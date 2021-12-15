Какие зимние шины чаще всего покупают в России и как часто их меняют: опрос Авто.ру
Дмитрий СавостьянчикКомменты
Пользователи Авто.ру рассказали о своих предпочтениях в выборе зимних шин, а также о том, как долго эксплуатируют один комплект покрышек и сколько готовы потратить на покупку. Оказалось, что большинство респондентов при поиске зимних колёс выбирают новую шипованную резину российских или европейских брендов.
Почти две трети участников опроса предпочитают шипованные шины. Причём за год предпочтения россиян в этом «противостоянии» практически не изменились: согласно результату опроса, который проводился на Авто.ру год назад, «липучки» выбирали 35% респондентов.
При этом абсолютное большинство участников опроса сошлись во мнении, что зимние шины лучше покупать новыми.
«Были “липучки” Bridgestone Blizzak, сейчас — Yokohama IceGuard. Автомобиль — полноприводной с системой стабилизации. Отъездил на Bridgestone три сезона на Камчатке, ещё два — в Санкт-Петербурге. На Yokohama катаю по Питеру уже пятый сезон. Мнение сложилось такое: по снегу и льду новая “липучка” идёт вполне уверенно на скоростях 60-80 км/ч. Шипы тоже хороши, но до тех пор, пока все шипы на месте. Например, в Питере снег и лед в чистом виде бывают нечасто: иной раз — 10 дней за всю зиму. Смысла брать шипованную резину для такого автомобиля, как у меня, вообще нет — “липучки” вполне достаточно. А шипы шумят, жрут асфальт и летят из колёс в лобовые стекла. Самое главное помнить — зимняя дорога не прощает ошибок и самоуверенности и зимой надо ездить по-зимнему», — поделился опытом пользователь классифайда.
Чаще всего автовладельцы меняют шины не реже чем раз в 5 лет — таких насчитывается больше половины. Сами покрышки могут «откатать» и 10 сезонов, но срок службы во многом зависит от стиля езды, окружающих условий, условий хранения и других факторов.
«Автомобиль — Peugeot 308 с АКПП. Michelin X-Ice North 3 оставили среднее впечатление, одной фразой — не айс, нужно быть аккуратным. Но отходили 5 сезонов и были отданы знакомому в тёплом регионе, т.к. протектор практически не износился, а потеря 1/3 шипов не критична. Сейчас Pirelli Ice Zero 2, начался третий сезон. С четырёх колёс потерял всего 3 шипа. Управляемость превосходная. На асфальте при плюсовой температуре торможение немного "тягучее", шины мягкие. На льду — безупречны, на скорости около 70 км/ч, на абсолютном зеркале, что на ногах стоять невозможно, да ещё с горки, абсолютно спокойно объехал массовую аварию. Единственным опасением было, что сзади едущие не смогут остановиться. Но есть большой минус — шум. На скорости около 70 км/ч появляется гул», — рассказал участник опроса.
Четверть автомобилистов используют шины «до последнего», а каждый шестой меняет их раз в 6–7 сезонов.
«У меня Dunlop Graspic DS2, досталась вместе с машиной. Резина 2008 года, но остаток протектора большой и повреждений нет. Прошлую зиму отлично на ней откатал, ещё эту откатаю точно», — пишет Сергей, пользователь Авто.ру.
Большинство автолюбителей — 58 процентов — не любят экспериментировать. Найдя шины, которые им понравились, они остаются верными бренду-производителю шин или даже одной модели. Тех, кто готов пробовать новые покрышки, в 3,6 раза меньше: около 16% опрошенных. Ещё четверть респондентов выбирают колёса по принципу «чем дешевле, тем лучше» и не слишком обращают внимание на марку.
«Экономить можно на чём угодно, только не на зимней резине в России! Конечно же, “прокладка” между рулём и сиденьем с навыками важна, но, как говорится, бережёного Бог бережёт! А потому только качественная и свежая резина!» — считает читатель.
Свыше 70% опрошенных не готовы потратить на комплект зимних шин больше 30 000 ₽. Причём половина из них не согласны на бюджетные модели шин и принципиально не рассматривают варианты дешевле 20 000 ₽ за комплект.
В этом ценовом диапазоне на рынке представлен хороший выбор шин даже в размерности R20. А для колёс наиболее распространённых размеров, R15–R17, ассортимент огромный: от недорогих моделей «ноунеймов» до премиальных покрышек именитых производителей.
Каждый пятый автовладелец позволяет себе потратить на зимнюю «обувку» до 50 000 ₽, но только 7% готовы покупать шины ещё дороже.
Если в ближайшее время вы планируете обновить шинный «гардероб», то лучше не откладывать покупку. Согласно исследованию Авто.ру, с начала года цены на новые покрышки выросли на треть, и такая тенденция будет только усиливаться. А купить покрышки можно не покидая классифайд — в разделе «Запчасти».
В основном в России ездят на зимних шинах отечественных или европейских брендов. В полтора раза меньше водителей предпочитают покрышки японских марок.
«Nokian Hakkapeliitta R SUV — очень хорошая резина для зимы, 9 лет откатал. Но она была ещё из Финляндии, а российская — уже хуже», — считает Денис, читатель Журнала Авто.ру.
На шинах из других регионов ездят меньше 15% опрошенных, и в этом сегменте лидируют китайские производители, которые постепенно увеличивают своё присутствие на российском рынке. Лишь каждый десятый автомобилист не интересовался страной-производителем шин для его автомобиля.