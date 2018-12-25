Марку Chrysler взбодрят с помощью двух кроссоверов

К этим двум, пока не подтверждённым к запуску моделям, уже в 2020 году должен добавиться серийный электрический минивэн, созданный по мотивам концепт-кара Portal 2017 года.

Сейчас Chrysler выпускает всего модели – седан 300, который снимут с производства в 2020 году, и минивэн Pacifica.