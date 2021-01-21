Бренд Chrysler уходит из России
Дмитрий Елизаров
Бренд Chrysler прекратил поставки в Россию своей единственной на нашем рынке модели — минивэна Pacifica. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники в дилерском сообществе. В представительстве концерна FCA эти данные уже опровергли, но издание утверждает, что дело просто в желании распродать складские запасы.
Опрошенные изданием дилеры уверяют, что поставки прекратились ещё в прошлом году и заказать новый экземпляр минивэна сейчас нельзя. Связывается это с крайне невысокими продажами. По данным АЕБ, в прошлом году эта модель нашла всего 36 покупателей, что на 20% меньше, чем в
2019-м.
Косвенно прекращение поставок подтверждается отсутствием у Chrysler Pacifica Одобрения транспортного средства. Сертификат, позволявший продавать автомобиль на территории страны, истёк ещё летом прошлого года, а нового представительство FCA не оформило.
Агентству ТАСС в FCA заявили, что Chrysler не планирует покидать российский рынок. Однако дилеры марки утверждают, что такая официальная позиция обусловлена желанием всё же продать те экземпляры Pacifica, что ещё остаются на складах.
На сайте марки Chrysler в России минивэн Pacifica пока ещё присутствует: модель продаётся в единственной комплектации Limited Platinum с 279-сильным V6 объёмом 3,6 литра и девятидиапазонным «автоматом». Цена —
4 490 000рублей. Примечательно, что на модель сейчас распространяется ряд маркетинговых акций, обещающих суммарную выгоду до 350 тысяч рублей, но их действие ограничено датой 31 января 2021 года.
Если Chrysler всё же свернёт деятельность на территории России, представлять интересы концерна FCA в нашей стране будут марки Jeep, Maserati и Fiat, причём последняя в данный момент предпочитает действовать в основном в сегменте коммерческого транспорта. Сам же концерн сейчас переживает этап трансформации как часть образованного недавно альянса Stellantis — его составили объединившиеся концерны FCA и PSA. Всего в альянс входят 14 брендов.
В конце прошлого года о намерении свернуть операции на российском рынке заявила компания Honda. Поставки японских кроссоверов в нашу страну прекратятся в период до 2022 года.