Не сдал права после лишения и продолжил ездить: чем закончилась реальная история водителя

Мы узнали, что будет с машинами Renault в России, где возьмут запчасти для Лады и что такое мультибрендовые сервисы
Разбор

Юрий Урюков

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов и руководители дочерней структуры «Лада-Имидж» cобрали журналистов на «умном» складе в Твери, чтобы рассказать, как отечественное предприятие собирается заменить на рынке послепродажного обслуживания ушедшие из нашей страны иностранные бренды. Мы побывали на этом мероприятии и рассказываем, что ждёт российских владельцев автомобилей Лада и Рено.

За что теперь отвечает АвтоВАЗ

Уходя из России компания Renault успела договориться с государством и бывшими партнёрами о судьбе активов. Столичный завод превратился в «Москвич», его же назначили ответственным за качество уже переданных клиентам французских автомобилей. Ну а АвтоВАЗ с дочерним предприятием «Лада-Имидж» озадачили вопросами поставки оригинальных деталей, аксессуаров на сервисные предприятия и в розницу, а также гарантийным и постгарантийным обслуживанием машин французской марки.

Может показаться, что АвтоВАЗ получил новые обязательства в нагрузку, но при удачном раскладе ситуация может сработать на пользу российскому автогиганту. В Тольятти отнюдь не собираются заниматься благотворительностью, а всерьёз рассчитывают заработать на реализации дополнительного ассортимента запчастей, расширить дилерскую сеть и привлечь на свою сторону свежую аудиторию, расстроенную потерей иностранного бренда. План действий у завода уже есть.

Что будет с дилерами Renault

Пока они продолжат трудиться по прежней схеме и под привычной вывеской. То есть за плановым техническим обслуживанием и гарантийным ремонтом моделей Renault придётся, как и раньше, обращаться в соответствующий сервисный центр. Авторизованные продавцы Lada за «чужие» автомобили не возьмутся. При этом, со слов директора по развитию бизнеса «Лада-Имидж» Александра Кадухина, со 154 предприятиями сети Renault из 155 АвтоВАЗ уже заключил партнёрские соглашения и договоры поставок запасных частей. Отгрузка деталей началась в июле 2022 года.

Тольяттинцы приводят любопытную статистику, показывающую актуальное состояние дилеров Renault после ухода марки из России: 91 компания работает без изменений, пять законсервировали бизнес, 42 параллельно занялись реализацией подержанной техники, а 16 ищут сотрудничества с другими брендами. Иными словами, большинство продавцов выжидает, опасаясь менять налаженные процессы. И время пока есть: складские запасы автомобилей Renault в РФ оцениваются в 7000 единиц, ну а сервисного обслуживания требуют десятки тысяч машин.

Как Lada изменит дилеров Renault

АвтоВАЗ намерен сохранить привычный владельцам Renault уровень сервиса, поэтому планирует сохранить квалифицированный дилерский персонал и привлекает к отладке процессов местный менеджмент бывшего представительства французской компании.

При этом в Тольятти не забывают подчёркивать: эксклюзивные права на поставку в Россию фирменных запчастей и аксессуаров Renault теперь принадлежат АвтоВАЗу и «Ладе-Имидж». Вот почему Минпромторг в августе исключил подобные изделия из списка товаров, разрешённых к параллельному импорту. С одной стороны, Lada на этом заработает, с другой — потребитель надёжнее защищён от контрафакта.

Со временем принципы работы дилерских сетей Renault и Lada унифицируют. То есть клиенты станут получать схожий набор услуг, включая дополнительные — техпомощь на дороге, специальные программы для автомобилей старше трёх лет, рассрочку и различные сезонные акции вроде «Диагностика ходовой части за 299 рублей». Не исключено, как сказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, что салоны Renault в итоге присоединятся к 306 продавцам Лады.

