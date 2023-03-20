Chrysler PT Cruiser превратили в кастомный пикап и продают вчетверо дороже хэтчбеков

Единственная доработка силового агрегата — новая выхлопная система с трубами, выведенными под бортами пикапа. Автомобиль укомплектован рядной «четвёркой» объёмом 2,4 литра

с турбонаддувом, которая развивала около 180 л.с. Chrysler PT Cruiser с двигателем аналогичного объёма, но атмосферным на 140 л.с.

в первой половине 2000-х продавался и в России. Всего за период с 2000 по 2010 год Chrysler выпустила более миллиона таких хэтчей.