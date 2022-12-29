У большого кроссовера Infiniti QX60 появится купеобразная версия

Россияне выбрали официальную автомобильную новинку 2022 года
Новости

Дмитрий Елизаров

Завершено голосование за титул «Официальной новинки 2022 года». В нём принимали участие только автомобили российских брендов или модели, которые приехали в РФ через официальных импортёров. В списке оказалось всего четыре машины, и все они — китайского происхождения. А обладателя главной награды 2022 года ещё предстоит определить пользователям Авто.ру: продолжается голосование за «Параллельную новинку 2022 года».

Голосуйте за главную новинку 2022 года!
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Omoda C5

  • На звание «Официальной новинки 2022 года» претендовали три кроссовера и электроседан. С перевесом всего в 1% голосов победителем читательского голосования стал вседорожник Omoda C5 — первенец нового бренда Omoda, принадлежащего концерну Chery Automobile. Выбор в его пользу сделали 32% участников.
  • 31% голосов получил брутальный кроссовер Haval Dargo, вставший на конвейер завода Great Wall в Туле весной нынешнего года. Ещё одна модель от концерна Chery Automobile — премиальный вседорожник Exeed LX — привлёк на свою сторону 26% голосов.
  • Только 11% проголосовали за дебютанта молодого российского бренда Evolute — седан i-PRO. При этом по итогам ноября четырёхдверка успела стать самым востребованным электромобилем на российском рынке.

Ранее свой выбор в рамках «Параллельной новинки 2022 года» сделали российские автоблогеры и журналисты. С заметным перевесом победил большой электрокроссовер Voyah Free.

Уже определились, за кого проголосовать в главной гонке?

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