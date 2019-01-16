Skoda готовит маленький городской кроссовер

В США перевернувшаяся цистерна превратила дорогу в «шоколадную реку»

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В пригороде Флагстаффа в американском штате Аризона произошло ДТП – у грузовика сломалось крепление прицепа и цистерна, перевозящая 15 900 литров шоколада, перевернулась на трассе I-40. Шоколад находился в жидком состоянии при температуре 49 градусов Цельсия и весь он вытек на дорогу.

Департамент общественной безопасности Аризоны в своём твиттере опубликовал фотографии с места проишествия и пошутил, что «Уборка обещает быть вкусной». Чтобы превратить «шоколадную реку» обратно в дорогу, рабочим пришлось смыть шоколад в канаву.

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  • Пресс-секретарь департамента Барт Грейвс сообщил CNN, что на уборку шоссе ушло четыре часа, в аварии никто не пострадал, а поскольку шоколад – биоразлагаемое вещество, это происшествие никак не навредило экологии региона.

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