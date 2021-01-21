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Бренд Chrysler уходит из России

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Дмитрий Елизаров

Бренд Chrysler прекратил поставки в Россию своей един­ственной на нашем рынке модели — минивэна Pacifica. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники в дилерском сообществе. В пред­стави­тель­стве концерна FCA эти данные уже опровергли, но издание утверждает, что дело просто в желании распродать складские запасы.

  • Опрошенные изданием дилеры уверяют, что поставки прекратились ещё в прошлом году и заказать новый экзем­пляр минивэна сейчас нельзя. Связы­вается это с крайне невысокими продажами. По данным АЕБ, в прошлом году эта модель нашла всего 36 покупа­телей, что на 20% меньше, чем в 2019-м.

  • Косвенно прекращение поставок подтверж­дается отсут­ствием у Chrysler Pacifica Одобрения транс­портного средства. Серти­фикат, позволявший продавать авто­мобиль на территории страны, истёк ещё летом прошлого года, а нового представи­тельство FCA не оформило.

  • Агентству ТАСС в FCA заявили, что Chrysler не планирует покидать российский рынок. Однако дилеры марки утверждают, что такая официальная позиция обусловлена желанием всё же продать те экзем­пляры Pacifica, что ещё остаются на складах.

  • На сайте марки Chrysler в России минивэн Pacifica пока ещё присут­ствует: модель продаётся в единственной комп­лектации Limited Platinum с 279-сильным V6 объёмом 3,6 литра и девяти­диапазонным «автоматом». Цена — 4 490 000 рублей. Примеча­тельно, что на модель сейчас распро­страняется ряд маркетинговых акций, обещающих суммарную выгоду до 350 тысяч рублей, но их действие ограни­чено датой 31 января 2021 года.

  • Если Chrysler всё же свернёт деятель­ность на терри­тории России, пред­ставлять интересы концерна FCA в нашей стране будут марки Jeep, Maserati и Fiat, причём последняя в данный момент пред­почитает действовать в основном в сегменте коммер­ческого транспорта. Сам же концерн сейчас переживает этап трансформации как часть образо­ванного недавно альянса Stellantis — его составили объединив­шиеся концерны FCA и PSA. Всего в альянс входят 14 брендов.

  • В конце прошлого года о намерении свернуть операции на российском рынке заявила компания Honda. Поставки японских кроссоверов в нашу страну прекратятся в период до 2022 года.

Будете жалеть об уходе Chrysler?

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