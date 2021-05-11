На продажу выставлена редкая «Волга» без пробега — у неё мотор от Chrysler
Дмитрий Елизаров
На Авто.ру появилось объявление о продаже седана ГАЗ-31105 «Волга» выпуска 2008 года. Помимо очень скромного пробега (автомобиль проехал за 13 лет всего 36 километров) этот экземпляр примечателен ещё и своим силовым агрегатом. Просят за редкую четырёхдверку 750 тысяч рублей.
Модификация с американским двигателем у «Волги» ГАЗ-3110 появилась в 2006 году — всего за два года до завершения производства. Выставленный на продажу экземпляр можно считать одной из последних собранных машин как с мотором Chrysler, так и среди всего семейства 3110 в целом.
Бензиновая «четвёрка» объёмом 2,4 литра развивала на седане 137 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Работал мотор с пятиступенчатой механической коробкой, которой ради нового двигателя изменили передаточные числа. Примечательно, что в том же 2008 году «Волгу» комплектовали отечественным двигателем ЗМЗ-40525, который при схожем объёме был мощнее и обеспечивал до 152 л.с. при аналогичных тяговых показателях. Такая «Волга» могла ускориться до
185 км/ч,тогда как с мотором Chrysler максимальная скорость увеличивалась до 190 км/ч.
По данным продавца, очень малый пробег автомобиля объясняется тем, что последние 12 лет «Волга» провела на государственной консервации. Насколько можно судить по фото, кузов седана не имеет повреждений и ржавчины, а салон не несёт следов эксплуатации. Помимо всего прочего, «Волга» укомплектована кондиционером. Согласно отчёту Авто.ру, в период с марта
2012-гопо апрель 2021 года автомобиль действительно не стоял на учёте.
В феврале на продажу выставлялась ещё одна необычная «Волга» ГАЗ-3110 — экстремальный внедорожный универсал с японским 300-сильным V8 и «автоматом». Машина всё ещё продаётся по цене
1 350 000рублей.