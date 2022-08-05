Число штрафов с дорожных камер в России выросло почти на четверть

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Количество штрафов, выписанных на основании данных с камер фотовидеофиксации, увеличилось на 24,4%. Это следует из отчёта Научного центра безопасности дорожного движения МВД России по итогам шести месяцев 2022 года. На долю штрафов с камер пришлось 88,3% всех дел об административных правонарушениях российских автомобилистов.
В России с января нынешнего года введена уголовная ответственность за ряд нарушений водителем, который уже был подвергнут административному наказанию и лишён водительского удостоверения. В МВД подсчитали, что в 2022 году зарегистрировано 23 таких случая.