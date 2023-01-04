Chrysler показал 37-дюймовые «умные» экраны для будущих электрокаров

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Дмитрий Елизаров
Компания Chrysler продемонстрировала на выставке электроники CES в Лас-Вегасе концепт Synthesis Cockpit — прообраз интерьеров будущих электромобилей марки. Отличительной чертой концепта помимо новых интерактивных технологий стали два огромных экрана диагональю 37,2 дюйма каждый.
Первый электрокар компания Chrysler рассчитывает вывести на рынок в 2025 году. Вероятнее всего, им окажется серийная версия концепта Airflow: об этом сама компания заявляла год назад во время дебюта кроссовера. Черты Airflow угадываются и в обрамлении концептуального интерьера.