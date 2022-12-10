АННА КРИВОРУЧКО
Надеемся, что эта статья вам никогда не пригодится. Потому что сегодня мы расскажем об угоне — одном из самых печальных событий для любого автовладельца. Что делать, когда машину угнали? Куда обратиться за помощью, где искать виновных и какие шансы найти пропажу? Ведь от правильных и своевременных действий собственника во многом зависит успешность поисков, поэтому мы подготовили пошаговую инструкцию по розыску автомобиля.
Как понять, действительно ли автомобиль угнан
Помимо угона, есть несколько возможных причин пропажи машины с места её последней парковки. Так что перед тем, как звонить во всевозможные правоохранительные органы, стоит убедиться, что транспортное средство действительно оказалось в руках злоумышленников.
В крупных городах самая частая причина «пропажи» — эвакуация. Даже если нет сомнений, что транспорт был припаркован по всем правилам, лучше проверить факт его отправки на штрафстоянку. Можно позвонить в 112, городские службы, ответственные за перемещение машин на спецстоянки, или воспользоваться многочисленными онлайн-сервисами, например, приложением «Парковки России». Подробно про эвакуацию мы уже рассказывали.
Если автомобиль в базах «эвакуаторщиков» не числится, имеет смысл проверить ещё пару версий.
Не лишним будет убедиться в том, что машина действительно была оставлена там, где её сейчас ищут. Чаще всего путаница с локацией парковочного места возникает в больших торговых центрах, но забыться можно и в небольшом дворе собственного дома. И даже если вы твёрдо уверены, что оставили автомобиль именно там, где сейчас стоите, оглянитесь и пройдитесь вокруг — эвакуатор мог переставить вашу машину на другое парковочное место. Такое происходит при работе дорожных и коммунальных служб, которым она могла помешать.
Если обход прилегающей территории ничего не дал, остаётся последняя проверка — обзвон всех, у кого был доступ к запасному комплекту ключей. Транспортное средство может обнаружиться у кого-то из этих людей.
Если все перечисленные варианты проверены, то лучше не тянуть и незамедлительно обратиться в полицию.
Как и куда заявить о краже автомобиля
Обращение могут принять по телефону 102 или 112. В разговоре с оператором нужно сообщить адрес, с которого исчезло ТС, назвать его марку, модель, цвет и госномер. Важно вспомнить и об особых приметах — наклейки, царапины, нештатные колёсные диски и другие нюансы экстерьера могут помочь отыскать автомобиль в потоке. Важны даже сведения о количестве горючего в баке — так можно наметить максимально возможный радиус поиска.
После того, как вся информация будет собрана, она попадёт в ГИБДД, и инспекторы будут «ловить» машину на дороге — в том числе и с помощью камер фото- и видеофиксации. А владельцу в это время будет необходимо дождаться сотрудников полиции, которые осмотрят место преступления и соберут показания потерпевшего и свидетелей.
После беседы с ними придётся съездить и в ближайшее отделение полиции. Там необходимо подать письменное заявление об угоне. Регламентированной формы у этого документа нет, так что бланк или образец лучше попросить непосредственно в отделении. В бумаге нужно изложить все детали произошедшего и попросить возбудить уголовное дело. Также не стоит забывать о вещах, которые оказались в салоне и были утрачены вместе с машиной — детские кресла, комплект колёс и другое ценное имущество. Их перечень также нужно указать в документе.
Помимо заявления в полицию необходимо будет предоставить:
- Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).
- Паспорт транспортного средства (если он не электронный).
- Полный комплект ключей.
После регистрации обращения в УВД у автовладельца на руках должны остаться:
- Талон-уведомление о принятии заявления.
- Акт приёма-передачи на ключи и регистрационные документы.
- Постановление о возбуждении уголовного дела. Оно может быть вынесено сразу, но по закону у полиции есть на это до 3 дней.
- Дополнительно можно попросить оформить справку о том, что автомобиль угнан. Это потребуется для обращения в налоговую службу, в МРЭО (в случае прекращения госрегистрации), в страховую компанию (если ТС было застраховано по каско).
С обращением к страховщикам тянуть тоже не стоит. Если заключён договор каско, в нём указаны сроки, в которые нужно сообщить о страховом случае — их лучше не нарушать.
После этого все первоочередные бюрократические нюансы можно считать законченными. Теперь за поиск автомобиля отвечает полиция. Но чем сильнее в процесс будет вовлечён сам владелец, тем больше шансов обнаружить пропажу.
