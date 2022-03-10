Число сдающих на права с первого раза в России сократилось втрое

Если в 2020 году с первого раза водительский экзамен смогли сдать 32% курсантов, то в 2021‑м их доля сократилась до 12,3%. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на заявление начальника отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг ГИБДД РФ Николая Гилякова. На этом фоне количество водителей-новичков в прошлом году выросло, а аварий с их участием стало меньше.