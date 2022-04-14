Chrysler показал новый кросс-концепт Airflow Graphite, который выпустят в 2025 году

Chrysler Airflow дебютировал на январской выставке CES в Лас-Вегасе. Нынешняя версия отличается от него только дизайнерскими нюансами. К примеру, если первый Airflow был белым, то Airflow Graphite

получил новый цвет Galaxy Black. Хромированные акценты заменены на медные оттенки Cyprus Copper (их получили даже колёсные диски)

. Кроме того, слегка видоизменена светодиодная «подпись» в передней части электрокара.