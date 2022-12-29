Россияне выбрали официальную автомобильную новинку 2022 года

Завершено голосование за титул «Официальной новинки 2022 года». В нём принимали участие только автомобили российских брендов или модели, которые приехали в РФ через официальных импортёров. В списке оказалось всего четыре машины, и все они — китайского происхождения. А обладателя главной награды 2022 года ещё предстоит определить пользователям Авто.ру: продолжается голосование за «Параллельную новинку 2022 года».