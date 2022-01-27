На продажу выставили очень редкий Porsche 911 из 1970-х, за которым охотятся коллекционеры

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Очень редкий рестомод на базе Porsche 911 выставили на продажу. За него просят 300 тысяч евро
Появилось изображение электрического преемника Nissan Micra, который будут выпускать во Франции
Аукционный дом RM Sotheby’s в рамках программы Private Sales выставил на продажу Porsche 911, собранный в 1973 году. Утверждается, что это представитель одной из самых желанных для коллекционеров крайне лимитированных серий, и поэтому его владелец рассчитывает выручить за автомобиль 1 350 000 долларов или 106,5 миллиона рублей. Всего компания собрала только 17 спорткаров этого поколения в исполнении Carrera 2.7 RSH.
Осенью 2020 года на продажу выставлялся ещё один редкий Porsche 911 того же года — уже в гоночном исполнении RSR. Просили за автомобиль всего 11 тысяч долларов: дело в том, что он был... нарисованным.