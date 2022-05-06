Водитель кемпера решил, что небольшая скорость спасёт его от «моста глупости»

Что будет с российским авторынком, очень странный Мерседес и три дерзких «китайца» друг против друга. Главное за день

Новости

Редакция Авто.ру

Добрый вечер! Mercedes-Benz представил необычный спорткар, разработанный совместно с музыкантом will.i.am. Прототип построен на базе лифтбека AMG GT, однако отличается от него переделанным кузовом с очень длинным капотом и передком в стиле Гелендвагена, а также «суицидальными» дверьми. Пока вы пытаетесь понять, попал бы такой Мерседес в ваш гараж мечты, мы переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.

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Что купить за 6 000 000 рублей

Ещё недавно, имея на руках шесть миллионов рублей, можно было купить большой и престижный автомобиль, да ещё и новый. А сегодня с этой суммой придётся идти на вторичку. Конечно, если размер по-прежнему имеет значение, хочется более-менее мощный мотор и полный привод. Мы подобрали семь кроссоверов, подходящих под эти критерии. Все они отнюдь не премиальных марок, зато в возрасте до 3 лет включительно.

Exeed LX против Haval Jolion и Geely Coolray

Когда-то детская считалочка про трёх китайцев была набором малопонятных слов, веселивших ребятню. Но сегодня даже автомобильный рынок всё больше приобретает выраженный китайский акцент. Нормальной и понятной стала фраза о том, что «сейчас всё сделано в Китае», и теперь это утверждение можно смело переносить на автомобили. Что мы и сделали, собрав в сравнительном тест-драйве три дерзких кроссовера из КНР, которые в нынешних экономических условиях, кажется, обречены на успех.

Немного важных новостей

Почитать перед сном

Не успев оправиться после пандемии, российский авторынок погрузился в новый кризис. В конце февраля 2022 года покупатели и продавцы столкнулись с резким повышением цен и стремительным сокращением количества предложений. Эксперты Авто.ру рассказали, что будет происходить с российским авторынком в ближайшее время, и сделали прогноз продаж новых и подержанных автомобилей на 2022 год.

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В суперответственной работе пожарных ключевое значение имеет не только профессионализм людей — важна ещё и техника, которая помогает спасателям делать их нелёгкое дело. И в первую очередь — те самые красные машины, что мчатся под вой сирен на места происшествий. Рассказываем сегодня о некоторых особо впечатляющих пожарных машинах, которые выпускаются в России и соседних странах.

Кстати!

Продолжаем разбираться, что содержат в себе VIN-коды различных производителей и как они расшифровываются. На очереди — Land Rover.

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