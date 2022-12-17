Chrysler покажет на выставке электроники в Лас-Вегасе таинственный электрокар

Александр Орехов
Chrysler покажет на ежегодной Выставке потребительской электроники (Consumer Electronics Show, CES), которая пройдёт в Лас-Вегасе 5-8 января, свои последние наработки в сфере электротранспорта. Также будут продемонстрированы новые технологии для «подключённых» машин, адресованные североамериканскому рынку.
- В пресс-релизе производитель напоминает, что пообещал выпустить первый батарейный Chrysler в 2025 году и полностью электрифицировать модельный ряд к 2028-му. Предстоящая премьера связана именно с этими обязательствами, но что именно покажут — неясно.
- В уходящем году Chrysler представил на CES концепт Airflow — кроссовер, который станет первой за долгое время принципиально новой моделью марки, а также её первым электромобилем. Премьера товарной версии именно этой машины намечена на середину десятилетия.
- Chrysler Airflow с предыдущей выставки имел полноприводную силовую установку со 150-киловаттными электромоторами на каждой оси и батарею, обеспечивающую запас хода от 560 до 640 километров на одном заряде. Платформа STLA Medium, на которой построили вседорожник, рассчитана на использование современных технологий вроде «автопилота» с третьим уровнем автономности.
- В этом апреле Chrysler рассекретил слегка доработанную версию того же концепта — Airflow Graphite, однако от предыдущей она отличалась только особенностями дизайна. Возможно, посетителям CES-2023 покажут нечто, более готовое к серийному производству, или раскроют дополнительные подробности о технической начинке.
Одновременно с таинственной новинкой Chrysler в Лас-Вегасе дебютируют ещё два концептуальных электромобиля от марок, также входящих в концерн Stellantis: Ram 1500 Revolution BEV и Peugeot Inception. Компанию им составят уже рассекреченный ранее Dodge Charger Daytona SRT BEV, линейка электрифицированных Jeep 4xe, виртуальный шоурум FIAT Metaverse Store и бренд сервисов мобильности Free2move.