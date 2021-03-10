МЧС разрешит зарядки для электрокаров на подземных парковках

Уникальный Chrysler с газотурбинным двигателем пустят с молотка

Новости

Дмитрий Елизаров

На аукционе Hemmings выставлен на продажу один из всего двух находящихся в частной собствен­ности Chrysler Turbine Car — результат экспери­ментов компании с газо­турбинными двигателями. Цена прототипа не уточняется, но, как полагает издание The Drive, может исчисляться миллионами долларов.

1/8

  • Экземпляр, выставленный на продажу, — один из девяти, сохранив­шихся до наших дней после того, как компания свернула проект во второй половине шести­десятых. Большинство прототипов было уничтожено, семь машин хранятся в музеях, восьмая принад­лежит известному коллекци­онеру и телезвезде Джею Лено, а девятый Chrysler Turbine Car появился в продаже впервые за 30 лет — всё это время он пребывал в собрании Kleptz Collection.

  • Машина с номером шасси 991231 ранее была собственностью компании Chrysler и использовалась для VIP-тест-драйвов. По завер­шении газо­турбинного проекта фирма планиро­вала передать её Музею есте­ственной истории в Лос-Анджелесе, но по просьбе одного из коллекци­онеров всё же продала Turbine Car в частные руки.

  • Сейчас он, сменив несколько владельцев, принад­лежит Фрэнку Клепцу, который, как отмечают продавцы, сделал немало для восстанов­ления автомобиля — в том числе и оригиналь­ного силового агрегата, для чего часть деталей пришлось, по сути, спроекти­ровать с нуля. В целом автомобиль находится в отличном состоянии, но покупателю вместе с технической документацией пере­дадут ещё и обширный набор запчастей.

  • В Chrysler экспериментировали с газотурбин­ными двигателями ещё с 30-х годов. Инженеров компании привлекали их кон­структивная простота, компактность и способ­ность работать на любом жидком топливе. Использо­ванные для дорожных испытаний моторы развивали примерный эквивалент 130 л.с. и агрегатиро­вались с автоматиче­скими коробками передач, лишёнными гидро­транс­форматоров. По итогам испытаний было принято решение отказаться от проекта в пользу традици­онных бензиновых ДВС нового поколения. Основная часть собранных авто­мобилей в 1967 году отправилась под пресс.

  • Ещё один уникальный прототип сейчас продают в Европе. Это один из восьми когда-либо построенных и един­ственный оставшийся на ходу из всей партии болид Audi R18 TDI Ultra, разработанный компанией для гонок на выносли­вость в 2010 году.

Газотурбинный мотор — это ж надо, а?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение