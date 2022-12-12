Число жертв подушек безопасности Takata в мире превысило три десятка

Дмитрий Елизаров
Национальная администрация дорожной безопасности США подтвердила очередную жертву печально известных подушек безопасности компании Takata. Как пишет Motor1, это 23-я по счёту жертва в США в целом и уже четвёртая в нынешнем году. Таким образом, общее количество погибших в подобных ДТП превысило три десятка.
- Причиной гибели, как и в прочих случаях, стал некорректно сработавший газогенератор подушки безопасности — на этот раз боковой. В аварию погибший попал на Honda Accord выпуска 2002 года.
- В NHTSA ещё раз напомнили о критической опасности подушек Takata в случае ДТП и призвали граждан немедленно проверить, не включены ли их автомобили в списки подлежащих отзыву по этой причине. «Каждый день, который проходит без замены отозванной подушки безопасности, подвергает вас и вашу семью большому риску», — цитирует издание заявление администратора NHTSA Энн Карлсон.
- Об очередной жертве подушек Takata сообщалось в августе нынешнего года: в результате незначительного ДТП погиб водитель Ford Ranger выпуска 2006 года. Эта жертва стала 20-й в США и 29-й в мире. Владелец пикапа при этом был проинформирован о необходимости замены подушек.
Некорректно взрывающиеся газогенераторы таких подушек безопасности приводят к выбросу в салон множества металлических осколков. Отзыв автомобилей с этими подушками называют крупнейшим в мире: по некоторым оценкам, потенциально опасные подушки Takata были установлены примерно на 100 миллионов машин четырёх десятков различных брендов. Обнаруживали автомобили с подушками Takata и в России.