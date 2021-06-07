Что будет с Lada Xray: ни новых моторов, ни рестайлинга

Доработанный двигатель объёмом 1,6 литра, который сейчас считается самым бюджетным тольяттинским агрегатом, мог бы снизить базовую стоимость модели. На данный момент Lada Xray оснащается только 106-сильным шестнадцатиклапанным мотором, а на версию Cross устанавливается ещё и 1,8-литровый двигатель на 122 л.с.

Однако, по словам Олега Груненкова, установка на модель нового для неё агрегата потребовала бы длительных работ по калибровке, которые, как правило, занимают минимум три сезона (то есть, примерно полтора года). Временные и финансовые затраты, по мнению руководителя проекта, просто не окупятся, учитывая объёмы продаж Xray.

При этом на АвтоВАЗе считают, что своей цели модель достигла: по итогам мая 2021 года Xray занял 15 место в списке лидеров продаж российского рынка, а лучшим результатом было попадание в Топ-10. По этой причине рестайлинга у Xray не будет. АвтоВАЗ рассчитывает сосредоточиться на создании спецверсий модели, так как уже выпущенные на рынок особые исполнения Xray оказались достаточно успешны.

К 2025 году Lada Xray может исчезнуть из модельного ряда АвтоВАЗа. Предприятие обещает выпустить четыре новых модели, которые будут построены на упрощённой версии платформы CMF-B — на неё полностью переведут линейки брендов Dacia и Lada. В числе перспективных проектов называют новые поколения Гранты и Весты, совершенно новую Lada Niva, а также некий кроссовер для сегмента С. Lada Xray в производственных планах завода, связанных с новой платформой, не упоминается.