Как изменится техосмотр в 2022 году, водородный Аурус и электрокары Xiaomi

Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Самый напряжённый день этой осени уже позади, а значит, можно устроиться поудобнее и почитать наш дайджест — про всё самое важное, что случилось в мире автомобилей за последние 24 часа.
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Что будет с техосмотром в 2022 году?
В России в очередной раз предлагают изменить процедуру технического осмотра автомобилей. Министерство транспорта намерено... упростить процедуру и заметно сократить количество проверок! Разбираемся, каким будет ТО в 2022 году и станет ли от этого лучше.
Дичь дня: сумасшедший электрический хот-хэтч Cupra
Испанская компания Seat представила прототип под названием UrbanRebel. Трёхдверка, которая выглядит как машина из компьютерной игры, получила полностью электрическую силовую установку с пиковой мощностью 435 лошадиных сил! До сотни эта штуковина разгоняется всего за 3,2 секунды, но главное — это предвестник серийной модели!
Немного важных новостей
- Назван запас хода водородного Aurus Senat на одной заправке.
- В Великобритании продают российскую «Ниву» с мотором от BMW и «автоматом».
- Шведы выпустили городской электромопед за 250 тысяч рублей.
- Бренд Xiaomi решил всерьёз заняться разработкой электрокаров и объявил о миллиардных инвестициях.
Почитать перед сном
Один из наших читателей спросил, можно ли продлить срок обжалования штрафа, если водитель не успел сделать это в нужные сроки из-за отпуска. А мы узнали про это у юриста, и вот что он ответил.
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А совсем недавно мы спрашивали у вас: пользуетесь ли вы инструкциями к своим машинам, а если пользуетесь, то какие разделы интересуют больше всего. Пришло время подвести итоги опроса, и его результаты оказались неожиданными!
Кстати!
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что современные Лады не уступают по качеству автомобилям Ford и Kia. И напомнил, что продукция АвтоВАЗа — самые продаваемые машины в стране.