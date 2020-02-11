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Изъятые у йоги-мошенника 22 автомобиля выставлены на аукцион

Новости

Николай Андреев

В марте в штате Флориде состоятся открытые торги, на которые выставят часть коллекции из 22 машин, принад­лежавших Бикраму Чоудхури. Основатель бикрам-йоги бежал из США после обвинений в мошен­ничестве и домогательствах.

  • Как стало известно изданию New York Post со ссылкой на материалы следствия, Бикрам Чоудхури перед побегом в Мексику в 2016 году спрятал половину своей коллекции на закрытой терри­тории в Майами. Машины числи­лись пропав­шими, но полиции удалось разыскать 22 из них в декабре 2019 года.

  • Собрание включает в себя 12 моделей Rolls-Royce, самой ценной из которых является Phantom III 1937 года, пять Bentley, два Ford Mustang (1969 и 1973 года), а также Jaguar Mark X 1966 года, Pontiac LeMans 1971 года и Ford GT40.

  • Ожидается, что 22 автомобиля суммарно соберут от 800 000 до 1,5 миллиона долларов. Выручен­ные с аукциона средства пойдут на компен­сации потер­певшим в рамках судебных разбира­тельств. Также 600 000 долларов требуют владельцы терри­тории, на которой три года хранились машины.

Бикрам Чоудхури обрёл известность как автор бикрам-йоги, состоящей из 26 упраж­нений, которые необходимо выполнять в сорока­градусную жару. Он был чрезвы­чайно популярен среди знамени­тостей, включая Мадонну, Дэвида Бекхэма и Джорджа Клуни. В середине 2010-х несколько женщин обвинили Чоудхури в сексуальных домога­тельствах. В итоге суд признал мастера йоги виновным, в том числе в мошен­ничестве, и обязал его выплатить семь миллионов долларов компенсации.

Слышали о Бикраме Чоудхури?

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