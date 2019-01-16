В США перевернувшаяся цистерна превратила дорогу в «шоколадную реку»

В пригороде Флагстаффа в американском штате Аризона произошло ДТП – у грузовика сломалось крепление прицепа и цистерна, перевозящая 15 900 литров шоколада, перевернулась на трассе I-40. Шоколад находился в жидком состоянии при температуре 49 градусов Цельсия и весь он вытек на дорогу.

Департамент общественной безопасности Аризоны в своём твиттере опубликовал фотографии с места проишествия и пошутил, что «Уборка обещает быть вкусной». Чтобы превратить «шоколадную реку» обратно в дорогу, рабочим пришлось смыть шоколад в канаву.