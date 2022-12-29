Россияне выбрали официальную автомобильную новинку 2022 года

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На Авто.ру стартовало голосование за «Параллельную новинку» 2022 года
У большого кроссовера Infiniti QX60 появится купеобразная версия
Дмитрий Елизаров
Завершено голосование за титул «Официальной новинки 2022 года». В нём принимали участие только автомобили российских брендов или модели, которые приехали в РФ через официальных импортёров. В списке оказалось всего четыре машины, и все они — китайского происхождения. А обладателя главной награды 2022 года ещё предстоит определить пользователям Авто.ру: продолжается голосование за «Параллельную новинку 2022 года».
Ранее свой выбор в рамках «Параллельной новинки 2022 года» сделали российские автоблогеры и журналисты. С заметным перевесом победил большой электрокроссовер Voyah Free.