Как менялись автомобильные права в России за последние 30 лет
Константин Новацкий
В этом году в России в очередной раз обновился внешний вид водительского удостоверения. Вместе с защитными элементами «пластик» дополнился новой информацией и даже получил доработанный дизайн. В привычных для нас терминах это называется рестайлингом. Но сколько таких изменений уже случилось с правами с тех пор, как закончился Советский Союз? Собрали немного любопытных наблюдений за период с
Советская книжка
Далёкий СССР. Сегодня мало кто помнит, как выглядели те самые водительские права советского образца. Ни о какой компактной ламинированной карточке не было и речи — в кармане или портмоне водителя таилась настоящая книжечка, больше напоминавшая профсоюзный билет или пропуск.
Однако, помимо фотографии с уголком для печатного оттиска и вручную заполненных личных данных водителя, остальные пункты и по сей день не вызывают никакой путаницы. «Шапка» советских прав, как и сегодня, содержала предусмотренный Конвенцией о дорожном движении вариант написания на французском: Permis de Conduire. А справа были перечислены пять категорий транспортных средств (от мотоциклов до грузовых составов) с местом для отметки-подтверждения. Из любопытных особенностей — лишь аббревиатура SU (Soviet Union) в правой верхней части, а также срок действия документа, которого толком не существовало.
Кроме того, до конца
1995–2011: Образец номер один
В 1995 году водители начали знакомиться с удостоверениями нового «Образца №1». Из документа-книжечки права превратились в плоскую карточку формата А6 (148×105 мм). Исчезла большая часть надписей от руки, аббревиатура исчезнувшего государства SU сменилась на RUS, а дизайн пополнился защитной узорной сеткой и водяными знаками.
При этом структурно документ не поменялся: на нём всё так же красовалось приклеенное фото водителя с печатью и личными данными, а на задней части имелся перечень уже знакомых категорий (от A до E) с разрешающими отметками.
После заполнения в ГИБДД бланк складывался пополам и затем качественно ламинировался для защиты от износа. Правда, изнашиваться такой документ и не успевал: со сменой формата утвердился и максимальный срок действия удостоверения, 10 лет.
Образец номер два
Но одновременно с «первым» образцом удостоверения МВД выдавало и «второй» — компактные права размером 85×55 мм, которые помещались в визитницу или кармашек для пластиковых карт.
Все данные о водителе наносились на прочную синтетическую основу с добротным ламинированием. А поскольку документ стал намного компактнее, то значительно изменился и дизайн. Фото уменьшилось, информация о владельце на лицевой стороне была скомпонована плотнее, а для наглядности «открытые» категории были перечислены в небольшой табличке рядом с уникальным номером. Вместо настоящей печати использовалась геометрическая фигура с кодом подразделения. А вся обратная сторона, по сути, была справочной: там красовались те же пять категорий автотранспорта, но уже безо всяких отметок.
«Розовое» время: 2011 и 2014 годы
Одна из самых заметных реформ водительских прав принесла нам розово-голубой оттенок вместо желтоватого, сомнительный шрифт и откровенно неважное защитное покрытие. Впрочем, в 2011 году российское удостоверение получило не только перечисленные атрибуты, но и увеличенный перечень категорий транспорта: девять вместо пяти. Свои строки появились у машин с прицепом (BE, CE, DE), а также у троллейбусов и трамваев — правда, без присвоения буквенной категории.
При этом из «шапки» исчез французский перевод, разделы документа вместо названий получили цифры, но защита от подделки стала более изощрённой: помимо водяных знаков и цветового градиента появились штрихкод и микротекст.
Ещё через три года права подверглись очередному апдейту. По новым нормам МВД, число категорий транспорта выросло сразу до шестнадцати — в индексах появились уточняющие цифры (вроде А1, B1, С1Е). Правда, уточняющими они были скорее для инспекторов ГИБДД, ведь далеко не каждый водитель мог заметить разницу между Tb и Tm. Нередко владелец получал документ со смещённым обозначением в строках, которое путало и смущало. И вот, в 2020 году ВУ приобретают новый, усовершенствованный вид.
2020 год
Главное отличие — новый дизайн с расширенной «шапкой». Помимо вернувшейся строки Permis de Conduire, новые водительские права (размером 85,6x54 мм) получили ещё одну строчку, уже на английском: Driving Licence. По мнению властей, это упростит общение с полицейскими за рубежом, а также избавит от получения отдельного — международного — ВУ.
За счёт лазерной обработки фон документа стал переливчатым, со сложной цветовой гаммой. Важные позиции, вроде фамилии/имени, места жительства или открытых категорий, в документе по-прежнему нумерованы, однако читаются лучше. На задней части, как и прежде, расположен цифровой код, но уже не в штрих-, а в