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В рекламе Chrysler назвали «отстойными» тех, кто не ездит на гибридах

Новости

Михаил Кондратьев

Компания Chrysler опубликовала рекламный ролик, посвящённый гибридной версии минивэна Pacifica. В нём автолюби­телей, которые не водят гибриды, назвали «отстойными» — согласно шуточному видео, это един­ственная причина, почему они не делают этого.

  • Видео стилизовано под формат интеллекту­ального игрового шоу, в котором участники отвечают на вопросы. Оно называется «Why don’t you drive a hybrid?» и содержит всего один вопрос, идентичный названию.

  • В ролике участники шоу дают два неверных ответа — про высокую стоимость гибридных машин и недо­статочный запас хода. После этого ведущая, роль которой исполнила актриса Кэтрин Хан, называет правильный ответ.

  • Минивэн Pacifica в гибридной версии оснащается 3,6-литровым V6 и двумя электро­моторами, суммарная мощность силовой установки равна 264 л.с. Его запас хода исключи­тельно на электротяге составляет 50 с небольшим километров. В США цены на модель стартуют с 40 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей).

  • Pacifica предлагается и в России, но в един­ственной моди­фикации с 3,6-литровым 279-сильным двигателем и передним приводом (в США для минивэна доступен также полный). Цена — от 4 490 000 рублей. На данный момент на нашем рынке продаётся дорестай­линговый вариант.

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