Что будет с гарантиями на машины, рекорд по штрафам с камер и китайский конкурент BMW X5. Главное за день
Редакция Авто.ру
Добрый вечер! В России в 2021 году был установлен рекорд по сумме штрафов с камер. Всего было вынесено более 160 миллионов постановлений за нарушения ПДД на общую сумму более 100 миллиардов рублей! Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила и не пропускайте наш дайджест.
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Что будет с гарантией на машины и техобслуживанием
Сервисные станции уже несколько недель пугают автомобилистов дефицитом запчастей. По этой причине владельцы иномарок записываются на обслуживание раньше положенного срока — в страхе потерять гарантию из-за отсутствия материалов и несвоевременного прохождения ТО. Мы выяснили, как на самом деле обстоят сегодня дела с обслуживанием в дилерских автосервисах.
От жилого Пинцгауэра до Лады-ландо: объявления недели
В нашей традиционной подборке самых интересных объявлений на Авто.ру — британский кроссовер-суперкар, американская и немецкая классика, крайне необычная тольяттинская «восьмёрка» и другие машины, которые определённо стоят вашего внимания.
Немного важных новостей
- Конкурента BMW X5 от китайского Nio сфотографировали без камуфляжа.
- Российские заводы Volkswagen могут возобновить работу летом.
- Опубликован первый снимок Lada Vesta Sport в кузове «универсал».
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Почитать (и посмотреть) перед сном
Поддерживать правильное давление в шинах важно по целому ряду причин. Но некоторые водители проверяют давление в покрышках всего дважды в год, во время сезонной замены колёс. Рассказываем в подробностях, каким оно должно быть, от чего зависит и почему за ним действительно нужно следить.
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Есть концепт-кары, которые предвосхищают дебют новых моделей. На других отрабатывают свежие дизайнерские и инженерные решения. Бывают и просто шоу-кары, созданные для завлечения публики. Но сегодняшний герой рубрики «Старые, но не бесполезные» Nissan Jikoo — удивительный и внешне, и по конструкции — появился только потому, что у компании случился юбилей.
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Если вдруг вы ещё не видели, как человек помог роботу на российской дороге, то обязательно посмотрите это видео!