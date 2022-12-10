Как самому искать угнанную машину

Пускать всё на самотёк точно не стоит — у следователей в работе может быть сразу несколько дел, поэтому целиком сосредоточиться на поиске вашей машины они, скорее всего, не смогут. Так что лучше приложить все силы и организовать собственное «расследование». Начать можно ещё до приезда сотрудников полиции на место угона. Вполне реально самостоятельно поговорить с возможными очевидцами, собрать их контакты и передать всю информацию правоохранителям. Также не лишним будет осмотреть прилегающую территорию на предмет камер наружного видеонаблюдения — они могут быть на фасадах домов или магазинов. Подойдут и камеры, установленные в банкоматах или видеорегистраторы в припаркованных машинах. Готовый список «точек» может сэкономить драгоценные минуты в начале расследования.

Не стоит забывать и об общегородских системах наблюдения. Установки, служащие для контроля за общей ситуацией, нередко помогают в раскрытии преступлений. В Москве и Санкт-Петербурге наблюдение собрано в единые сети и весь «отснятый» видеоматериал какое-то время хранится на серверах. Из-за огромного объёма этот срок короткий, но записи можно «забронировать». В столице за камеры отвечает Городская система видеонаблюдения, на обращение есть только 5 дней. В Петербурге можно связаться с «Городским мониторинговым центром» — они могут предоставить записи не старше 7 суток. У москвичей нет возможности самостоятельно просмотреть «отложенные» материалы — доступ к ним есть только у сотрудников полиции. В Санкт-Петербурге же ролики с нескольких выбранных камер можно получить даже лично, но с ограничением по общей продолжительности.

Самое важное — понять, в какое время машина «уехала». Точные данные может знать и сам владелец, но чаще помогают записи регистраторов и информация от очевидцев. Помимо времени, они также могут заметить направление движения. По двум этим ключевым параметрам уже можно отследить автомобиль. Придётся лично обратиться к владельцам ближайших к предполагаемому маршруту точек наблюдения и попросить посмотреть записи. Стоит быть готовым к многочисленным отказам, но находятся и те, кто идёт навстречу. Имеет смысл фиксировать время, в которое автомобиль «засветился» на камерах, и отображать на карте его передвижение. Угонщики редко сразу отправляются в дальнюю дорогу — чаще машину довозят до так называемого отстойника, где она пережидает первые, самые активные недели поисков. Обычно для таких схронов выбирают гаражные кооперативы, большие парковки и даже дворы жилых домов.

Последнее, кстати, не редкость. Поэтому имеет смысл прочесать все близлежащие районы. Если транспорт припаркован где-то недалеко, скорее всего он будет стоять уже с новыми номерами, так что внимание лучше обращать на «особые приметы». В одиночку оперативно это сделать не получится, так что к поискам стоит привлечь друзей, коллег и других знакомых.

Машины обычно крадут для дальнейшей перепродажи целиком или по запчастям, поэтому может пригодиться и интернет. Иногда полезно отслеживать новые записи на онлайн-сервисах по продаже машин. Достаточно установить фильтры по марке, модели и году выпуска ТС. Но дату лучше всё же расширить — в «легенде» продаваемого автомобиля угонщик может изменить его возраст как в меньшую, так и в большую сторону. Однако стоит помнить, что, например, модерация Авто.ру может не пропустить такое объявление.

С продажей запчастей дела обстоят сложнее, но опознать кузовные элементы и детали салона по небольшим повреждениям тоже реально.

Ещё один способ отыскать пропажу — поднять общественный резонанс. Ведь чем больше людей будет знать о пропаже, тем выше шансы получить полезную информацию о местонахождении автомобиля. Неплохим подспорьем могут стать тематические форумы и группы в соцсетях, но у такого метода привлечения внимания есть как плюсы, так и минусы. Публикуя информацию об угоне с детальным описанием машины можно привлечь внимание не только неравнодушных и бдительных граждан, но и мошенников. Последних, к сожалению, обычно больше. Как правило, злоумышленники действуют по одному сценарию — связываются с владельцем и пытаются убедить его в том, что знают, где сейчас находится автомобиль. Но чтобы поделиться информацией им, конечно, требуется оплата: мошенники рассчитывают на то, что собственник крайне расстроен и не способен мыслить критически, поэтому легко расстанется с озвученной суммой.

И как бы не хотелось «схватиться за соломинку» и вернуть свой транспорт, спешить с переводом нельзя. Для начала нужно обзавестись более или менее достоверными доказательствами «доброжелателей». Например, можно попросить прислать фотографию кузовной детали или стекла, на которых есть не самый заметный дефект. Ещё можно попросить поместить в кадр что-то «датированное», например, газету или чек из супермаркета.

Если собственных сил для поиска недостаточно, можно обратиться в частные организации, занимающиеся розыском автомобилей. Бюрократии в них меньше, чем в МВД, поэтому они могут работать быстрее. Но результат поиска, увы, гарантировать никто не может. При этом стоят услуги частных сыщиков немало — речь может идти о сотнях тысяч рублей. Причём оплатить работу придётся вне зависимости от конечного результата (или его отсутствия).