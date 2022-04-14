Chrysler показал новый кросс-концепт Airflow Graphite, который выпустят в 2025 году
Дмитрий Елизаров
Компания Chrysler рассекретила концептуальный электрокроссовер Airflow Graphite. Он оказался слегка доработанной модификацией январского Airflow, но, по мнению руководства марки, этот дебют подтверждает ранее выбранную стратегию по электрификации Chrysler. Кроме того, внешние изменения, которые пережил вседорожник, должны демонстрировать готовность компании к персонализации машин и развитию «клиентского опыта». Серийным Chrysler Airflow должен стать в 2025 году.
- Chrysler Airflow дебютировал на январской выставке CES в Лас-Вегасе. Нынешняя версия отличается от него только дизайнерскими нюансами. К примеру, если первый Airflow был белым, то Airflow Graphite получил новый цвет Galaxy Black. Хромированные акценты заменены на медные оттенки Cyprus Copper (их получили даже колёсные диски). Кроме того, слегка видоизменена светодиодная «подпись» в передней части электрокара.
- Нет принципиальных изменений и в архитектуре салона, но отделан интерьер Airflow Graphite в том же стиле, что и кузов. Белый цвет в отделке уступил место чёрному, а бывшая ранее ярко-голубой подсветка изменила свой оттенок на янтарный. В салоне концепта по-прежнему применены несколько медиаэкранов и руль необычной формы.
Концепт, представленный в январе, построен на одной из перспективных платформ концерна Stellantis. Он был оснащён двумя 150-киловаттными моторами и по расчётам разработчиков мог проехать без подзарядки до 640 километров.