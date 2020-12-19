Самый дорогой Гелик в России, мощнейшая в истории Huayra и другие события дня

Подарки вместо штрафов: полиция в США провела оригинальную акцию

Новости

Дмитрий Елизаров

Сотрудники дорожной полиции штата Западная Вирджиния провели разовую акцию, чтобы «добавить водителям праздничного настроения перед Рождеством». Как сообщает ABC, вместо квитанций о штрафах водители получали открытки и подарочные карты.

  • Водителей, которые не слишком серьёзно нарушили правила дорожного движения, всё же останав­ливали. Однако ожидающие штрафов автомо­билисты получали вместо них воспита­тель­ную беседу: полицейские подробно рассказы­вали, в чём состояло нарушение и какая ответ­ствен­ность ждала бы водителей. После чего автомо­билистам вручали символи­ческие праздничные сюрпризы — подарочные карты на 10 долларов.

  • Изданию в полиции пояснили, что любая подобная остановка — это стресс для водителя, поэтому оригиналь­ная акция была призвана увеличить количество улыбок на их лицах. Подарки раз­давали, впрочем, только тем, кто проштрафился незначи­тельно — например, проехал за стоп-линию при остановке.

  • Отдельно отмечается, что налого­плательщики не потратили на эту акцию ни цента: подарочные карты были приобретены за счёт одного из благо­твори­тельных фондов. Всего полицейские осчастли­вили таким образом 50 местных водителей.

  • Около месяца назад «самым крутым подарком на Рождество» был назван вмести­тель­ный кемпер от компании Bowlus. Супер­маркет Neiman Markus поставил жилой прицеп на первое место в своём традици­онном рожде­ственском каталоге: кемпер оценён в 255 тысяч долларов или около 20 милли­онов рублей.

Хотели бы аналогичную акцию от наших гаишников?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение