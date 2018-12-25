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Марку Chrysler взбодрят с помощью двух кроссоверов

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Альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA), потративший за последние несколько лет миллиарды долларов на развитие модельных линеек Alfa Romeo, Jeep и RAM, кажется, наконец-то вспомнил и про Chrysler. Издание Allpar пишет о двух новых моделях, которые скоро появятся под этой маркой.

Jeep Grand Commander
Jeep Grand Commander
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Jeep Grand Commander

Что это будут за модели?

  • Первой новинкой станет перелицованный семейный кроссовер Jeep Grand Commander, который представили в 2018 году. Он построен на переднеприводной платформе Compact US Wide с поперечным расположением двигателя. Пока Grand Commander продаётся только на китайском рынке, но уже скоро модель адаптируют для США, а её выпуск наладят на заводе в Бельведере, штат Иллинойс, где собирают соплатформенный Cherokee.

  • Информации о второй модели пока меньше. Предполагается, что это будет вседорожный универсал на базе нынешнего седана Dodge Charger, который, в свою очередь, построен на одной платформе с седаном Chrysler 300.

Концепт-кар Chrysler Portal
Chrysler 300
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Концепт-кар Chrysler Portal

К этим двум, пока не подтверждённым к запуску моделям, уже в 2020 году должен добавиться серийный электрический минивэн, созданный по мотивам концепт-кара Portal 2017 года.

Сейчас Chrysler выпускает всего модели – седан 300, который снимут с производства в 2020 году, и минивэн Pacifica.

А вы знали, что в России продаётся минивэн Chrysler Pacifica?

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