Как санкции влияют на поставки импортных деталей

Многие бизнес-цепочки по факту пришлось выстраивать заново. Ведь даже для самой Лады проблема дефицита некоторых комплектующих до конца ещё не решена: из 200 с лишним поставщиков АвтоВАЗа только 75% не прекращали отгрузки, а 23% партнёров — новые, и ещё для 2% альтернатива пока не найдена.

По линии Renault смежников меньше — около 60 компаний. Зато приходится иметь дело с импортом. И на сегодня АвтоВАЗу удалось заручиться поддержкой 78% прежних поставщиков. 17% пришлось на новые российские компании. И 5% заместить ещё не удалось, пояснил директор по операционной деятельности «Лада Имидж» Артём Прокофьев.

Какие именно детали входят в эти пять процентов, тольяттинцы не раскрыли. Однако генеральный директор «Лада-Имидж» Алексей Тихомиров заверил, что со сложными агрегатами вроде двигателей и коробок передач проблем нет: на складах накоплен солидный резерв, в том числе из конвейерного задела бывшего московского завода Renault. Поэтому даже в случае серьёзного гарантийного ремонта искать запчасти обходными путями не придётся.

Как долго теперь ждать детали

Вазовцы гордятся тем, что каналы поставок деталей Renault удалось интегрировать в фирменную логистическую структуру всего за три месяца. Нагрузка на систему, очевидно, возросла, однако её возможностей на первое время должно хватить. Сейчас в сеть Lada входят два центральных склада в Тольятти и Твери, два экспортных в Чехии и Казахстане, а также три региональных в Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге плюс 32 партнёрские площадки «последней мили».

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Единая система управления рассчитана на то, чтобы клиент в европейской части России получил заказанную деталь в течение 24 часов. А показанное предприятие в Твери напоминает образцовое «умное» хозяйство: идеальная чистота, экзоскелеты на рабочих, искусственный интеллект в качестве помощника кладовщика. И никакой суеты или хаоса на всех 25 000 квадратных метрах. Компоненты Renault сюда уже поступают — характерные упаковки мы видели своими глазами.

Но расширение не за горами. В 2023 году складские площади Lada за счёт строительства второй очереди тверского хаба и нового центра в Волгограде увеличатся со 130 до 160 тысяч квадратных метров. И всё это не только ради Renault. АвтоВАЗ официально признал готовность взяться за логистику деталей для автомобилей любых брендов! Более того, в планах автогиганта — превентивная подготовка инфраструктуры для послепродажного обслуживания автомобилей тех иностранных марок, что решат покинуть Россию.

Кто будет продавать и устанавливать детали для иномарок

Оригинальные запчасти для автомобилей Lada реализуют через фирменную сеть Lada Деталь. Но в 2017 году АвтоВАЗ запустил ещё один бренд — Lecar. В 2020-м в этой линейке появились компоненты для зарубежных автомобилей, в том числе для Renault. Опыт оказался удачным, и в 2022-м в Тольятти решили объединить обе истории в единую мультибрендовую франшизу Lecar Store. Сейчас таких магазинов в России 500, а к 2025 году станет 2000.

Поскольку проект оказался удачным, АвтоВАЗ задумался о его масштабировании до следующего уровня — Lecar World. Суть в том, что уже в этом году откроют шесть пилотных универсальных техцентров, сообщил директор по продажам и послепродажному обслуживанию «Лада Имидж» Артём Шляхтин. А на 2023-й запланирован полноценный запуск сети, которая через восемь лет должна вырасти до 1100 сервисных станций!

Кроме того, в первом квартале 2023 года в рамках экосистемы Lecar World заработает интернет-магазин, что позволит клиентам других брендов получать от АвтоВАЗа полный спектр услуг. Заказал деталь удалённо, забрал в удобной точке выдачи и тут же установил — то есть речь идёт об организации работ по ремонту под ключ для машин любых марок!

Поехали ли бы в автовазовский сервис чинить свой автомобиль?

Фотографии: Юрий Урюков, LADA (ВАЗ)
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