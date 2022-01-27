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На продажу выставили очень редкий Porsche 911 из 1970-х, за которым охотятся коллекционеры

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Дмитрий Елизаров

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Аукционный дом RM Sotheby’s в рамках программы Private Sales выставил на продажу Porsche 911, собранный в 1973 году. Утверждается, что это представитель одной из самых желанных для коллекци­онеров крайне лимити­рованных серий, и поэтому его владелец рассчитывает выручить за автомобиль 1 350 000 долларов или 106,5 миллиона рублей. Всего компания собрала только 17 спорткаров этого поколения в исполнении Carrera 2.7 RSH.

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  • Porsche разработала Carrera RS в начале 1970‑х для омологации своего спорткара в гоночной серии FIA Group 4 GT. За основу взяли тогдашний Porsche 911 S, который заметно облегчили, снабдили доработанным аэро­динами­ческим пакетом (включая задний спойлер типа «утиный хвост») и модерни­зированной подвеской. По правилам омологации требовалось построить только 500 экземпляров Carrera RS, однако спорткар оказался настолько популярным, что в итоге общий тираж превысил полторы тысячи машин.
  • Большинство из них были приспособлены для гражданского использо­вания. Несколько сотен получили облегчённый примерно на центнер кузов, 55 стали полноценными трековыми машинами и только 17 были собраны в исполнении RSH, где H означает Homologation. Отличались они минимальным ездовым комфортом, отсутствием всяких опций и экстремальным облегчением: если базовая Carrera RS весила 1075 килограммов, то RSH — всего 935. При этом двигатель у всех RS 2.7 был один и тот же — 210-сильный шести­цилиндровый оппозитный мотор, с которым спорткар набирал 100 км﻿/﻿ч быстрее чем за 6 секунд при максимальной скорости 245 км﻿/﻿ч.
  • Выставленный на продажу экземпляр собрали в мае 1973 года для дилера Porsche в Голландии, откуда автомобиль пере­правили в США. Владельцев у спорткара было много, однако практически все они относились к редкому спорткару как к музейной ценности: этот 911 Carrera 2.7 RSH успел пережить уже три реставрации.

Осенью 2020 года на продажу выставлялся ещё один редкий Porsche 911 того же года — уже в гоночном исполнении RSR. Просили за автомобиль всего 11 тысяч долларов: дело в том, что он был... нарисованным.

Согласны с тем, что это один из самых крутых Porsche 911?

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