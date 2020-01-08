FCA показала кроссовер с восемью экранами и без дверей

Интерьер решён в минималистичном стиле — с экранами вместо кнопок, четырьмя раздельными креслами и обилием свободного простран­ства для каждого пассажира. Среди материалов отделки — премиальная кожа, замша и медь.

Помимо шести дисплеев, отвечающих за коммуникацию, бортовую инфор­мацию, настройки мульти­медиа и климата, у задних пас­сажиров есть пара персональных экранов развлека­тельной системы.

По словам FCA, пользовательский интерфейс интуитивно понятен и прост, а пассажиры могут делиться между собой необходимой инфор­мацией на ходу.

Несмотря на самобытную внешность и статус кроссовера, основой для концепта выступил минивэн Chrysler Pacifica в гибридной модификации.

В аэродинамичный кузов концепта вписана почти незаметная диодная свето­техника и тонкая фальш­радиатор­ная решётка, а колёса прикрыты футури­стичными обтекателями.