Chrysler готовит к премьере электрический кроссовер

Насколько можно судить по тизеру, он демонстрирует переднюю часть концепта с «радиаторной решёткой». От аналогичной детали уже представленного Airflow она отличается иным оформлением светодиодных вставок и отсутствием ярко выраженного фирменного логотипа. Сама панель, на которой расположены вставки, стала крупнее и получила хорошо различимый рельеф.

Технические характеристики обновлённого Airflow пока не уточняются. Январский кроссовер был построен на базе платформы STLA Medium концерна Stellantis и располагал двумя электромоторами на 150 кВт каждый. Прогнозируемый запас хода на одной зарядке — до 640 километров.

Компания рассчитывает выпустить первый электрокроссовер на рынок к 2025 году, а к 2028-му сформировать полностью электрическую модельную линейку. Таким образом, не исключено, что новая версия концепта Airflow окажется ближе к серийному варианту вседорожника. Как ранее заявляла глава компании Кристин Фьюэлл, в течение нескольких ближайших лет модельный ряд марки полностью обновится и будет включать в себя совершенно новые предложения в сегментах, в которых на данный момент Chrysler не присутствует.