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Что будет с Lada Xray: ни новых моторов, ни рестайлинга

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ не планирует оснащать хэтчбек Lada Xray модернизированным восьмиклапанным мотором на 90 лошадиных сил и не собирается разрабатывать рестайлинговую версию хэтчбека. Об этом директор проекта Lada Xray Олег Груненков заявил изданию «За рулём». А к середине десятилетия модель вообще могут снять с производства.

  • Доработанный двигатель объёмом 1,6 литра, который сейчас считается самым бюджетным тольяттинским агрегатом, мог бы снизить базовую стоимость модели. На данный момент Lada Xray оснащается только 106-сильным шестнадцатиклапанным мотором, а на версию Cross устанавливается ещё и 1,8-литровый двигатель на 122 л.с.
  • Однако, по словам Олега Груненкова, установка на модель нового для неё агрегата потребовала бы длительных работ по калибровке, которые, как правило, занимают минимум три сезона (то есть, примерно полтора года). Временные и финансовые затраты, по мнению руководителя проекта, просто не окупятся, учитывая объёмы продаж Xray.
  • При этом на АвтоВАЗе считают, что своей цели модель достигла: по итогам мая 2021 года Xray занял 15 место в списке лидеров продаж российского рынка, а лучшим результатом было попадание в Топ-10. По этой причине рестайлинга у Xray не будет. АвтоВАЗ рассчитывает сосредоточиться на создании спецверсий модели, так как уже выпущенные на рынок особые исполнения Xray оказались достаточно успешны.

К 2025 году Lada Xray может исчезнуть из модельного ряда АвтоВАЗа. Предприятие обещает выпустить четыре новых модели, которые будут построены на упрощённой версии платформы CMF-B — на неё полностью переведут линейки брендов Dacia и Lada. В числе перспективных проектов называют новые поколения Гранты и Весты, совершенно новую Lada Niva, а также некий кроссовер для сегмента С. Lada Xray в производственных планах завода, связанных с новой платформой, не упоминается.

А вам будет не хватать Lada Xray, если модель снимут с производства?

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