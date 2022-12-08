Возрождение полузабытой отечественной марки в 2022 году обсуждают, кажется, вообще все! Ещё весной, находясь во владении Renault, столичный завод ожидал конца производственной паузы, чтобы возобновить выпуск Дастеров, Аркан и Каптюров, а уже через полгода — после ухода французов из России, у площадки поменялись имя, хозяин и модельный ряд. Преемственность с эпохой Renault прослеживается разве что на уровне персонала и типа кузова выпускаемых машин — нынешний «Москвич» стал кроссовером.

Компактная пятидверка с отечественным логотипом и VIN-номером, представляющая собой китайский JAC JS4, уже встала на конвейер и выпускается крупноузловым методом в две смены. С января 2023 года предприятие начнёт увеличивать темп, привлекая больше персонала, а затем освоит мелкокоузловую сборку, подняв уровень локализации. Часть узлов для кроссоверов будет поступать с нового завода в столичном Бирюлёво, а на 2024 год уже поставлена планка в 100 тысяч машин, четверть из которых будут электрическими. И это не все планы. Среди далеко идущих — создание новой универсальной платформы и запуск в производство электромобиля с отечественной «начинкой».