На продажу выставили очень редкий Porsche 911 из 1970-х, за которым охотятся коллекционеры

Аукционный дом RM Sotheby’s в рамках программы Private Sales выставил на продажу Porsche 911, собранный в 1973 году. Утверждается, что это представитель одной из самых желанных для коллекци­онеров крайне лимити­рованных серий, и поэтому его владелец рассчитывает выручить за автомобиль 1 350 000 долларов или 106,5 миллиона рублей. Всего компания собрала только 17 спорткаров этого поколения в исполнении Carrera 2.7 RSH.