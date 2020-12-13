В рекламе Chrysler назвали «отстойными» тех, кто не ездит на гибридах

Видео стилизовано под формат интеллекту­ального игрового шоу, в котором участники отвечают на вопросы. Оно называется «Why don’t you drive a hybrid?» и содержит всего один вопрос, идентичный названию.

В ролике участники шоу дают два неверных ответа — про высокую стоимость гибридных машин и недо­статочный запас хода. После этого ведущая, роль которой исполнила актриса Кэтрин Хан, называет правильный ответ.

Минивэн Pacifica в гибридной версии оснащается 3,6-литровым V6 и двумя электро­моторами, суммарная мощность силовой установки равна 264 л.с. Его запас хода исключи­тельно на электротяге составляет 50 с небольшим километров. В США цены на модель стартуют с 40 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей).