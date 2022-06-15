Что будет с заводом в Ижевске, китайские новинки, уже приехавшие в РФ, и можно ли отказаться от проверки документов. Главное за день
Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Компания Hyundai готовит к премьере прототип транспортного средства класса eVTOL — это летающая электрическая машина с вертикальными взлётом и посадкой. Предполагается, что аэромобиль сможет брать на борт пять человек и набирать в воздухе до 300 км/ч! Но это ещё не все интересные новости на сегодня, поэтому переходим к другим событиям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Китайские новинки, которые уже добрались до России
Помните, как в начале года мы загибали пальцы рук и ног, подсчитывая потенциальные российские премьеры? С тех пор впечатляющий список новинок значительно сжался, а прошедшая на днях премьера кроссовера Haval Dargo стала одним из ярчайших событий весны-2022. Да и вообще китайские машины оказались в этом году главным поводом для автомобильной радости в РФ. Рассказываем, какие модели из КНР уже приземлились (или совсем скоро сделают это) в нашей стране.
Четыре мнения про кроссовер Volkswagen Teramont
Обновлённый Teramont попал в Россию в сложные времена: поставки заморожены, а дилерские остатки невелики. Но они пока есть! Правда, ценник уже такой, что большой кроссовер Volkswagen конкурирует сегодня чуть ли не с соразмерными моделями премиального сегмента. А стоит ли он этих денег? Мнения редакции на этот счёт разделились.
Немного важных новостей
- Работникам завода Dacia предложили по 27 тысяч долларов за увольнение.
- Минпромторг отрицает слухи о закрытии завода АвтоВАЗа в Ижевске.
- Большой кроссовер Subaru Ascent обновился.
- Названы автомобили, которые чаще всего попадают в ДТП в России.
Почитать (и поиграть) перед сном
Остановив машину, инспектор ГИБДД должен представиться водителю и сообщить причину остановки. Правда, чаще всего инспектор ограничивается дежурной фразой о проверке документов. Бытует мнение, что это не является основанием для остановки и что после таких слов водитель вправе уехать. Но так ли это? Отвечает профильный юрист.
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Кажется, подавляющая часть автолюбителей не только с трудом произносит названия марок и моделей из Китая, но и смутно представляет, что они вообще значат и как переводятся. Именно этому и посвящена наша новая непростая викторина! Мы перевели на русский наименования несколько моделей и марок из КНР, а ваша задача — догадаться, о каком автомобиле или бренде идёт речь. Поехали!
Кстати!
На закуску — очередная задача из цикла «Оштрафуют или нет». Сможете разобраться в направлениях движения и знаках на сложном перекрёстке?