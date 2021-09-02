Как изменится техосмотр в 2022 году, водородный Аурус и электрокары Xiaomi

Один из наших читателей спросил, можно ли продлить срок обжалования штрафа, если водитель не успел сделать это в нужные сроки из-за отпуска. А мы узнали про это у юриста, и вот что он ответил.

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А совсем недавно мы спрашивали у вас: пользуетесь ли вы инструкциями к своим машинам, а если пользуетесь, то какие разделы интересуют больше всего. Пришло время подвести итоги опроса, и его результаты оказались неожиданными!