В рекламе Chrysler назвали «отстойными» тех, кто не ездит на гибридах
Михаил Кондратьев
Компания Chrysler опубликовала рекламный ролик, посвящённый гибридной версии минивэна Pacifica. В нём автолюбителей, которые не водят гибриды, назвали «отстойными» — согласно шуточному видео, это единственная причина, почему они не делают этого.
Видео стилизовано под формат интеллектуального игрового шоу, в котором участники отвечают на вопросы. Оно называется «Why don’t you drive a hybrid?» и содержит всего один вопрос, идентичный названию.
В ролике участники шоу дают два неверных ответа — про высокую стоимость гибридных машин и недостаточный запас хода. После этого ведущая, роль которой исполнила актриса Кэтрин Хан, называет правильный ответ.
Минивэн Pacifica в гибридной версии оснащается 3,6-литровым V6 и двумя электромоторами, суммарная мощность силовой установки равна 264 л.с. Его запас хода исключительно на электротяге составляет 50 с небольшим километров. В США цены на модель стартуют с 40 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей).
Pacifica предлагается и в России, но в единственной модификации с 3,6-литровым 279-сильным двигателем и передним приводом (в США для минивэна доступен также полный). Цена — от
4 490 000рублей. На данный момент на нашем рынке продаётся дорестайлинговый вариант.