Уникальный Chrysler с газотурбинным двигателем пустят с молотка
Дмитрий Елизаров
Экземпляр, выставленный на продажу, — один из девяти, сохранившихся до наших дней после того, как компания свернула проект во второй половине шестидесятых. Большинство прототипов было уничтожено, семь машин хранятся в музеях, восьмая принадлежит известному коллекционеру и телезвезде Джею Лено, а девятый Chrysler Turbine Car появился в продаже впервые за 30 лет — всё это время он пребывал в собрании Kleptz Collection.
Машина с номером шасси 991231 ранее была собственностью компании Chrysler и использовалась для VIP-тест-драйвов. По завершении газотурбинного проекта фирма планировала передать её Музею естественной истории в Лос-Анджелесе, но по просьбе одного из коллекционеров всё же продала Turbine Car в частные руки.
Сейчас он, сменив несколько владельцев, принадлежит Фрэнку Клепцу, который, как отмечают продавцы, сделал немало для восстановления автомобиля — в том числе и оригинального силового агрегата, для чего часть деталей пришлось, по сути, спроектировать с нуля. В целом автомобиль находится в отличном состоянии, но покупателю вместе с технической документацией передадут ещё и обширный набор запчастей.
В Chrysler экспериментировали с газотурбинными двигателями ещё с
30-хгодов. Инженеров компании привлекали их конструктивная простота, компактность и способность работать на любом жидком топливе. Использованные для дорожных испытаний моторы развивали примерный эквивалент 130 л.с. и агрегатировались с автоматическими коробками передач, лишёнными гидротрансформаторов. По итогам испытаний было принято решение отказаться от проекта в пользу традиционных бензиновых ДВС нового поколения. Основная часть собранных автомобилей в 1967 году отправилась под пресс.
Ещё один уникальный прототип сейчас продают в Европе. Это один из восьми когда-либо построенных и единственный оставшийся на ходу из всей партии болид Audi R18 TDI Ultra, разработанный компанией для гонок на выносливость в 2010 году.