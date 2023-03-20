Chrysler PT Cruiser превратили в кастомный пикап и продают вчетверо дороже хэтчбеков

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Chrysler PT Cruiser превратили в бигфут и решили продать. Недорого
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На eBay выставлена на продажу необычная самоделка — Chrysler PT Cruiser образца 2003 года, превращённый в легковой пикап. Продавец утверждает, что пробег самоделки составляет всего 13,8 тысячи километров, но не уточняет, с момента постройки или схода с конвейера. Оценили машину в 44,5 тысячи долларов — это примерно вчетверо дороже средней стоимости хэтчбеков PT Cruiser того же года.
В январе нынешнего года на продажу выставляли ещё один необычный пикап — шестиколёсный грузовик на базе Porsche 944. Продавец уверял, что на создание автомобиля в общей сложности ушло 26 лет.