Уникальный Chrysler с газотурбинным двигателем пустят с молотка

Экземпляр, выставленный на продажу, — один из девяти, сохранив­шихся до наших дней после того, как компания свернула проект во второй половине шести­десятых. Большинство прототипов было уничтожено, семь машин хранятся в музеях, восьмая принад­лежит известному коллекци­онеру и телезвезде Джею Лено, а девятый Chrysler Turbine Car появился в продаже впервые за 30 лет — всё это время он пребывал в собрании Kleptz Collection.

Машина с номером шасси 991231 ранее была собственностью компании Chrysler и использовалась для VIP-тест-драйвов. По завер­шении газо­турбинного проекта фирма планиро­вала передать её Музею есте­ственной истории в Лос-Анджелесе, но по просьбе одного из коллекци­онеров всё же продала Turbine Car в частные руки.

Сейчас он, сменив несколько владельцев, принад­лежит Фрэнку Клепцу, который, как отмечают продавцы, сделал немало для восстанов­ления автомобиля — в том числе и оригиналь­ного силового агрегата, для чего часть деталей пришлось, по сути, спроекти­ровать с нуля. В целом автомобиль находится в отличном состоянии, но покупателю вместе с технической документацией пере­дадут ещё и обширный набор запчастей.

В Chrysler экспериментировали с газотурбин­ными двигателями ещё с 30-х годов. Инженеров компании привлекали их кон­структивная простота, компактность и способ­ность работать на любом жидком топливе. Использо­ванные для дорожных испытаний моторы развивали примерный эквивалент 130 л.с. и агрегатиро­вались с автоматиче­скими коробками передач, лишёнными гидро­транс­форматоров. По итогам испытаний было принято решение отказаться от проекта в пользу традици­онных бензиновых ДВС нового поколения. Основная часть собранных авто­мобилей в 1967 году отправилась под пресс.