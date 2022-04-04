Современный гиперкар Bugatti воспроизвёл победную гонку 100-летней давности

Что будет с гарантиями на машины, рекорд по штрафам с камер и китайский конкурент BMW X5. Главное за день

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Редакция Авто.ру

Добрый вечер! В России в 2021 году был установлен рекорд по сумме штрафов с камер. Всего было вынесено более 160 миллионов постановлений за нарушения ПДД на общую сумму более 100 миллиардов рублей! Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила и не пропускайте наш дайджест.

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Что будет с гарантией на машины и техобслуживанием

Сервисные станции уже несколько недель пугают автомобилистов дефицитом запчастей. По этой причине владельцы иномарок записываются на обслуживание раньше положенного срока — в страхе потерять гарантию из-за отсутствия материалов и несвоевременного прохождения ТО. Мы выяснили, как на самом деле обстоят сегодня дела с обслуживанием в дилерских автосервисах.

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Поддерживать правильное давление в шинах важно по целому ряду причин. Но некоторые водители проверяют давление в покрышках всего дважды в год, во время сезонной замены колёс. Рассказываем в подробностях, каким оно должно быть, от чего зависит и почему за ним действительно нужно следить.

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Есть концепт-кары, которые предвосхищают дебют новых моделей. На других отрабатывают свежие дизайнерские и инженерные решения. Бывают и просто шоу-кары, созданные для завлечения публики. Но сегодняшний герой рубрики «Старые, но не бесполезные» Nissan Jikoo — удивительный и внешне, и по конструкции — появился только потому, что у компании случился юбилей.

Кстати!

Если вдруг вы ещё не видели, как человек помог роботу на российской дороге, то обязательно посмотрите это видео!

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