Бренд Chrysler уходит из России

На сайте марки Chrysler в России минивэн Pacifica пока ещё присут­ствует: модель продаётся в единственной комп­лектации Limited Platinum с 279-сильным V6 объёмом 3,6 литра и девяти­диапазонным «автоматом». Цена — 4 490 000 рублей. Примеча­тельно, что на модель сейчас распро­страняется ряд маркетинговых акций, обещающих суммарную выгоду до 350 тысяч рублей, но их действие ограни­чено датой 31 января 2021 года.

Если Chrysler всё же свернёт деятель­ность на терри­тории России, пред­ставлять интересы концерна FCA в нашей стране будут марки Jeep, Maserati и Fiat, причём последняя в данный момент пред­почитает действовать в основном в сегменте коммер­ческого транспорта. Сам же концерн сейчас переживает этап трансформации как часть образо­ванного недавно альянса Stellantis — его составили объединив­шиеся концерны FCA и PSA. Всего в альянс входят 14 брендов.