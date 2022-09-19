Мы узнали, что будет с машинами Renault в России, где возьмут запчасти для Лады и что такое мультибрендовые сервисы

Как санкции влияют на поставки импортных деталей

Многие бизнес-цепочки по факту пришлось выстраивать заново. Ведь даже для самой Лады проблема дефицита некоторых комплектующих до конца ещё не решена: из 200 с лишним поставщиков АвтоВАЗа только 75% не прекращали отгрузки, а 23% партнёров — новые, и ещё для 2% альтернатива пока не найдена.

По линии Renault смежников меньше — около 60 компаний. Зато приходится иметь дело с импортом. И на сегодня АвтоВАЗу удалось заручиться поддержкой 78% прежних поставщиков. 17% пришлось на новые российские компании. И 5% заместить ещё не удалось, пояснил директор по операционной деятельности «Лада Имидж» Артём Прокофьев.

Какие именно детали входят в эти пять процентов, тольяттинцы не раскрыли. Однако генеральный директор «Лада-Имидж» Алексей Тихомиров заверил, что со сложными агрегатами вроде двигателей и коробок передач проблем нет: на складах накоплен солидный резерв, в том числе из конвейерного задела бывшего московского завода Renault. Поэтому даже в случае серьёзного гарантийного ремонта искать запчасти обходными путями не придётся.