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Chrysler показал 37-дюймовые «умные» экраны для будущих электрокаров
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Chrysler продемонстрировала на выставке электроники CES в Лас-Вегасе концепт Synthesis Cockpit — прообраз интерьеров будущих электромобилей марки. Отличительной чертой концепта помимо новых интерактивных технологий стали два огромных экрана диагональю 37,2 дюйма каждый.

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  • Дисплеи необычной формы установлены на минималистичную переднюю панель и покрывают её практически по всей длине от стойки до стойки. Chrysler утверждает, что использование в программном обеспечении медиасистемы элементов искусственного интеллекта позволит ей в будущем изучить предпочтения владельца и предугадывать его пожелания.
  • Chrysler также планирует оснащать электромобили виртуальным помощником: он сможет помогать владельцу планировать день, прокладывать маршруты с учётом расписания хозяина и уровня зарядки электрокара, взаимодействовать с «умными домами» и системами электронной коммерции и многое другое. Наконец, новые электромобили Chrysler благодаря платформе концерна Stellantis получат автопилот третьего уровня.
  • Отделан концептуальный кокпит только экологичными материалами — тканью, деревом и переработанным пластиком.

Первый электрокар компания Chrysler рассчитывает вывести на рынок в 2025 году. Вероятнее всего, им окажется серийная версия концепта Airflow: об этом сама компания заявляла год назад во время дебюта кроссовера. Черты Airflow угадываются и в обрамлении концептуального интерьера.

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