Что будет, если скрестить Tesla и Ferrari: хардкорный ответ из Австралии

Материал по теме
7 безумных внедорожников, создателей которых покинул здравый смысл
Аналитики Porsche оценили перспективы рынка летающих такси к 2035 году
Дмитрий Елизаров
Компания Battle Approved Motors (BAM) опубликовала первые изображения своего будущего электрокара — как пишет Robb Report, он предназначен для скоростного перемещения по бездорожью. При этом BAM R101 позиционируется не как автомобиль, а как UTV, то есть квадроцикл, в котором водитель и пассажир сидят рядом друг с другом.
Схожий проект сейчас реализует в США компания Volcon. Техасский стартап собирается начать производство не только электроквадроциклов, но и мотоцикла на батарейках под названием Grunt.