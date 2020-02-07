Огромный кроссовер Volkswagen стал ещё больше

Минивэн Chrysler Pacifica получил полный привод

Новости

Николай Андреев

В Чикаго состоялась премьера обновлённого минивэна Chrysler Pacifica. Модель не только изменилась внешне, но и получила опци­ональный полный привод.

1/9

  • Полноприводная трансмиссия оснащена много­дисковой муфтой, которая под­ключает задние колёса при пробуксовке, резком нажатии на педаль газа, а также при включении дворников. Chrysler Pacifica с полным приводом отличается увеличенным со 131 до 151 милли­метра дорожным просветом и стабили­затором поперечной устойчивости сзади.

  • Минивэн получил крупную сетчатую решётку радиатора, уменьшенные фары, новые бамперы и фонари, соединённые диодной полосой. Также у модели появилась топ-версия Pinnacle — название люксовой комплектации вынесено на передние двери, а в её оснащении есть отделка сидений стёганой кожей Nappa, фирменные поду­шечки на креслах и бокс-подлокотник для задних пассажиров.

  • Экран мультимедийной системы Chrysler Pacifica увеличился с 8,3 до 10,1 дюйма, комплекс получил голосового помощника Amazon Alexa, а количество USB-портов в минивэне достигло 12 штук. Ещё добавлена внутренняя камера FamCam для присмотра за пассажирами на втором и третьем рядах. Картинка выводится на дисплей мультимедийки.

  • Минивэн по-прежнему предлагается на выбор с бензиновым атмосферником 3.6 V6 мощностью 291 л.с. (345 Н·м) и 264-сильной гибридной установкой с тем же, но дефорси­рованным двигателем и двумя электро­моторами. Полный привод доступен только для самой мощной версии.

В США приём заказов на обновлённый Chrysler Pacifica начнётся в третьем квартале, а товарные машины появятся в конце 2020-го. Минивэн является единственной моделью марки, доступной в России. Модель стоит 4 189 000 рублей.

Увидим ли мы в России обновлённый Chrysler Pacifica?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение