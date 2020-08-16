Как выбрать страховую компанию, чтобы не остаться без выплат
Команда Авто.ру
При выборе банка или застройщика, продающего ещё не готовое жильё, принято оценивать их надёжность — ведь вы доверяете им свои деньги. Тем же принципом стоит руководствоваться и при выборе компании для страхования своего автомобиля. От её репутации и финансового состояния зависит, получите ли вы в полном объёме возмещение за повреждённый автомобиль или средства на лечение после ДТП. Чтобы в будущем вам не пригодились инструкции из нашего прошлого материала, лучше заранее проверьте понравившуюся вам страховую по нашему «чек-листу». Оформляйте в ней полис ОСАГО или КАСКО только в том случае, если напротив каждого его пункта вы можете поставить уверенную галочку. Итак, проверяем.
Пункт 1. У компании есть лицензия
Страхование — лицензионный вид деятельности, на него нужно получать разрешение, подтвердив свою состоятельность государственным органам, регулирующим страховой рынок. Причём получать лицензию должны не только страховые компании, но и работающие с ними брокеры.
Поэтому при выборе страховщика первым делом проверяйте его лицензию и перечень видов страхования, на которые она распространяется. Такие лицензии выдаёт Банк России, он же осуществляет надзор за всей сферой страхования в стране.
Предоставить информацию о лицензии страховщики обязаны любому клиенту по первому требованию. А узнать самостоятельно, есть ли она у страховой компании, можно в реестре на сайте Банка России. Список страховых, участвующих в страховании ОСАГО, есть также на сайте Российского союза страховщиков (РСА).
Пункт 2. Лицензия компании не приостановлена и не отозвана
Банк России не только выдаёт страховщику лицензию, но и вправе приостановить её или вовсе отозвать (отобрать). Приостановка лицензии — временный запрет на работу со всеми видами страхования. Это плохой знак: обычно за приостановкой следует отзыв. А отзыв лицензии равносилен запрету вести страховую деятельность. Поводами для него становятся серьёзные нарушения правил работы или несоблюдение законодательства, но чаще всего корень бед в финансовых проблемах компании.
Решение об отзыве лицензии у СК публикуется на сайте Банка России. Оно вступает в силу с момента опубликования, как написано в пунктах 3–4 статьи 32.8 Закона «Об организации страхового дела». Сама компания тоже должна вывесить на своём сайте аналогичную информацию и оповестить клиентов. Но звонить каждому застрахованному её не обязывают. Оповещением считается и объявление в местной прессе — в журнале или газете тиражом не менее 10 000 экземпляров.
Заключать новые договоры после приостановки или отзыва лицензии страховой компании запрещено. Уже существующие полисы прекратят своё действие в течение пяти дней с момента отзыва. Возникшие по ним обязательства СК должна выполнить в течение полугода (пункты 4.1, 5 статьи 32.8 Закона «Об организации страхового дела»). В случае приостановки лицензии уже выданные полисы продолжают действовать. Однако не стоит надеяться на лучшее — окончательно отобрать разрешение на работу у компании могут в любой момент.
Что это значит для автовладельца, уже купившего полис? Лучше поспешить к страховщику, чтобы расторгнуть с ним договор и вернуть хотя бы часть уплаченной суммы. Если не повезло попасть в ДТП, свои деньги по полису КАСКО вы получите, но их, возможно, придётся подождать. Помните про срок в шесть месяцев, отведённый страховщику на улаживание всех дел.
С ОСАГО ситуация другая. «Автогражданка» относится к типу договоров, компенсацию по которым в ряде случаев может выплачивать и профессиональное объединение — Российский союз автостраховщиков. Он берёт на себя эту обязанность как раз в случае отзыва лицензии у страховой, работающей с ОСАГО, а также при банкротстве компании. Такой порядок установлен законом об ОСАГО. Информация об отзывах лицензий у участников рынка ОСАГО публикуется на сайте РСА.
Пункт 3. У компании нет ограничений на страхование по КАСКО или ОСАГО
Кроме приостановки и отзыва, у Банка России есть и мягкий инструмент воздействия на страховые — ограничение действия лицензии. Это временная локальная мера, она вводится в отношении одного или нескольких видов страхования либо в отдельно взятом регионе. Например, может быть вынесено ограничение в отношении ОСАГО или КАСКО, по отдельности или вместе. На время его действия страховой нельзя заключать соответствующие договоры. Ограничение действует до тех пор, пока СК не устранит выявленные недочёты в работе.
