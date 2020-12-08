Как менялись автомобильные права в России за последние 30 лет

Однако, помимо фотографии с уголком для печатного оттиска и вручную запол­ненных личных данных водителя, остальные пункты и по сей день не вызывают никакой путаницы. «Шапка» советских прав, как и сегодня, содер­жала преду­смотренный Конвенцией о дорожном движении вариант написания на француз­ском: Permis de Conduire. А справа были пере­числены пять категорий транс­портных средств (от мото­циклов до грузовых составов) с местом для отметки-подтвер­ждения. Из любо­пытных особен­ностей — лишь аббре­виатура SU (Soviet Union) в правой верхней части, а также срок действия документа, которого толком не существовало.

Кроме того, до конца 1980-х в права вклады­вался талон преду­преждений, который исполь­зовался для пометок о право­нарушениях. Он же оставался на руках при изъятии водитель­ского удосто­верения и действо­вал в течение 15 суток — этот срок давался на вынесение окончатель­ного решения по наказанию за право­нарушение.