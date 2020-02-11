Изъятые у йоги-мошенника 22 автомобиля выставлены на аукцион

Как стало известно изданию New York Post со ссылкой на материалы следствия, Бикрам Чоудхури перед побегом в Мексику в 2016 году спрятал половину своей коллекции на закрытой терри­тории в Майами. Машины числи­лись пропав­шими, но полиции удалось разыскать 22 из них в декабре 2019 года.

Собрание включает в себя 12 моделей Rolls-Royce, самой ценной из которых является Phantom III 1937 года, пять Bentley, два Ford Mustang (1969 и 1973 года), а также Jaguar Mark X 1966 года, Pontiac LeMans 1971 года и Ford GT40.