти после продажи машины
Купля-продажа машины — процедура вроде бы несложная. Но есть в ней важные нюансы. После оформления ДКП новый собственник обязан перерегистрировать автомобиль на себя. Если прежний владелец машину продал, а штрафы приходят — значит она всё ещё формально числится за ним, а покупатель не торопится оформить автомобиль на своё имя.
Передвижные комплексы фото- и видеофиксации и дорожные камеры передают в ГИБДД информацию только о машине, нарушившей Правила дорожного движения, а ведомство, в соответствии с Административным кодексом, выписывает штраф на физическое или юридическое лицо, указанное владельцем в регистрационных данных автомобиля.
По закону новый собственник должен завершить перерегистрацию в течение 10 дней после покупки автомобиля. Всё это время он имеет право управлять машиной, а при проверке документов предоставлять договор купли-продажи. Если же срок истёк, то ГИБДД выпишет покупателю штраф от 1,5 до 2 тыс. рублей. Просрочка, как правило, фиксируется именно во время подачи документов на перерегистрацию машины.
Почему штрафы на автомобиль приходят старому владельцу
Возможны три варианта, почему на проданную машину приходят штрафы. И поведение бывшего владельца тоже будет зависеть от того, в какую из ситуаций он попал:
- Нарушение ПДД произошло в течение 10 дней после продажи автомобиля. Это несложно понять, получив уведомление о штрафе и копию постановления, вынесенного сотрудником ГИБДД. Важно не запутаться в датах — протокол могут составить и через месяц после нарушения.
- Между продажей машины и нарушением прошло более 10 дней. Это значит, что новый владелец не обратился вовремя в МРЭО для переоформления автомобиля на своё имя. Он продолжает ездить, надеясь, что его не остановят для проверки документов, или ездит с подложным ДКП, в котором проставлена недавняя дата покупки.
- Автомобиль перерегистрирован на покупателя, но в базе, по которой выписываются штрафы, не обновились данные о владельце машины. Сегодня такая ситуация маловероятна, но возможна. Например, если покупатель ставил машину на учёт в другом регионе.
Что делать, чтобы не платить штрафы с проданной машины
Если из постановления понятно, что нарушение произошло всего через несколько дней после продажи, стоит связаться с покупателем и сообщить ему о выписанном штрафе. Также попросите нового собственника прислать копию квитанции об оплате штрафа — на случай, если он по какой-то причине «зависнет» в системе как неоплаченный.
Если же машина давно продана, а штрафы продолжают приходить, то нужно проверить, на кого она в данный момент зарегистрирована. Если по-прежнему на продавца, значит покупатель сознательно не хочет показывать, что стал владельцем автомобиля. Стоит попробовать с ним связаться и напомнить о необходимости перерегистрации, а заодно и необходимости оплатить штраф (или штрафы).
В случае его отказа или невозможности с ним связаться, необходимо самому снять автомобиль с учёта. Как снять машину с учёта после продажи, мы писали отдельно. Если коротко, это можно сделать быстро и бесплатно, даже не посещая МРЭО ГИБДД.
Штраф, который реальный нарушитель отказывается оплачивать, можно оспорить. Для этого необходимо написать соответствующее обращение в ГИБДД, приложив к нему документы, свидетельствующие о смене владельца — прежде всего, копию ДКП. Сделать это стоит в десятидневный срок после получения постановления. Как оспорить штраф за нарушение ПДД, мы подробно рассказывали. То же самое можно сделать и в том случае, если нарушение произошло в течение 10 дней после продажи машины, но покупатель не спешит его оплачивать. А если в аннулировании наложенного на вас штрафа откажут, нужно обращаться с заявлением в суд.
В ситуации, когда покупатель перерегистрировал машину, но штрафы продолжают приходить вам, также придётся обращаться в ГИБДД и обжаловать постановления, вынесенные по ошибке не на того человека.
Как продать машину, чтобы не приходили штрафы
Самое важное, что нужно сделать после продажи автомобиля, это проверить его учёт, не дожидаясь возможных штрафов. Идеальный вариант — договориться с покупателем о перерегистрации прямо в день купли-продажи. Однако это не всегда бывает возможно.
Данные о регистрационных действиях можно получить на сайте ГИБДД или с помощью сервиса Отчёты Авто.ру. Для этого нужно только внести в форму запроса VIN автомобиля. Там же, кстати, можно получить информацию о штрафах, причём Авто.ру показывает и те из них, которые были оплачены.
При оформлении продажи, прежний владелец должен не только подписать ДКП, но и оставить свою подпись в ПТС — в графе «Прежний владелец». Желательно в этот момент попросить и продавца внести свои данные в Паспорт транспортного средства как нового собственника.
Если вы убедились, что по прошествии 10 дней транспортное средство не зарегистрировано новым владельцем, можно не дожидаясь штрафов самостоятельно снять его с учёта, как описано выше.
Что ещё грозит продавцу, если машину не перерегистрировали
Штраф за проданную машину — не самая опасная ситуация, но она может быть сигналом к дальнейшим обременениям предыдущего собственника. Например, налоговая инспекция в установленный срок пришлёт требование оплатить налог на транспортное средство (о нём мы писали здесь). А если покупатель совершит ДТП и скроется с места аварии — то в полицию или в суд вызовут прежнего собственника. Поэтому важно бережно хранить свой экземпляр договора купли-продажи автомобиля — именно он станет доказательством, что машиной пользуется уже кто-то другой.
Впрочем, и когда автомобиль перерегистрирован, бывший собственник должен быть внимательным — в законодательстве предусмотрен штраф за неподачу декларации о продаже автомобиля. Она необходима, если продавец владел машиной меньше 3 лет или если продал машину дороже, чем купил.
Итак, совсем коротко
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– Штраф за проданную машину экс-владельцу может прийти в случае, если она не перерегистрированна новым собственником.
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– Перерегистрация должна пройти в течение десяти дней после заключения договора купли-продажи.
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– По прошествии этого срока бывший собственник может самостоятельно снять автомобиль с учёта.
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– Штраф, выписанный на проданную машину, можно оспорить в ГИБДД, а в особых случаях — в суде.