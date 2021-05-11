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На продажу выставлена редкая «Волга» без пробега — у неё мотор от Chrysler

Новости

Дмитрий Елизаров

На Авто.ру появилось объявление о продаже седана ГАЗ-31105 «Волга» выпуска 2008 года. Помимо очень скромного пробега (автомобиль проехал за 13 лет всего 36 кило­метров) этот экземпляр примеча­телен ещё и своим силовым агрегатом. Просят за редкую четырёх­дверку 750 тысяч рублей.

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  • Модификация с американским двигателем у «Волги» ГАЗ-3110 появилась в 2006 году — всего за два года до завер­шения произ­водства. Выстав­ленный на продажу экзем­пляр можно считать одной из последних собранных машин как с мотором Chrysler, так и среди всего семейства 3110 в целом.

  • Бензиновая «четвёрка» объёмом 2,4 литра развивала на седане 137 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Работал мотор с пятиступен­чатой механической коробкой, которой ради нового двигателя изменили пере­даточные числа. Примеча­тельно, что в том же 2008 году «Волгу» комплекто­вали отече­ственным двигателем ЗМЗ-40525, который при схожем объёме был мощнее и обеспечивал до 152 л.с. при аналогичных тяговых показате­лях. Такая «Волга» могла ускориться до 185 км/ч, тогда как с мотором Chrysler максимальная скорость увеличи­валась до 190 км/ч.

  • По данным продавца, очень малый пробег авто­мобиля объясняется тем, что последние 12 лет «Волга» провела на государ­ственной консервации. Насколько можно судить по фото, кузов седана не имеет повреж­дений и ржавчины, а салон не несёт следов эксплуатации. Помимо всего прочего, «Волга» укомп­лекто­вана кондици­онером. Согласно отчёту Авто.ру, в период с марта 2012-го по апрель 2021 года автомобиль действительно не стоял на учёте.

  • В феврале на продажу выставлялась ещё одна необычная «Волга» ГАЗ-3110 — экстремаль­ный внедорожный универсал с японским 300-сильным V8 и «автоматом». Машина всё ещё продаётся по цене 1 350 000 рублей.

Купили бы себе такую «Волгу»?

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