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Неприлично мощные и очень быстрые машины для бездорожья

Что будет, если Porsche от RWB отправить во вселенную Киберпанка. Фото(рендер)пост

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Алексей Олефиренко

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Кажется, любой настоящий петролхэд безошибочно узнает стиль Акиры Накая и RAUH-Welt Begriff. Ведь Porsche 911 от RWB давно стали машинами вне времени и зачастую стоят дороже некоторых заводских исполнений. Но таких спорткаров почему-то до сих пор нет во вселенной Киберпанка! Это недоразумение решил исправить дизайнер Джеймс Киу.

Он нарисовал купе с современной светодиодной оптикой, а также всеми атрибутами, которые должны быть у машин игровой вселенной. И оказалось, что они прекрасно сочетаются с обвесом RWB! Для создания рендера дизайнер использовал последнюю версию графического движка Unreal Engine, на котором создаются десятки современных игр. Вот бы увидеть такую машину в реальности, согласны?

Изображения: James Qiu

Нужен ли такой Porsche в реальном мире?

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