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FCA показала кроссовер с восемью экранами и без дверей

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Константин Новацкий

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) навестил Международную выставку потреби­тельской электроники CES-2020 c концептуальным кроссовером Airflow Vision. Презентация новинки состоялась в Лас-Вегасе.

У Airflow Vision нет дверей: в компании решили сразу познакомить посетителей с интерьером будущего. Концепт заявлен как преми­альный транспорт нового поколения, готовый предложить пассажирам комфорт первого класса и продвинутые технологии.

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  • Интерьер решён в минималистичном стиле — с экранами вместо кнопок, четырьмя раздельными креслами и обилием свободного простран­ства для каждого пассажира. Среди материалов отделки — премиальная кожа, замша и медь.

  • Помимо шести дисплеев, отвечающих за коммуникацию, бортовую инфор­мацию, настройки мульти­медиа и климата, у задних пас­сажиров есть пара персональных экранов развлека­тельной системы.

  • По словам FCA, пользовательский интерфейс интуитивно понятен и прост, а пассажиры могут делиться между собой необходимой инфор­мацией на ходу.

  • Несмотря на самобытную внешность и статус кроссовера, основой для концепта выступил минивэн Chrysler Pacifica в гибридной модификации.

  • В аэродинамичный кузов концепта вписана почти незаметная диодная свето­техника и тонкая фальш­радиатор­ная решётка, а колёса прикрыты футури­стичными обтекателями.

  • О силовом агрегате концепта производитель не сообщил.

Имя Airflow компания Chrysler использовала в середине 30-х годов прошлого века, с выходом первого в мире обтекаемого седана, чей кузов был испытан в аэродинамической трубе.

Премиум-кроссовер от Chrysler: звучит интересно?

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