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Число штрафов с дорожных камер в России выросло почти на четверть

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Дмитрий Елизаров

Количество штрафов, выписанных на основании данных с камер фотовидеофиксации, увеличилось на 24,4%. Это следует из отчёта Научного центра безопасности дорожного движения МВД России по итогам шести месяцев 2022 года. На долю штрафов с камер пришлось 88,3% всех дел об административных правонарушениях российских автомобилистов.

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  • Всего за первую половину 2022 года в России вынесено 90,1 миллиона постановлений. По данным ведомства, это число постоянно растёт: к примеру, в первом полугодии 2019-го было зафиксировано 63,5 миллиона нарушений. По сравнению с показателями 2021 года нынешний результат — на 19,6% больше.
  • Непосредственно инспекторами ГИБДД в 2022 году зафиксировано только 10,6 миллиона постановлений, остальные пришлись на долю камер. Это на 24,4% больше, чем в 2021 году, тогда как сотрудники ГИБДД пресекли на 7% нарушений меньше.
  • Названы и наиболее часто встречающиеся нарушения правил. Это несоблюдение очередности проезда перекрестков, несоответствие скорости условиям движения, неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения, а также нарушение правил проезда пешеходных переходов.
  • Что касается аварийности, то ведомство отмечает снижение всех трёх ключевых показателей — числа самих ДТП, а также количества раненых и погибших на 7,2%, 7,5% и 3,9% соответственно. Наиболее заметное снижение этих показателей зафиксировано в Карелии, Чеченской республике и Костромской области, а в Ненецком автономном округе за полгода в ДТП не погиб ни один человек. Тем не менее, аналитики называют нынешний уровень аварийности «довольно высоким»: к летальному исходу в 2022 году приводило каждое одиннадцатое ДТП. В каждой десятой аварии принял участие водитель с признаками опьянения.
  • Самыми аварийными днями исследователи назвали пятницу и субботу, а самым опасным временем суток — период с 17:00 до 20:00. На это время пришлась каждая пятая авария. К самым тяжёлым последствиям приводят ночные ДТП, которые случились с 0:00 по 6:00.

В России с января нынешнего года введена уголовная ответственность за ряд нарушений водителем, который уже был подвергнут административному наказанию и лишён водительского удостоверения. В МВД подсчитали, что в 2022 году зарегистрировано 23 таких случая.

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