Если у страховщика были ограничения действия лицензии, стоит насторожиться. Значит, у него есть явный дисбаланс в деятельности, который со временем может привести к серьёзным проблемам. Например, страховая продаёт много полисов ОСАГО, но систематически задерживает выплаты по ним. Или часто нарушает правила работы и права страхователей по этому риску. С таким страховщиком лучше дела не иметь.
Проверить компанию на наличие ограничений, в том числе прошлых, также можно на сайте Банка России, где публикуются соответствующие решения.
Пункт 4. У компании рейтинг надёжности «А» или выше
Простой автовладелец сравнит тарифы и условия страховых и скорее всего выберет ту, у которой они выглядят более привлекательно для него как клиента. Но условия и тарифы ничего не говорят о надёжности компании, устойчивости её финансового положения или её жадности, когда дело коснётся выплат. Составить представление об этих материях поможет сравнение отчётности страховых. Её публикует Банк России, однако публичного сравнения сам не проводит. На основе собранных и опубликованных данных рейтинги и рэнкинги (ранжирование по одному признаку) составляют специализированные агентства.
Наиболее авторитетными считают рейтинги «Эксперт РА» и «Национального рейтингового агентства». Последнее дополнительно ещё и ранжирует страховщиков по объёму выплат, суммам премий и нескольким другим параметрам. Каждому участнику рейтинга присваивают категорию, которая напрямую зависит от его финансовых показателей.
Надёжными считаются страховые компании, получающие оценку А и выше (А+, АА, ААА). Это означает, что их бизнес прибылен и банкротство не грозит. Категория B — обычно у компаний, испытывающих некоторые трудности. Ещё более низкие оценки (С, D) — у банкротов и компаний с отозванными лицензиями. Поэтому логично будет выбирать для обслуживания страховую из числа высокорейтинговых.
Пункт 5. Мнение клиентов о компании сбалансировано
Собственные рейтинги также составляют онлайн-агрегаторы страховых услуг и некоторые СМИ. Страховые в таких чартах оценивают не только по объективным результатам, вроде количества выплат, их средней суммы или объёма собранных средств. Гораздо интереснее сопоставления на основе мнения пользователей. В них учитываются число жалоб на страховые, личные оценки клиентов, число ответов официального представителя компании пользователям и прочие довольно субъективные показатели.
Клиентские рейтинги можно найти, например, на сайте sravni.ru. Также «народный топ» страховых на основе отзывов клиентов составляет «Агентство страховых новостей».
Впрочем, не стоит придавать мнениям пользователей значение истины в последней инстанции: они могут сильно отличаться от объективных результатов. Ведь недовольный клиент высказывается чаще и охотнее, чем тот, кого всё устраивает. Желание несколько сгустить краски и банальные обиды тоже никто не отменял. Тем более не стоит придавать большого значения количеству баллов, набранных компанией в таком «народном» голосовании. По его итогам признанные лидеры рынка с показателем надёжности «A» и выше могут оказаться в середине таблицы и получить средние баллы.
«Народные» рейтинги нужно использовать по-другому. По большому количеству пользовательских отзывов, собранных в одном месте, проще составить представление, какие из услуг компании чаще всего вызывают нарекания клиентов. Если из 100 клиентов 50 жалуются на одно и то же — например, на задержки с ремонтом или недостаток станций, значит, у компании действительно есть недоработки по этой части. Знание таких нюансов поможет вам сделать наиболее правильный выбор.
Итак, совсем коротко
— Перед покупкой полиса нужно проверить лицензию страховщика, выяснить, не была ли она отозвана или приостановлена. Продажа полиса после приостановки и отзыва незаконна.
— Ограничение лицензии — тоже нехороший знак, если оно распространялось на работу с ОСАГО или КАСКО. Вероятно, с этими видами страхования компания работает недостаточно недобросовестно.
— Оценить устойчивость компании помогают независимые рейтинги специализирующихся на этом агентств. Их составляют на основе данных о финансовой отчётности страховых. Лучше изучить несколько рейтингов, опубликованных разными организациями. Если во всех у СК высокая оценка, ей можно доверять.
— Ознакомьтесь и с «народными» чартами, которые ранжируют страховщиков в зависимости от отзывов клиентов. Здесь обращайте внимание на повторяемость оценок пользователей — по ней проще составить впечатление о слабых местах в работе той или иной компании.
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