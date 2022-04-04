Что будет с гарантиями на машины, рекорд по штрафам с камер и китайский конкурент BMW X5. Главное за день

Поддерживать правильное давление в шинах важно по целому ряду причин. Но некоторые водители проверяют давление в покрышках всего дважды в год, во время сезонной замены колёс. Рассказываем в подробностях, каким оно должно быть, от чего зависит и почему за ним действительно нужно следить.

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Есть концепт-кары, которые предвосхищают дебют новых моделей. На других отрабатывают свежие дизайнерские и инженерные решения. Бывают и просто шоу-кары, созданные для завлечения публики. Но сегодняшний герой рубрики «Старые, но не бесполезные» Nissan Jikoo — удивительный и внешне, и по конструкции — появился только потому, что у компании случился юбилей.