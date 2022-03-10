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Новые автомобили в России подорожали на 15–17 процентов за неделю

Число сдающих на права с первого раза в России сократилось втрое

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Дмитрий Елизаров

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Если в 2020 году с первого раза водительский экзамен смогли сдать 32% курсантов, то в 2021‑м их доля сократилась до 12,3%. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на заявление начальника отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг ГИБДД РФ Николая Гилякова. На этом фоне количество водителей-новичков в прошлом году выросло, а аварий с их участием стало меньше.

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  • Представитель ГИБДД связал резкое снижение доли курсантов, сдающих практический экзамен с первого раза, с введением нового регламента тестирования. С 1 апреля 2021 года в России применяется единый экзамен в условиях реального дорожного движения, тогда как до этого момента часть навыков курсанты демонстрировали на закрытых площадках. При этом представители автошкол заявили изданию, что на самом деле ситуация связана не с качеством обучения, а с недостатками самого регламента.
  • По словам Гилякова, чаще всего молодые водители неуверенно пользуются органами управления, не включают сигналы поворота и не выполняют требования знаков. Кроме того, затруднения вызывает маневрирование во время парковки.
  • В прошлом году было проведено 7,7 миллиона экзаменов, но на долю практических тестов пришлось лишь 3 миллиона.
  • В 2021 году водители со стажем менее 2 лет стали виновниками 8,2 тысячи аварий — это на 7% меньше, чем в 2020‑м. К тому же ГИБДД в прошлом году выдало молодым водителям 1,54 миллиона удостоверений, что на 17% превышает показатели 2020 года.

В середине августа прошлого года в МВД называли примерно те же самые числа: только 13% курсантов смогли сдать практический экзамен с первого раза. Однако как самая большая сложность для сдающих была упомянута невозможность заранее «обкатать» экзаменаци­онный маршрут: согласно новому регламенту, возможные пути следования учебного автомобиля не афишируются.

Можете назвать себя молодым водителем?

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