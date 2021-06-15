Что происходит с техосмотром: кому ещё нужны диагностические карты и где их получить

Что будет с пунктами техосмотра

До 1 марта 2022-го, когда вступит в силу штраф за отсутствие техосмотра (если его всё-таки не отменят благодаря инициативе МВД), операторам пунктов ТО придётся буквально выживать. Если пункт не аккредитован для проведения техосмотра грузовиков и автобусов, он, скорее всего, будет вынужден закрыться. Но даже у грузовых и «автобусных» пунктов дела идут не очень хорошо. Как рассказал Журналу Авто.ру генеральный директор оператора техосмотра «Автофорвард» Андрей Мозгин, сейчас транспортные компании открывают свои собственные пункты техосмотра для грузовиков и автобусов, поэтому конкуренция среди независимых операторов только растёт.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин согласен с тем, что в результате реформ количество пунктов техосмотра сократится. Их не хватает и сейчас, особенно в регионах, а после отвязки от ОСАГО, полагает эксперт, начнут закрываться и существующие. Это ударит и по транспортным перевозкам — в результате сокращения числа пунктов ТО автобусам, такси и грузовикам придётся ездить за тысячи километров, чтобы пройти техосмотр. А без него ни один автобус на линию не выйдет.

Как считает координатор движения «Синие ведёрки», глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов, техосмотр для тех, кто не участвует в коммерческих перевозках, необходимо сделать добровольным. «Уже 10 лет, как диагно­стические карты 85 процентов автомо­билистов покупали, не проходя ТО, и аварий­ность от этого резко не увели­чилась. Да, по статистике ГИБДД ежегодно незначительно растёт количество аварий с участием транспорта с неисправ­ностями. Но речь идёт не о ДТП по причине неисправ­ностей, а о тех авариях, где неисправность зафиксирована как сопутствующий фактор», — утверждает эксперт.

При этом Шкуматов не предлагает полностью отказаться от техосмотра. Речь идёт именно о его добровольности и возможной скидке на стоимость полиса ОСАГО для тех, кто подтвердил исправность машины. Также техосмотр может быть обязательным для тех, кто выезжает на своём транспорте за границу. «Необходимо преду­смотреть некий поощри­тельный набор, чтобы автовладельцы были сами заинтересо­ваны в прохождении ТО. Но в то же время необходимо усилить контроль на дорогах за технически неисправным транспортом», — добавляет Шкуматов.