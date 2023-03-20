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Электрический спорткар от Chery: первые изображения

Chrysler PT Cruiser превратили в кастомный пикап и продают вчетверо дороже хэтчбеков

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Дмитрий Елизаров

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На eBay выставлена на продажу необычная самоделка — Chrysler PT Cruiser образца 2003 года, превращённый в легковой пикап. Продавец утверждает, что пробег самоделки составляет всего 13,8 тысячи километров, но не уточняет, с момента постройки или схода с конвейера. Оценили машину в 44,5 тысячи долларов — это примерно вчетверо дороже средней стоимости хэтчбеков PT Cruiser того же года.

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  • Кто именно занимался переделкой автомобиля, продавец не уточняет, но заявляет, что все модификации проведены вручную. Хэтчбеку полностью удалили заднюю часть салона, сформировав из остатков кузова компактную грузовую платформу со стальным полом. Сохранены стандартная оптика и даже люк в крыше над передними сиденьями, но способности сдвигаться его вынужденно лишили.
  • Среди прочих доработок — новая решётка радиатора и кастомная двухцветная окраска кузова. Кроме того, в задней подвеске PT Cruiser появились пневмоэлементы. О модернизации двигателя не сообщается.
  • Единственная доработка силового агрегата — новая выхлопная система с трубами, выведенными под бортами пикапа. Автомобиль укомплектован рядной «четвёркой» объёмом 2,4 литра с турбонаддувом, которая развивала около 180 л.с. Chrysler PT Cruiser с двигателем аналогичного объёма, но атмосферным на 140 л.с. в первой половине 2000-х продавался и в России. Всего за период с 2000 по 2010 год Chrysler выпустила более миллиона таких хэтчей.

В январе нынешнего года на продажу выставляли ещё один необычный пикап — шестиколёсный грузовик на базе Porsche 944. Продавец уверял, что на создание автомобиля в общей сложности ушло 26 лет.

Помните ещё такой ретрохэтч?

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