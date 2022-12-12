Число жертв подушек безопасности Takata в мире превысило три десятка

В NHTSA ещё раз напомнили о критической опасности подушек Takata в случае ДТП и призвали граждан немедленно проверить, не включены ли их автомобили в списки подлежащих отзыву по этой причине. «Каждый день, который проходит без замены отозванной подушки безопасности, подвергает вас и вашу семью большому риску

Энн Карлсон.