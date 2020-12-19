Подарки вместо штрафов: полиция в США провела оригинальную акцию

Водителей, которые не слишком серьёзно нарушили правила дорожного движения, всё же останав­ливали. Однако ожидающие штрафов автомо­билисты получали вместо них воспита­тель­ную беседу: полицейские подробно рассказы­вали, в чём состояло нарушение и какая ответ­ствен­ность ждала бы водителей. После чего автомо­билистам вручали символи­ческие праздничные сюрпризы — подарочные карты на 10 долларов.

Изданию в полиции пояснили, что любая подобная остановка — это стресс для водителя, поэтому оригиналь­ная акция была призвана увеличить количество улыбок на их лицах. Подарки раз­давали, впрочем, только тем, кто проштрафился незначи­тельно — например, проехал за стоп-линию при остановке.

Отдельно отмечается, что налого­плательщики не потратили на эту акцию ни цента: подарочные карты были приобретены за счёт одного из благо­твори­тельных фондов. Всего полицейские осчастли­вили таким образом 50 местных водителей.