Крайслер, который нельзя потрогать, но невозможно забыть: фотопост
Василий Кириллов
На днях мы рассказывали о проекте превращения Миаты в киберпанк-концепт по-настоящему, а не в графическом редакторе. Когда мы увидели этот рестомод на базе Chrysler Newport 1961 года, то подумали, что имеем дело с ещё одним безумцем. Однако оказалось, что с прямыми руками и богатой фантазией на компьютере можно сделать такие картинки, что только профессионал отличит их от настоящих фотографий.
Поэтому об этой машине хочется говорить не как о рендере, а как о полноценном автомобиле! Оригинальный Newport, спроектированный в эпоху космического дизайна, крут даже в стоке, но дизайнер и художник Абимелек Ареллано создал из элегантного купе монстра для гонок NASCAR.
Самая главная фишка — разумеется, мотор. По задумке автора, это должен быть огромный современный V8 HEMI 392, сдвинутый внутрь базы. Остальные гоночные атрибуты, естественно, на месте: выкрашенный в красивый бронзовый цвет каркас безопасности и злые гоночные ретрошины Goodyear Eagle. Теперь будем ждать безумца, который будет готов воплотить всё это великолепие в металле.