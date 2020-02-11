Изъятые у йоги-мошенника 22 автомобиля выставлены на аукцион
Николай Андреев
В марте в штате Флориде состоятся открытые торги, на которые выставят часть коллекции из 22 машин, принадлежавших Бикраму Чоудхури. Основатель бикрам-йоги бежал из США после обвинений в мошенничестве и домогательствах.
Как стало известно изданию New York Post со ссылкой на материалы следствия, Бикрам Чоудхури перед побегом в Мексику в 2016 году спрятал половину своей коллекции на закрытой территории в Майами. Машины числились пропавшими, но полиции удалось разыскать 22 из них в декабре 2019 года.
Собрание включает в себя 12 моделей Rolls-Royce, самой ценной из которых является Phantom III 1937 года, пять Bentley, два Ford Mustang (1969 и 1973 года), а также Jaguar Mark X 1966 года, Pontiac LeMans 1971 года и Ford GT40.
Ожидается, что 22 автомобиля суммарно соберут от 800 000 до 1,5 миллиона долларов. Вырученные с аукциона средства пойдут на компенсации потерпевшим в рамках судебных разбирательств. Также 600 000 долларов требуют владельцы территории, на которой три года хранились машины.
Бикрам Чоудхури обрёл известность как автор бикрам-йоги, состоящей из 26 упражнений, которые необходимо выполнять в сорокаградусную жару. Он был чрезвычайно популярен среди знаменитостей, включая Мадонну, Дэвида Бекхэма и Джорджа Клуни. В середине