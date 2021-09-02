Посмотрите, как проверяют аэродинамику очень редкого и очень дорогого Bugatti

Как изменится техосмотр в 2022 году, водородный Аурус и электрокары Xiaomi
Новости

Редакция Авто.ру

Добрый вечер! Самый напряжённый день этой осени уже позади, а значит, можно устроиться поудобнее и почитать наш дайджест — про всё самое важное, что случилось в мире автомобилей за последние 24 часа.

Хотите так же, но в почтовом ящике? Легко! Просто подпишитесь на нашу рассылку!
Получайте новые интересные статьи на почту
Подписываясь, я соглашаюсь на получение новостных/рекламных сообщений на условиях Пользовательского соглашения

Что будет с техосмотром в 2022 году?

В России в очередной раз предлагают изменить процедуру технического осмотра автомобилей. Министерство транспорта намерено... упростить процедуру и заметно сократить количество проверок! Разбираемся, каким будет ТО в 2022 году и станет ли от этого лучше.

Дичь дня: сумасшедший электрический хот-хэтч Cupra

Испанская компания Seat представила прототип под названием UrbanRebel. Трёхдверка, которая выглядит как машина из компьютерной игры, получила полностью электрическую силовую установку с пиковой мощностью 435 лошадиных сил! До сотни эта штуковина разгоняется всего за 3,2 секунды, но главное — это предвестник серийной модели!

Немного важных новостей

Почитать перед сном

Один из наших читателей спросил, можно ли продлить срок обжалования штрафа, если водитель не успел сделать это в нужные сроки из-за отпуска. А мы узнали про это у юриста, и вот что он ответил. 

***

А совсем недавно мы спрашивали у вас: пользуетесь ли вы инструкциями к своим машинам, а если пользуетесь, то какие разделы интересуют больше всего. Пришло время подвести итоги опроса, и его результаты оказались неожиданными! 

Кстати!

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что современные Лады не уступают по качеству автомобилям Ford и Kia. И напомнил, что продукция АвтоВАЗа — самые продаваемые машины в стране.

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании