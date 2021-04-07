Крайслер, который нельзя потрогать, но невозможно забыть: фотопост

На днях мы рассказывали о проекте превращения Миаты в киберпанк-концепт по-настоящему, а не в графическом редакторе. Когда мы увидели этот рестомод на базе Chrysler Newport 1961 года, то подумали, что имеем дело с ещё одним безумцем. Однако оказалось, что с прямыми руками и богатой фантазией на компьютере можно сделать такие картинки, что только профессионал отличит их от настоящих фотографий.