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Почти половина россиян скептически отнеслась к возрождению «Москвича»

Новости

Кирилл Малышев

Месяц назад Журнал Авто.ру запустил опрос среди читателей касательно их видения будущего завода «Москвич» и его машин. Результаты показали, что россияне хотят видеть «Москвичи» недорогими, доступными автомобилями, не готовы к электромобилям, а к идее возрождения бренда и будущему завода относятся со скептицизмом.

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  • Не сомневается, что завод снова станет процветать, только каждый пятый из ответивших. Остальные 78,8% в той или иной степени проявляют скептицизм.
  • Из данных опроса следует, что больше четверти респондентов ждут под возрождённой маркой «Москвич» абсолютно новые машины чисто российской разработки.
  • Суммарно почти половина ответивших предпочла бы видеть «Москвичами» или привычные Renault (23,1%), или любые недорогие автомобили (21,9%). А вот вариант с выпуском китайских машин по лицензии понравился меньшинству (7,4%). Хотя именно к нему всё идёт.
  • В плане силовых установок российские автомобилисты не готовы отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Так, 54,5% опрошенных хотели бы иметь выбор между ДВС и электрическими моторами, 38,6% устроили бы только бензиновые и дизельные модели. Видеть «Москвичи» исключительно электрическими пожелали лишь 6,9% респондентов.
  • Опрос Журнала Авто.ру проводился 21 мая – 28 июня 2022 года, в нём принял участие 1681 человек.

Возобновить производство автомобилей на московском заводе власти рассчитывают уже в этом году. В бытность Renault площадка позволяла собирать меньше 200 000 машин в год. Однако представители вовлечённого в проект КамАЗа заявили о намерении увеличить мощности до 300 000 автомобилей.

А вы верите в «Москвич»?

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