В США перевернувшаяся цистерна превратила дорогу в «шоколадную реку»
В пригороде Флагстаффа в американском штате Аризона произошло ДТП – у грузовика сломалось крепление прицепа и цистерна, перевозящая 15 900 литров шоколада, перевернулась на трассе I-40. Шоколад находился в жидком состоянии при температуре 49 градусов Цельсия и весь он вытек на дорогу.
Департамент общественной безопасности Аризоны в своём твиттере опубликовал фотографии с места проишествия и пошутил, что «Уборка обещает быть вкусной». Чтобы превратить «шоколадную реку» обратно в дорогу, рабочим пришлось смыть шоколад в канаву.
Пресс-секретарь департамента Барт Грейвс сообщил CNN, что на уборку шоссе ушло четыре часа, в аварии никто не пострадал, а поскольку шоколад – биоразлагаемое вещество, это происшествие никак не навредило экологии региона.