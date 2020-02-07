Минивэн Chrysler Pacifica получил полный привод
Николай Андреев
В Чикаго состоялась премьера обновлённого минивэна Chrysler Pacifica. Модель не только изменилась внешне, но и получила опциональный полный привод.
Полноприводная трансмиссия оснащена многодисковой муфтой, которая подключает задние колёса при пробуксовке, резком нажатии на педаль газа, а также при включении дворников. Chrysler Pacifica с полным приводом отличается увеличенным со 131 до 151 миллиметра дорожным просветом и стабилизатором поперечной устойчивости сзади.
Минивэн получил крупную сетчатую решётку радиатора, уменьшенные фары, новые бамперы и фонари, соединённые диодной полосой. Также у модели появилась топ-версия Pinnacle — название люксовой комплектации вынесено на передние двери, а в её оснащении есть отделка сидений стёганой кожей Nappa, фирменные подушечки на креслах и бокс-подлокотник для задних пассажиров.
Экран мультимедийной системы Chrysler Pacifica увеличился с 8,3 до 10,1 дюйма, комплекс получил голосового помощника Amazon Alexa, а количество USB-портов в минивэне достигло 12 штук. Ещё добавлена внутренняя камера FamCam для присмотра за пассажирами на втором и третьем рядах. Картинка выводится на дисплей мультимедийки.
Минивэн по-прежнему предлагается на выбор с бензиновым атмосферником 3.6 V6 мощностью 291 л.с. (345 Н·м) и 264-сильной гибридной установкой с тем же, но дефорсированным двигателем и двумя электромоторами. Полный привод доступен только для самой мощной версии.
В США приём заказов на обновлённый Chrysler Pacifica начнётся в третьем квартале, а товарные машины появятся в конце