FCA показала кроссовер с восемью экранами и без дверей
Константин Новацкий
Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) навестил Международную выставку потребительской электроники CES-2020 c концептуальным кроссовером Airflow Vision. Презентация новинки состоялась в Лас-Вегасе.
У Airflow Vision нет дверей: в компании решили сразу познакомить посетителей с интерьером будущего. Концепт заявлен как премиальный транспорт нового поколения, готовый предложить пассажирам комфорт первого класса и продвинутые технологии.
Интерьер решён в минималистичном стиле — с экранами вместо кнопок, четырьмя раздельными креслами и обилием свободного пространства для каждого пассажира. Среди материалов отделки — премиальная кожа, замша и медь.
Помимо шести дисплеев, отвечающих за коммуникацию, бортовую информацию, настройки мультимедиа и климата, у задних пассажиров есть пара персональных экранов развлекательной системы.
По словам FCA, пользовательский интерфейс интуитивно понятен и прост, а пассажиры могут делиться между собой необходимой информацией на ходу.
Несмотря на самобытную внешность и статус кроссовера, основой для концепта выступил минивэн Chrysler Pacifica в гибридной модификации.
В аэродинамичный кузов концепта вписана почти незаметная диодная светотехника и тонкая фальшрадиаторная решётка, а колёса прикрыты футуристичными обтекателями.
О силовом агрегате концепта производитель не сообщил.
Имя Airflow компания Chrysler использовала в середине 30-х годов прошлого века, с выходом первого в мире обтекаемого седана, чей кузов был испытан в аэродинамической трубе.