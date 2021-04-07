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Крайслер, который нельзя потрогать, но невозможно забыть: фотопост

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Василий Кириллов

На днях мы рассказывали о проекте превращения Миаты в киберпанк-концепт по-настоящему, а не в графическом редакторе. Когда мы увидели этот рестомод на базе Chrysler Newport 1961 года, то подумали, что имеем дело с ещё одним безумцем. Однако оказалось, что с прямыми руками и богатой фантазией на компьютере можно сделать такие картинки, что только профессионал отличит их от настоящих фотографий.

Поэтому об этой машине хочется говорить не как о рендере, а как о полноценном автомобиле! Оригиналь­ный Newport, спроектиро­ванный в эпоху космического дизайна, крут даже в стоке, но дизайнер и художник Абимелек Ареллано создал из элегантного купе монстра для гонок NASCAR.

Самая главная фишка — разумеется, мотор. По задумке автора, это должен быть огромный современный V8 HEMI 392, сдвинутый внутрь базы. Остальные гоночные атрибуты, есте­ственно, на месте: выкрашенный в красивый бронзовый цвет каркас безопас­ности и злые гоночные ретрошины Goodyear Eagle. Теперь будем ждать безумца, который будет готов воплотить всё это великолепие в металле.

Фотографии: autoevolution.com

Сразу поняли, что это рендер, а не настоящая машина?

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