Что будет, если скрестить Tesla и Ferrari: хардкорный ответ из Австралии

Компания Battle Approved Motors (BAM) опубликовала первые изображения своего будущего электрокара — как пишет Robb Report, он предназначен для скоростного перемещения по бездорожью. При этом BAM R101 позиционируется не как автомобиль, а как UTV, то есть квадроцикл, в котором водитель и пассажир сидят рядом друг с другом.