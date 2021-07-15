Аналитики Porsche оценили перспективы рынка летающих такси к 2035 году

Что будет, если скрестить Tesla и Ferrari: хардкорный ответ из Австралии

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Battle Approved Motors (BAM) опубликовала первые изображения своего будущего электрокара — как пишет Robb Report, он предназначен для скоростного перемещения по бездорожью. При этом BAM R101 позиционируется не как автомобиль, а как UTV, то есть квадроцикл, в котором водитель и пассажир сидят рядом друг с другом.

1/4
  • Инициатором разработки необычного квадроцикла стал Крис Джеймс — глава компании BAM и бывший BMX-гонщик. На создание проекта ушли пять лет, но пока R101 всё ещё находится в процессе разработки, хоть и на завершающей стадии.
  • BAM R101 получит подвеску с большими ходами и возможность изменения дорожного просвета, а также высокотехнологичный интерьер — судя по изображению, его оснастят как минимум четырьмя мониторами. Предположительно, внедорожник окажется двухместным. О силовой установке в Battle Approved Motors пока не говорят, но обещают, что она окажется мощнее, чем у бензиновых конкурентов.
  • Утверждается также, что BAM предложит «коробочное» решение для активной езды по бездорожью: к примеру, R101 уже во время сборки будет оснащаться внутренним каркасом безопасности. В целом будущий «суперкар» его создатели характеризуют как «нечто среднее между Ferrari и Tesla для грязи».
  • Первые электрические UTV фирма может вывести на рынок уже в 2022 году. Средства на реализацию проекта BAM собирает при помощи краудфандинга. Уже собрано более 830 тысяч долларов.

Схожий проект сейчас реализует в США компания Volcon. Техасский стартап собирается начать производство не только электроквадроциклов, но и мотоцикла на батарейках под названием Grunt.

Купили бы себе такой?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение