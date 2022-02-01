Что будет, если Porsche от RWB отправить во вселенную Киберпанка. Фото(рендер)пост

Кажется, любой настоящий петролхэд безошибочно узнает стиль Акиры Накая и RAUH-Welt Begriff. Ведь Porsche 911 от RWB давно стали машинами вне времени и зачастую стоят дороже некоторых заводских исполнений. Но таких спорткаров почему-то до сих пор нет во вселенной Киберпанка! Это недоразумение решил исправить дизайнер Джеймс Киу.
Он нарисовал купе с современной светодиодной оптикой, а также всеми атрибутами, которые должны быть у машин игровой вселенной. И оказалось, что они прекрасно сочетаются с обвесом RWB! Для создания рендера дизайнер использовал последнюю версию графического движка Unreal Engine, на котором создаются десятки современных игр. Вот бы увидеть такую машину в реальности, согласны?