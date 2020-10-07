Водитель пикапа показал, как не нужно вытаскивать застрявший Maserati

Автомобиль-мужик: Chrysler Newport Custom

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Александр Мирошкин

Управлять громадным Chrysler Newport Custom — всё равно что попробовать порулить НЛО, и каждый выезд на нём — приключение, сравнить которое можно только с юношеской мечтой о дальних странствиях. Это настоящий автомобиль-мужик — лучший друг, который никогда не подведёт. В общем, это не железо, а потрясающая история о том, почему не стоит откладывать детскую мечту на потом. Тем более, если хотел такую машину ещё мальчишкой, собирая вкладыши от американских жвачек Turbo.

Ваш автомобиль — ваш лучший друг? 

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