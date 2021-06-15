Что происходит с техосмотром: кому ещё нужны диагностические карты и где их получить
Влад Зенин
Сразу две громкие новости на тему техосмотра прозвучали на прошедшей неделе. Депутаты приняли поправки в законы о безопасности дорожного движения и об ОСАГО, благодаря которым страховщики перестанут проверять наличие диагностической карты при покупке полиса. Предполагается, что этот закон вступит в силу 22 августа. Эксперты считают, что многие автомобилисты отложат прохождение ТО до 1 марта следующего года, когда вступит в силу штраф за отсутствие техосмотра.
Вторая новость прозвучала из уст начальника Госавтоинспекции МВД России Михаила Черникова. Он сообщил СМИ, что МВД уже подготовило проекты документов для правительства, которые сделают добровольным прохождение техосмотра для владельцев легковых автомобилей. Предполагается, что обязательный техосмотр останется только для автобусов, такси, грузовиков, а также для тех легковушек, которые принадлежат юрлицам. В результате почти 46 миллионов автомобилей из 60 освободят от этой обязанности. Рассказываем, какие плюсы и какие минусы есть у этого предложения и кому всё-таки придётся проходить техосмотр несмотря ни на что.
Зачем это надо страховщикам
С момента начала реформы техосмотра количество пунктов ТО не прибавляется, а сокращается. Если бы сейчас все автомобилисты отправились проходить техосмотр по новым правилам, то на пунктах ТО выстроились бы многодневные очереди. И многие автовладельцы не смогли бы получить диагностическую карту, без которой пока нельзя купить полис ОСАГО. А без полиса ОСАГО ездить запрещено.
В результате дефицит диагностических карт напрямую ударил бы по бизнесу страховщиков: полисы ОСАГО перестали бы продаваться. Поэтому скорейшая отвязка диагностических карт от ОСАГО — непосредственный интерес страховых компаний.
Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков, цель поправок — обеспечение доступности ОСАГО. Согласно закону, полис ОСАГО — публичный договор, то есть страховщики обязаны в любом случае осуществить продажу полиса. Ранее, в целях обеспечения доступности ОСАГО, был запущен сервис е‑Гарант, позволяющий перераспределить наиболее убыточные сегменты рынка между всеми игроками. И единственным внешним ограничителем доступности услуги оставалась привязка к техосмотру. Также в РСА много раз отмечали, что подобная привязка не соответствует мировой практике.
Зачем это надо МВД
С точки зрения ГИБДД, проблема с техосмотром до сих пор заключалась в том, что граждане платили за услугу, но по факту её не получали. Многие «покупали» диагностические карты только для того, чтобы иметь возможность заключить договор ОСАГО. Когда же началась реформа техосмотра (1 марта нынешнего года), стало очевидным, что существующих пунктов техосмотра на всех не хватит: за последний год их количество сократилось вдвое. Чтобы не допустить дефицита на рынке техосмотра, было принято решение продлить срок действия диагностических карт до осени 2021 года.
Однако, как показали следующие несколько месяцев, новые пункты техосмотра не появляются. Местные власти, в чью обязанность входит обеспечить доступность этой услуги для населения, с задачей не справились. Поэтому логичным решением стало усиление контроля за проведением осмотра того транспорта, для которого он действительно необходим: автобусов, такси и грузовиков. А за техническим состоянием личных легковушек вроде бы неплохо следят и их владельцы. Михаил Черников отметил, что ответственные автолюбители заинтересованы в исправности своего автомобиля, а потому должны проходить техосмотр добровольно.
Будут ли санкции за непройденный техосмотр
Отвязка диагностических карт от ОСАГО — уже свершившийся факт. Совет Федерации и президент наверняка подпишут этот закон. То есть с 22 августа наличие диагностической карты у владельцев легковушек, за исключением такси, никто проверять не будет до 1 марта следующего года — потому что такая проверка не предусмотрена никаким другим законом. И даже сотрудники ГИБДД при проверке документов не могут потребовать от водителя показать действующую диагностическую карту.
Единственное исключение: если владелец легковушки, не прошедшей техосмотр, совершит ДТП по причине неисправности автомобиля, то страховщик, заплатив пострадавшим, почти наверняка выставит регресс в полном объёме своему клиенту. Но для этого необходимо будет доказать, что именно неисправность послужила причиной ДТП, а не была сопутствующим фактором. Например, ДТП произошло из‑за непредоставления преимущества, а у виновника была установлена нештатная оптика. Но эта неисправность не стала причиной ДТП, а значит, автовладельцу регресс не грозит.
И лишь владельцам автобусов, такси и грузовиков проходить техосмотр всё равно придётся. Для них штрафы за отсутствие техосмотра действуют давно.
Что будет с пунктами техосмотра
До 1 марта 2022-го, когда вступит в силу штраф за отсутствие техосмотра (если его всё-таки не отменят благодаря инициативе МВД), операторам пунктов ТО придётся буквально выживать. Если пункт не аккредитован для проведения техосмотра грузовиков и автобусов, он, скорее всего, будет вынужден закрыться. Но даже у грузовых и «автобусных» пунктов дела идут не очень хорошо. Как рассказал Журналу Авто.ру генеральный директор оператора техосмотра «Автофорвард» Андрей Мозгин, сейчас транспортные компании открывают свои собственные пункты техосмотра для грузовиков и автобусов, поэтому конкуренция среди независимых операторов только растёт.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин согласен с тем, что в результате реформ количество пунктов техосмотра сократится. Их не хватает и сейчас, особенно в регионах, а после отвязки от ОСАГО, полагает эксперт, начнут закрываться и существующие. Это ударит и по транспортным перевозкам — в результате сокращения числа пунктов ТО автобусам, такси и грузовикам придётся ездить за тысячи километров, чтобы пройти техосмотр. А без него ни один автобус на линию не выйдет.
Как считает координатор движения «Синие ведёрки», глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов, техосмотр для тех, кто не участвует в коммерческих перевозках, необходимо сделать добровольным. «Уже 10 лет, как диагностические карты 85 процентов автомобилистов покупали, не проходя ТО, и аварийность от этого резко не увеличилась. Да, по статистике ГИБДД ежегодно незначительно растёт количество аварий с участием транспорта с неисправностями. Но речь идёт не о ДТП по причине неисправностей, а о тех авариях, где неисправность зафиксирована как сопутствующий фактор», — утверждает эксперт.
При этом Шкуматов не предлагает полностью отказаться от техосмотра. Речь идёт именно о его добровольности и возможной скидке на стоимость полиса ОСАГО для тех, кто подтвердил исправность машины. Также техосмотр может быть обязательным для тех, кто выезжает на своём транспорте за границу. «Необходимо предусмотреть некий поощрительный набор, чтобы автовладельцы были сами заинтересованы в прохождении ТО. Но в то же время необходимо усилить контроль на дорогах за технически неисправным транспортом», — добавляет Шкуматов.