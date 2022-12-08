Константин Новацкий
С уходом из России марок Renault, Nissan, Mercedes-Benz и далее по списку функциональность их сборочных площадок начала вызывать массу вопросов. Что с ними будет? Их законсервируют? Или на них заедут другие марки? Причём некоторые заводы уже обрели новых хозяев и даже возобновили выпуск машин! Рассказываем, что и где сейчас собирают или планируют собирать в обозримом будущем.
Возрождение полузабытой отечественной марки в 2022 году обсуждают, кажется, вообще все! Ещё весной, находясь во владении Renault, столичный завод ожидал конца производственной паузы, чтобы возобновить выпуск Дастеров, Аркан и Каптюров, а уже через полгода — после ухода французов из России, у площадки поменялись имя, хозяин и модельный ряд. Преемственность с эпохой Renault прослеживается разве что на уровне персонала и типа кузова выпускаемых машин — нынешний «Москвич» стал кроссовером.
Компактная пятидверка с отечественным логотипом и VIN-номером, представляющая собой китайский JAC JS4, уже встала на конвейер и выпускается крупноузловым методом в две смены. С января 2023 года предприятие начнёт увеличивать темп, привлекая больше персонала, а затем освоит мелкокоузловую сборку, подняв уровень локализации. Часть узлов для кроссоверов будет поступать с нового завода в столичном Бирюлёво, а на 2024 год уже поставлена планка в 100 тысяч машин, четверть из которых будут электрическими. И это не все планы. Среди далеко идущих — создание новой универсальной платформы и запуск в производство электромобиля с отечественной «начинкой».
Судьба простаивающего завода Mazda во Владивостоке определилась в конце октября, когда компания «Соллерс» приобрела долю японского бренда в совместном предприятии. Мазда ушла из России, забрав с собой производство кроссоверов CX-5 и CX-9, а также седана Mazda6, однако мощности предприятия уже обещают приспособить под выпуск новых автомобилей.
По словам замглавы компании Зои Каики, производственные процессы на дальневосточном заводе могут быть возобновлены уже во втором квартале следующего года. Речь при этом идёт не о собственной коммерческой марке (ей отдали бывшее СП с Ford в Елабуге, где собирают фургоны Атлант и грузовик Арго на базе китайских JAC), а о стороннем бренде, производственные услуги которому будет оказывать российский «Соллерс».
Судя по комментариям от представителей компании, модельный ряд неназванной пока марки должен будет заместить ушедшие модели Mazda — как по цене, так и по форм-фактору. Поэтому мелькавшие на территории завода вседорожники китайского бренда Omoda — вполне вероятный кандидат на пропуску во Владивостоке. А на замену ушедшей «шестёрки» может прийти уже обещанный России седан Chery, который у нас примкнёт к линейке молодёжной марки.
Одно из самых свежих заявлений руководства российского «Автотор Холдинга» касалось ушедших из России марок Kia, Hyundai и BMW. В конце ноября компания сообщила, что готова возобновить выпуск ранее производившихся на заводе автомобилей. Но лишь при условии, что бренды захотят вернуться в нашу страну. Со слов главы совета директоров Валерия Горбунова, к сборке автомобилей можно будет вернуться даже с учётом партнёрства «Автотора» с новыми компаниями. И такие, пусть и пока потенциально, уже есть.
Для загрузки производственных мощностей в Калининграде общаются сразу с тремя партнёрами, а «жизнь» конвейеру обещают вернуть уже в нынешнем году. Официально подробности пока не разглашаются, однако известно, что в «Автоторе» не намерены останавливаться на сборке готовых машинокомплектов — в планах российская локализация и даже выпуск электрических моделей. Последнее играло роль при выборе компаний-партнёров — они должны были иметь в портфолио «батарейные» модели или технологии для их выпуска.
Какие компании подходят? По одной из версий, российской стороне удалось договориться с китайским концерном BAIC (марки Beijing, Foton, Changhe и Bisu), по другой — с Chery (Exeed, Jetour, Omoda и Qilu). Ведь в Калининграде рассчитывают выпускать уже в скором будущем ещё и электрические двигатели. А поставку аккумуляторов и электрических систем для новинок готов обеспечить «Росатом», который уже строит в Калининграде собственный завод.
Экс-завод компании Nissan в Санкт-Петербурге в минувшем ноябре перешёл в собственность государственного института НАМИ. Площадка мощностью 100 тысяч машин в год, на которой до 2022 года велась сборка кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano, после ухода из РФ японского бренда также оказалась в подвешенном состоянии. И хотя на этапе осеннего одобрения сделки глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал сохранить работоспособность и компетенции, до настоящего момента официально не объявлено о планах по дальнейшей работы и судьбе двух тысяч сотрудников предприятия.
Что неофициальных данных, то по данным «Ведомостей», дальнейшая судьба питерского конвейера может быть связана с китайским концерном FAW (легковые марки Bestune, Junpai, Senia, Jetta, Haima и Hongqi). В качестве посредника между сторонами может стать КамАЗ, который выступает технологическим партнёром на возрождённом «Москвиче».
Бренд Mercedes-Benz одним из последних заявил об уходе с российского рынка и продаже собственных активов, включая долю в подмосковном заводе по выпуску седанов E-класса и кроссоверов GLE, GLC и GLS. Новым владельцем площадки «Московия» в парке Есипово стала дилерская сеть «Автодом» — на неё и ляжет перезапуск производства. Но достоверных данных о том, какие именно модели встанут на поток, на настоящий момент нет.
Ранее в «Автодоме» уже заявляли о желании расширить свои компетенции и, помимо продаж и обслуживания, стать ещё и компанией-автопроизводителем. Но поначалу развернуть собственную сборку помешали коронавирусные ограничения и связанные с ними проблемы. Оценивая перспективы, можно полагаться лишь на мнения экспертов и общий для современного российского автопрома тренд. Многие склоняются к тому, что «Московию» могут перепрофилировать под сборку моделей из КНР. Да и переговоры с некоторыми китайскими компаниями о дистрибьюторстве «Автодом» уже вёл. Что касается сроков, то в ближайшее время чётких заявлений о будущем завода эксперты не ожидают.