Как самому искать угнанную машину
Пускать всё на самотёк точно не стоит — у следователей в работе может быть сразу несколько дел, поэтому целиком сосредоточиться на поиске вашей машины они, скорее всего, не смогут. Так что лучше приложить все силы и организовать собственное «расследование». Начать можно ещё до приезда сотрудников полиции на место угона. Вполне реально самостоятельно поговорить с возможными очевидцами, собрать их контакты и передать всю информацию правоохранителям. Также не лишним будет осмотреть прилегающую территорию на предмет камер наружного видеонаблюдения — они могут быть на фасадах домов или магазинов. Подойдут и камеры, установленные в банкоматах или видеорегистраторы в припаркованных машинах. Готовый список «точек» может сэкономить драгоценные минуты в начале расследования.
Не стоит забывать и об общегородских системах наблюдения. Установки, служащие для контроля за общей ситуацией, нередко помогают в раскрытии преступлений. В Москве и Санкт-Петербурге наблюдение собрано в единые сети и весь «отснятый» видеоматериал какое-то время хранится на серверах. Из-за огромного объёма этот срок короткий, но записи можно «забронировать». В столице за камеры отвечает Городская система видеонаблюдения, на обращение есть только 5 дней. В Петербурге можно связаться с «Городским мониторинговым центром» — они могут предоставить записи не старше 7 суток. У москвичей нет возможности самостоятельно просмотреть «отложенные» материалы — доступ к ним есть только у сотрудников полиции. В Санкт-Петербурге же ролики с нескольких выбранных камер можно получить даже лично, но с ограничением по общей продолжительности.
Самое важное — понять, в какое время машина «уехала». Точные данные может знать и сам владелец, но чаще помогают записи регистраторов и информация от очевидцев. Помимо времени, они также могут заметить направление движения. По двум этим ключевым параметрам уже можно отследить автомобиль. Придётся лично обратиться к владельцам ближайших к предполагаемому маршруту точек наблюдения и попросить посмотреть записи. Стоит быть готовым к многочисленным отказам, но находятся и те, кто идёт навстречу. Имеет смысл фиксировать время, в которое автомобиль «засветился» на камерах, и отображать на карте его передвижение. Угонщики редко сразу отправляются в дальнюю дорогу — чаще машину довозят до так называемого отстойника, где она пережидает первые, самые активные недели поисков. Обычно для таких схронов выбирают гаражные кооперативы, большие парковки и даже дворы жилых домов.
Последнее, кстати, не редкость. Поэтому имеет смысл прочесать все близлежащие районы. Если транспорт припаркован где-то недалеко, скорее всего он будет стоять уже с новыми номерами, так что внимание лучше обращать на «особые приметы». В одиночку оперативно это сделать не получится, так что к поискам стоит привлечь друзей, коллег и других знакомых.
Машины обычно крадут для дальнейшей перепродажи целиком или по запчастям, поэтому может пригодиться и интернет. Иногда полезно отслеживать новые записи на онлайн-сервисах по продаже машин. Достаточно установить фильтры по марке, модели и году выпуска ТС. Но дату лучше всё же расширить — в «легенде» продаваемого автомобиля угонщик может изменить его возраст как в меньшую, так и в большую сторону. Однако стоит помнить, что, например, модерация Авто.ру может не пропустить такое объявление.
С продажей запчастей дела обстоят сложнее, но опознать кузовные элементы и детали салона по небольшим повреждениям тоже реально.
Ещё один способ отыскать пропажу — поднять общественный резонанс. Ведь чем больше людей будет знать о пропаже, тем выше шансы получить полезную информацию о местонахождении автомобиля. Неплохим подспорьем могут стать тематические форумы и группы в соцсетях, но у такого метода привлечения внимания есть как плюсы, так и минусы. Публикуя информацию об угоне с детальным описанием машины можно привлечь внимание не только неравнодушных и бдительных граждан, но и мошенников. Последних, к сожалению, обычно больше. Как правило, злоумышленники действуют по одному сценарию — связываются с владельцем и пытаются убедить его в том, что знают, где сейчас находится автомобиль. Но чтобы поделиться информацией им, конечно, требуется оплата: мошенники рассчитывают на то, что собственник крайне расстроен и не способен мыслить критически, поэтому легко расстанется с озвученной суммой.
И как бы не хотелось «схватиться за соломинку» и вернуть свой транспорт, спешить с переводом нельзя. Для начала нужно обзавестись более или менее достоверными доказательствами «доброжелателей». Например, можно попросить прислать фотографию кузовной детали или стекла, на которых есть не самый заметный дефект. Ещё можно попросить поместить в кадр что-то «датированное», например, газету или чек из супермаркета.
Если собственных сил для поиска недостаточно, можно обратиться в частные организации, занимающиеся розыском автомобилей. Бюрократии в них меньше, чем в МВД, поэтому они могут работать быстрее. Но результат поиска, увы, гарантировать никто не может. При этом стоят услуги частных сыщиков немало — речь может идти о сотнях тысяч рублей. Причём оплатить работу придётся вне зависимости от конечного результата (или его отсутствия).
