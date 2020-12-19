Подарки вместо штрафов: полиция в США провела оригинальную акцию
Дмитрий Елизаров
Сотрудники дорожной полиции штата Западная Вирджиния провели разовую акцию, чтобы «добавить водителям праздничного настроения перед Рождеством». Как сообщает ABC, вместо квитанций о штрафах водители получали открытки и подарочные карты.
Водителей, которые не слишком серьёзно нарушили правила дорожного движения, всё же останавливали. Однако ожидающие штрафов автомобилисты получали вместо них воспитательную беседу: полицейские подробно рассказывали, в чём состояло нарушение и какая ответственность ждала бы водителей. После чего автомобилистам вручали символические праздничные сюрпризы — подарочные карты на 10 долларов.
Изданию в полиции пояснили, что любая подобная остановка — это стресс для водителя, поэтому оригинальная акция была призвана увеличить количество улыбок на их лицах. Подарки раздавали, впрочем, только тем, кто проштрафился незначительно — например, проехал за стоп-линию при остановке.
Отдельно отмечается, что налогоплательщики не потратили на эту акцию ни цента: подарочные карты были приобретены за счёт одного из благотворительных фондов. Всего полицейские осчастливили таким образом 50 местных водителей.
Около месяца назад «самым крутым подарком на Рождество» был назван вместительный кемпер от компании Bowlus. Супермаркет Neiman Markus поставил жилой прицеп на первое место в своём традиционном рождественском каталоге: кемпер оценён в 255 тысяч долларов или около 20 миллионов рублей.