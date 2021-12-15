Какие зимние шины чаще всего покупают в России и как часто их меняют: опрос Авто.ру

Чаще всего автовладельцы меняют шины не реже чем раз в 5 лет — таких насчитывается больше половины. Сами покрышки могут «откатать» и 10 сезонов, но срок службы во многом зависит от стиля езды, окружающих условий, условий хранения и других факторов.

«Автомобиль — Peugeot 308 с АКПП. Michelin X-Ice North 3 оставили среднее впечатление, одной фразой — не айс, нужно быть аккуратным. Но отходили 5 сезонов и были отданы знакомому в тёплом регионе, т.к. протектор практически не износился, а потеря 1/3 шипов не критична. Сейчас Pirelli Ice Zero 2, начался третий сезон. С четырёх колёс потерял всего 3 шипа. Управляемость превосходная. На асфальте при плюсовой температуре торможение немного "тягучее", шины мягкие. На льду — безупречны, на скорости около 70 км/ч, на абсолютном зеркале, что на ногах стоять невозможно, да ещё с горки, абсолютно спокойно объехал массовую аварию. Единственным опасением было, что сзади едущие не смогут остановиться. Но есть большой минус — шум. На скорости около 70 км/ч появляется гул», — рассказал участник опроса.

Четверть автомобилистов используют шины «до последнего», а каждый шестой меняет их раз в 6–7 сезонов.

«У меня Dunlop Graspic DS2, досталась вместе с машиной. Резина 2008 года, но остаток протектора большой и повреждений нет. Прошлую зиму отлично на ней откатал, ещё эту откатаю точно», — пишет Сергей, пользователь Авто.ру.