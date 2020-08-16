Как выбрать страховую компанию, чтобы не остаться без выплат

Пункт 2. Лицензия компании не приостановлена и не отозвана

Банк России не только выдаёт страховщику лицензию, но и вправе приостановить её или вовсе отозвать (отобрать). Приостановка лицензии — временный запрет на работу со всеми видами страхования. Это плохой знак: обычно за приостановкой следует отзыв. А отзыв лицензии равносилен запрету вести страховую деятель­ность. Поводами для него становятся серьёзные нарушения правил работы или несоблю­дение законо­дательства, но чаще всего корень бед в финансовых проблемах компании.

Решение об отзыве лицензии у СК публикуется на сайте Банка России. Оно вступает в силу с момента опубликования, как написано в пунктах 3–4 статьи 32.8 Закона «Об организации страхового дела». Сама компания тоже должна вывесить на своём сайте аналогичную информацию и оповестить клиентов. Но звонить каждому застрахо­ванному её не обязывают. Оповещением считается и объявление в местной прессе — в журнале или газете тиражом не менее 10 000 экземпляров.

Заключать новые договоры после приостановки или отзыва лицензии страховой компании запрещено. Уже суще­ствующие полисы прекратят своё действие в течение пяти дней с момента отзыва. Возникшие по ним обязатель­ства СК должна выполнить в течение полугода (пункты 4.1, 5 статьи 32.8 Закона «Об организации страхового дела»). В случае приостановки лицензии уже выданные полисы продолжают действовать. Однако не стоит надеяться на лучшее — окончательно отобрать разрешение на работу у компании могут в любой момент.

Что это значит для автовладельца, уже купившего полис? Лучше поспешить к страховщику, чтобы расторгнуть с ним договор и вернуть хотя бы часть уплаченной суммы. Если не повезло попасть в ДТП, свои деньги по полису КАСКО вы получите, но их, возможно, придётся подождать. Помните про срок в шесть месяцев, отведённый страховщику на улаживание всех дел.

С ОСАГО ситуация другая. «Автогражданка» относится к типу договоров, компенсацию по которым в ряде случаев может выплачивать и професси­ональное объединение — Российский союз авто­страховщиков. Он берёт на себя эту обязанность как раз в случае отзыва лицензии у страховой, работающей с ОСАГО, а также при банкротстве компании. Такой порядок установлен законом об ОСАГО. Информация об отзывах лицензий у участников рынка ОСАГО публикуется на сайте РСА.