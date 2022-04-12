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Chrysler готовит к премьере электрический кроссовер

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Дмитрий Елизаров

Компания Chrysler опубликовала первое изображение прототипа, который намеревается представить 13 апреля в рамках Нью-Йоркского автосалона. Назван он так же, как и недавний концепт-кар компании, дебютировавший в январе, — Airflow. Новая версия прототипа призвана продемонстрировать очередной виток эволюции представлений Chrysler о собственном электрическом будущем.

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Тизер нового концепта Chrysler Airflow

  • Насколько можно судить по тизеру, он демонстрирует переднюю часть концепта с «радиаторной решёткой». От аналогичной детали уже представленного Airflow она отличается иным оформлением светодиодных вставок и отсутствием ярко выраженного фирменного логотипа. Сама панель, на которой расположены вставки, стала крупнее и получила хорошо различимый рельеф.
  • Технические характеристики обновлённого Airflow пока не уточняются. Январский кроссовер был построен на базе платформы STLA Medium концерна Stellantis и располагал двумя электромоторами на 150 кВт каждый. Прогнозируемый запас хода на одной зарядке — до 640 километров.

Компания рассчитывает выпустить первый электрокроссовер на рынок к 2025 году, а к 2028-му сформировать полностью электрическую модельную линейку. Таким образом, не исключено, что новая версия концепта Airflow окажется ближе к серийному варианту вседорожника. Как ранее заявляла глава компании Кристин Фьюэлл, в течение нескольких ближайших лет модельный ряд марки полностью обновится и будет включать в себя совершенно новые предложения в сегментах, в которых на данный момент Chrysler не присутствует.

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