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Как менялись автомобильные права в России за последние 30 лет

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Константин Новацкий

В этом году в России в очередной раз обновился внешний вид водитель­ского удосто­верения. Вместе с защитными элементами «пластик» допол­нился новой информацией и даже получил дора­ботанный дизайн. В привычных для нас терминах это называ­ется рестай­лингом. Но сколько таких измене­ний уже случилось с правами с тех пор, как закончился Советский Союз? Собрали немного любопытных наблюдений за период с 1990-х по 2020 год.

Советская книжка

Далёкий СССР. Сегодня мало кто помнит, как выглядели те самые водитель­ские права советского образца. Ни о какой компактной ламиниро­ванной карточке не было и речи — в кармане или портмоне водителя таилась настоящая книжечка, больше напоми­навшая проф­союзный билет или пропуск.

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Однако, помимо фотографии с уголком для печатного оттиска и вручную запол­ненных личных данных водителя, остальные пункты и по сей день не вызывают никакой путаницы. «Шапка» советских прав, как и сегодня, содер­жала преду­смотренный Конвенцией о дорожном движении вариант написания на француз­ском: Permis de Conduire. А справа были пере­числены пять категорий транс­портных средств (от мото­циклов до грузовых составов) с местом для отметки-подтвер­ждения. Из любо­пытных особен­ностей — лишь аббре­виатура SU (Soviet Union) в правой верхней части, а также срок действия документа, которого толком не существовало.

Кроме того, до конца 1980-х в права вклады­вался талон преду­преждений, который исполь­зовался для пометок о право­нарушениях. Он же оставался на руках при изъятии водитель­ского удосто­верения и действо­вал в течение 15 суток — этот срок давался на вынесение окончатель­ного решения по наказанию за право­нарушение. 

1995–2011: Образец номер один

В 1995 году водители начали знакомиться с удосто­верениями нового «Образца №1». Из документа-книжечки права превратились в плоскую карточку формата А6 (148×105 мм). Исчезла большая часть надписей от руки, аббре­виатура исчез­нувшего государ­ства SU сменилась на RUS, а дизайн пополнился защитной узорной сеткой и водяными знаками.

При этом структурно документ не поменялся: на нём всё так же красо­валось приклеенное фото водителя с печатью и личными данными, а на задней части имелся перечень уже знакомых категорий (от A до E) с разреша­ющими отметками.

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После заполнения в ГИБДД бланк склады­вался пополам и затем каче­ственно ламиниро­вался для защиты от износа. Правда, изнаши­ваться такой документ и не успевал: со сменой формата утвердился и максимальный срок действия удосто­верения, 10 лет.

Образец номер два

Но одновременно с «первым» образцом удосто­верения МВД выдавало и «второй» — компактные права размером 85×55 мм, которые помещались в визит­ницу или кармашек для пластиковых карт.

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Все данные о водителе наносились на прочную синтети­ческую основу с добротным ламиниро­ванием. А поскольку документ стал намного компактнее, то значи­тельно изменился и дизайн. Фото умень­шилось, информация о владельце на лицевой стороне была скомпо­нована плотнее, а для нагляд­ности «открытые» категории были пере­числены в небольшой табличке рядом с уникальным номером. Вместо настоящей печати использо­валась геометриче­ская фигура с кодом подраз­деления. А вся обратная сторона, по сути, была справочной: там красо­вались те же пять категорий авто­транспорта, но уже безо всяких отметок.

«Розовое» время: 2011 и 2014 годы

Одна из самых заметных реформ водитель­ских прав принесла нам розово-голубой оттенок вместо желтова­того, сомнитель­ный шрифт и откровенно неважное защитное покрытие. Впрочем, в 2011 году российское удосто­верение получило не только пере­численные атрибуты, но и увели­ченный перечень категорий транспорта: девять вместо пяти. Свои строки появились у машин с прицепом (BE, CE, DE), а также у троллей­бусов и трамваев — правда, без присвоения буквенной категории.

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При этом из «шапки» исчез французский перевод, разделы документа вместо названий получили цифры, но защита от подделки стала более изощрённой: помимо водяных знаков и цветового градиента появились штрихкод и микротекст.

Ещё через три года права подверглись очередному апдейту. По новым нормам МВД, число категорий транспорта выросло сразу до шестнад­цати — в индексах появились уточняющие цифры (вроде А1, B1, С1Е). Правда, уточня­ющими они были скорее для инспекторов ГИБДД, ведь далеко не каждый водитель мог заметить разницу между Tb и Tm. Нередко владелец получал документ со смещённым обозна­чением в строках, которое путало и смущало. И вот, в 2020 году ВУ приобретают новый, усовер­шенствованный вид.

2020 год

Главное отличие — новый дизайн с расширенной «шапкой». Помимо вернув­шейся строки Permis de Conduire, новые водитель­ские права (размером 85,6x54 мм) получили ещё одну строчку, уже на английском: Driving Licence. По мнению властей, это упростит общение с полицей­скими за рубежом, а также избавит от получения отдельного — между­народного — ВУ.

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За счёт лазерной обработки фон документа стал перелив­чатым, со сложной цветовой гаммой. Важные позиции, вроде фамилии/имени, места житель­ства или открытых категорий, в документе по-прежнему нумеро­ваны, однако читаются лучше. На задней части, как и прежде, распо­ложен цифровой код, но уже не в штрих-, а в QR-версии, для быстрого считы­вания данных. Един­ственный вопрос к такому удосто­верению — качество изготов­ления. Если недуг с отслоением защитного покрытия побеждён, то рестай­линг можно смело считать удачным.

Важен ли дизайн водительских документов?

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