Минивэн Chrysler Pacifica получил полный привод

Полноприводная трансмиссия оснащена много­дисковой муфтой, которая под­ключает задние колёса при пробуксовке, резком нажатии на педаль газа, а также при включении дворников. Chrysler Pacifica с полным приводом отличается увеличенным со 131 до 151 милли­метра дорожным просветом и стабили­затором поперечной устойчивости сзади.

Минивэн получил крупную сетчатую решётку радиатора, уменьшенные фары, новые бамперы и фонари, соединённые диодной полосой. Также у модели появилась топ-версия Pinnacle — название люксовой комплектации вынесено на передние двери, а в её оснащении есть отделка сидений стёганой кожей Nappa, фирменные поду­шечки на креслах и бокс-подлокотник для задних пассажиров.

Экран мультимедийной системы Chrysler Pacifica увеличился с 8,3 до 10,1 дюйма, комплекс получил голосового помощника Amazon Alexa, а количество USB-портов в минивэне достигло 12 штук. Ещё добавлена внутренняя камера FamCam для присмотра за пассажирами на втором и третьем рядах. Картинка выводится на дисплей мультимедийки.