Что будет, если машину найдут
К сожалению, похищенные автомобили находят не так часто, как хотелось бы. Но даже если пропажу сумели отыскать, владельцу придётся запастись терпением, чтобы начать ей пользоваться. С момента обнаружения это уже не просто транспорт, а вещественное доказательство, которое должно помочь задержать и осудить злоумышленников. Поэтому машина далеко не сразу вернётся к собственнику — процедура может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Всё это время ТС обычно находиться под контролем полиции на охраняемой стоянке. Но бывают и исключения, иногда транспорт всё же передают владельцу на ответственное хранение. Возможно, на нём даже разрешат ездить, но вот продать или заложить такое движимое имущество не получится до окончания следствия.
Статус вещдока автомобиль приобретает и тогда, когда его своими силами смог найти собственник. Поэтому важно обойтись без самодеятельности. Единственное верное решение — позвонить в полицию, сообщить о находке и на почтительном расстоянии дожидаться приезда сотрудников правоохранительных органов. Во-первых, это значительно безопаснее, ведь злоумышленники могут находиться поблизости. Во-вторых, проникая в машину или увозя её с места обнаружения на эвакуаторе, можно нечаянно «стереть» следы преступления. Это может значительно навредить не только следствию, но и самому владельцу. По мнению юристов, не исключено что при таком «вмешательстве» хозяин угнанного автомобиля может превратиться из потерпевшего в обвиняемого. Привлечь к ответственности могут, например, по статье 294 «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» УК РФ. Максимальная мера пресечения по ней — полгода ареста.
Когда поиск затягивается на продолжительное время, угнанный автомобиль за этот период может сменить нескольких владельцев. Какие-то из них могут даже не подозревать, что купили машину с «тёмным» прошлым. В таком случае даже после того как автомобиль найдут, законного хозяина могут ждать долгие бюрократические процедуры или даже судебные разбирательства в ходе которых будут выяснять, кому же должно достаться ТС — «старому» или «новому» собственнику, считающему себя добросовестным покупателем.
Что будет угонщику в случае поимки
С юридической точки зрения «угон» и «хищение» — разные вещи. Если следовать букве закона, то угон не подразумевает дальнейшего обогащения похитителя. Проще говоря, на автомобиле просто решили несанкционированно покататься. Такое деяние наказывают по 166 Статье Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). Такому угонщику в зависимости от обстоятельств и тяжести последствий преступления может грозить:
- Штраф до 120 тыс. рублей,
- Ограничение свободы до 3 лет,
- Арест до полугода,
- Принудительные работы до 5 лет,
- Лишение свободы до 5 лет.
Если же в преступлении задействована группа лиц, штраф возрастает до 200 тысяч, а срок лишения свободы — до 7 лет. В случае, когда коллективный угон причинил особо крупный ущерб, свободы лишают уже на срок до 10 лет. А самая жёсткая мера пресечения грозит в случае применения насилия — до 12 лет лишения свободы.
Хищение уже классифицируется как «кража» по статье 158 УК РФ. «Одиночкам» грозит наказание от штрафа в 80 тыс. рублей до лишения свободы на 2 года, а организованным группам — штрафы до 1 миллиона и ограничение свободы до 10 лет.
Обычно в первые пару дней после пропажи автомобиля уголовное дело классифицируют именно как угон. А затем, если ТС не было обнаружено, меняют его статус на хищение.
Итак, совсем коротко
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– Перед тем как заявлять об угоне автомобиля необходимо убедиться в том, что он действительно пропал.
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– В первую очередь нужно заявить об угоне в правоохранительные органы.
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– При обращении важно указать все детали происшествия и сообщить как можно больше информации на основании которой можно опознать автомобиль.
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– На место прибудут сотрудники полиции, котором нужно дать показания.
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– По факту угона также нужно подать письменное заявление. Это лучше сделать в ближайшем к месту преступления отделении.
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– К заявлению нужно приложить регистрационные документы и комплект ключей.
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– Если автомобиль был застрахован от угона, о случившемся нужно известить страховую компанию.
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– Больше шансов вернуть машину у тех, кто самостоятельно занимается поиском и информирует полицию о результатах.
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– Автомобиль можно попробовать отследить до места стоянки по камерам или найти при обходе смежных районов.
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– Помимо полиции, можно обратиться к частным детективам.
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– Если автомобиль удалось найти, его не сразу вернут собственнику.
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– При самостоятельном обнаружении важно не трогать транспорт. О находке нужно сообщить в полицию и дождаться прибытия оперативной группы.